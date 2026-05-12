Hajszálon múlt a terrortámadás Párizsban

Az ügyhöz közel álló forrás szerint a nyomozás során összegyűjtött adatok alapján a tervezett erőszakos cselekmény célpontja egy párizsi múzeum, valamint a zsidó közösség tagjai voltak, azonban konkrét célpontot nem jelöltek meg.
A férfit május 7-én tartóztatták le egy előző nap indított előzetes nyomozás keretében terrorista bűnszervezetben való részvétel vádjával, személyek elleni bűncselekmények elkövetésének gyanújával – tudatta a Pnat.
