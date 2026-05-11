Belharc van kibontakozóban Keir Starmer pártjában

A Keir Starmer vezette Munkáspárt történelmi pofonba szaladt bele az önkormányzati választásokon, miközben Nigel Farage pártja, a Reform UK sorra hódította el még a baloldal korábbi fellegvárainak számító körzeteket is. A súlyos vereség nyomán nyílt belháború bontakozott ki a brit baloldalon, aminek egyik jól látható eredménye, hogy Catherine West volt miniszter ultimátumot adott Starmernek, és vezetőválasztást helyezett kilátásba.

2026. 05. 11. 13:40
Keir Starmer brit miniszterelnök Forrás: AFP
Catherine West szombaton közölte, hogy a múlt heti, a kormányzó Munkáspárt számára súlyos önkormányzati választási eredmények után vezetőválasztási versenyt akar kikényszeríteni, hacsak Starmer hétfői beszédében nem jelez irányváltást, vagy egy kabinetminiszter nem indít kihívást ellene.

West azt mondta:
– Ha azt érzem, hogy lapos az egész, és minden ugyanaz marad… akkor ebédidőben írok az egész PLP-nek ( a parlamenti Munkáspárt) egy e-mailt, támogatást kérve a jelölésemhez.

Westnek 81 képviselő támogatására van szüksége, ami a parlamenti Munkáspárt 20 százalékát jelenti ahhoz, hogy elindulhasson a vezetőválasztási folyamat.

Azt mondta, azért akar „határidőt szabni” kedd délelőttre, hogy a kihívás ne húzódjon „vég nélkül”, mert „néha ezek a dolgok kifulladnak”.

Amennyiben vezetőválasztás indul, várhatóan indulna Wes Streeting egészségügyi miniszter és Angela Rayner korábbi miniszterelnök-helyettes is, akik mindketten parlamenti képviselők.

West ugyanakkor annak lehetőségét sem zárta ki, hogy teljesen elálljon a jelöltségtől:
– Ha (Starmer) hirtelen erőre kap, és több küzdőszellemet látok rajta, akkor még változhatnak a dolgok.

Starmer a nemzet mögé próbál bújni a felelősség alól

Keir Starmer brit miniszterelnök kijelentette hétfőn, hogy a kormányzó Munkáspárt múlt heti súlyos választási veresége ellenére sem kíván távozni tisztségéből, mert ezzel szerinte káoszba döntené az országot. 

A csütörtökön tartott angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választások a Munkáspárt hatalmas arányú mandátumveszteségét és a Nigel Farage vezette jobboldali, radikálisan EU- és bevándorlásellenes Reform UK párt jelentős előretörését eredményezték. Starmer lemondását saját pártjának számos képviselője is egyre erőteljesebben szorgalmazza. A kormányfő azonban a Labour londoni székhelyén elmondott hétfői helyzetértékelésében úgy fogalmazott: vállalja a felelősséget a történtekért, de a felelősségvállalás része az is, hogy nem mond le, mert ezzel káoszba döntené az országot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Mitől jó (vagy rossz) egy rendszer?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
