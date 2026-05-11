Belharc van kibontakozóban Keir Starmer pártjában

Catherine West szombaton közölte, hogy a múlt heti, a kormányzó Munkáspárt számára súlyos önkormányzati választási eredmények után vezetőválasztási versenyt akar kikényszeríteni, hacsak Starmer hétfői beszédében nem jelez irányváltást, vagy egy kabinetminiszter nem indít kihívást ellene.

West azt mondta:

– Ha azt érzem, hogy lapos az egész, és minden ugyanaz marad… akkor ebédidőben írok az egész PLP-nek ( a parlamenti Munkáspárt) egy e-mailt, támogatást kérve a jelölésemhez.

Westnek 81 képviselő támogatására van szüksége, ami a parlamenti Munkáspárt 20 százalékát jelenti ahhoz, hogy elindulhasson a vezetőválasztási folyamat.

The Labour MP calling for cabinet to consider forcing Sir Keir Starmer out of No 10, Catherine West, has said Labour is in an "electoral emergency", and the leadership team needs to come forward "with a vision of how we can stop losing elections" pic.twitter.com/tQ4HjULhPP — Sky News (@SkyNews) May 10, 2026

Azt mondta, azért akar „határidőt szabni” kedd délelőttre, hogy a kihívás ne húzódjon „vég nélkül”, mert „néha ezek a dolgok kifulladnak”.

Amennyiben vezetőválasztás indul, várhatóan indulna Wes Streeting egészségügyi miniszter és Angela Rayner korábbi miniszterelnök-helyettes is, akik mindketten parlamenti képviselők.

West ugyanakkor annak lehetőségét sem zárta ki, hogy teljesen elálljon a jelöltségtől:

– Ha (Starmer) hirtelen erőre kap, és több küzdőszellemet látok rajta, akkor még változhatnak a dolgok.