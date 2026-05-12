Hajszálon múlt a terrortámadás Párizsban

A hírt elsőként közlő Le Monde és a Le Parisien című napilap szerint a gyanúsított a Louvre-t, valamint a párizsi 16. kerület zsidó közösségét említette lehetséges célpontként. A Le Monde szerint az ügy egy április 28-i rendőri ellenőrzéssel kezdődött Párizs belvárosában.

A párizsi külvárosban élő férfit, akit hamis jogosítvánnyal közlekedve állítottak meg, őrizetbe vették, mivel nem volt érvényes tartózkodási engedélye.

A gyanúsított tagadja, hogy bármilyen terrorcselekményt tervezett volna. A Le Monde szerint a férfi mobiltelefonjának vizsgálata során számos dzsihadista propagandavideót találtak, emellett olyan internetes keresések is megtalálhatók voltak, mint például „hogyan készítsünk pokolgépet”, vagy a TNT robbanóanyag által okozott károkról szóló kérdések.

Borítókép: Illusztráció: francia rendőrkapitányság (Fotó: AFP)