Belharc van kibontakozóban Keir Starmer pártjában

Catherine West szombaton közölte, hogy a múlt heti, a kormányzó Munkáspárt számára súlyos önkormányzati választási eredmények után vezetőválasztási versenyt akar kikényszeríteni, hacsak Starmer hétfői beszédében nem jelez irányváltást, vagy egy kabinetminiszter nem indít kihívást ellene.
West azt mondta:
– Ha azt érzem, hogy lapos az egész, és minden ugyanaz marad… akkor ebédidőben írok az egész PLP-nek ( a parlamenti Munkáspárt) egy e-mailt, támogatást kérve a jelölésemhez.
Westnek 81 képviselő támogatására van szüksége, ami a parlamenti Munkáspárt 20 százalékát jelenti ahhoz, hogy elindulhasson a vezetőválasztási folyamat.
Azt mondta, azért akar „határidőt szabni” kedd délelőttre, hogy a kihívás ne húzódjon „vég nélkül”, mert „néha ezek a dolgok kifulladnak”.
Amennyiben vezetőválasztás indul, várhatóan indulna Wes Streeting egészségügyi miniszter és Angela Rayner korábbi miniszterelnök-helyettes is, akik mindketten parlamenti képviselők.
West ugyanakkor annak lehetőségét sem zárta ki, hogy teljesen elálljon a jelöltségtől:
– Ha (Starmer) hirtelen erőre kap, és több küzdőszellemet látok rajta, akkor még változhatnak a dolgok.
