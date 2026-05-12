Hajszálon múlt a terrortámadás Párizsban

Szélsőséges támadás tervezésének vádjával vettek őrizetbe egy tunéziai férfit Franciaországban. A letartóztatott személy a párizsi Louvre és egy helyi kerületi zsidó közösség ellen szervezett terrorista akciót.

2026. 05. 12. 9:24
Illusztráció: francia rendőrkapitányság Forrás: AFP
Az ügyhöz közel álló forrás szerint a nyomozás során összegyűjtött adatok alapján a tervezett erőszakos cselekmény célpontja egy párizsi múzeum, valamint a zsidó közösség tagjai voltak, azonban konkrét célpontot nem jelöltek meg.

A férfit május 7-én tartóztatták le egy előző nap indított előzetes nyomozás keretében terrorista bűnszervezetben való részvétel vádjával, személyek elleni bűncselekmények elkövetésének gyanújával – tudatta a Pnat.

A hírt elsőként közlő Le Monde és a Le Parisien című napilap szerint a gyanúsított a Louvre-t, valamint a párizsi 16. kerület zsidó közösségét említette lehetséges célpontként. A Le Monde szerint az ügy egy április 28-i rendőri ellenőrzéssel kezdődött Párizs belvárosában. 

A párizsi külvárosban élő férfit, akit hamis jogosítvánnyal közlekedve állítottak meg, őrizetbe vették, mivel nem volt érvényes tartózkodási engedélye.

A gyanúsított tagadja, hogy bármilyen terrorcselekményt tervezett volna. A Le Monde szerint a férfi mobiltelefonjának vizsgálata során számos dzsihadista propagandavideót találtak, emellett olyan internetes keresések is megtalálhatók voltak, mint például „hogyan készítsünk pokolgépet”, vagy a TNT robbanóanyag által okozott károkról szóló kérdések.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
