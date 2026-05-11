hantavírusEgyesült Államokegészségügyi minisztérium

A vírus már a világ másik felén is megjelent

Az Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériuma közölte, hogy pozitív tesztet produkált az egyik utas, aki az Egyesült Államokba tért vissza arról az óceánjáró hajóról, amin hantajárvány tört ki.

Magyar Nemzet
2026. 05. 11. 10:55
Illusztráció
Illusztráció Forrás: AFP
A HHS az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy a két utast „a fokozott elővigyázatosság jegyében” a repülőgép biológiai elkülönítő egységeiben szállítják.

A minisztérium más szövetségi ügynökségekkel együttműködve dolgozik azon, hogy hazaszállítsa a 17 amerikai utast az MV Hondius nevű hajóról, amely vasárnap a Kanári-szigeteken – Spanyolország Marokkó partjainál fekvő területén – kötött ki.

A HHS vasárnap esti közleménye szerint a külügyminisztérium légi úton szállítja haza az utasokat, közülük néhányat az omahai Nebraska Egyetem Orvosi Központjának Regionális Speciális Kórokozó Kezelőközpontjába visznek. Az enyhe tüneteket mutató utast egy másik központba szállítják az Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériumának tájékoztatása szerint. Országszerte összesen 13 ilyen központ működik.

„Az egyes létesítményekbe történő megérkezést követően minden érintett klinikai vizsgálaton esik át, és állapotának megfelelő ellátást és támogatást kap” – közölte a HHS.

Szombaton a minisztérium közölte, hogy a járvánnyal összefüggésben nyolc gyanús esetet és három halálesetet tartanak számon. Vasárnap azonban Sébastien Lecornu francia miniszterelnök azt is bejelentette, hogy az öt, hajóról evakuált francia állampolgár egyikénél a hazafelé tartó repülőúton tünetek jelentkeztek.

Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) honlapja szerint a hantavírus lappangási ideje – az első kitettségtől a tünetek megjelenéséig – egy és nyolc hét közé tehető.

A rágcsálók által terjesztett betegség ritka esetekben emberről emberre is átterjedhet, és a fertőzöttek több mint egyharmadának halálát okozza. A CDC szerint azonban a fertőzés terjedése általában azokra korlátozódik, akik szoros kapcsolatba kerülnek egy beteg személlyel.

 A minisztérium vasárnap délután kiadott közleményében ismét hangsúlyozta, hogy az amerikai lakosságra jelentett kockázat „továbbra is rendkívül alacsony”.

 „A hantavírus jellemzően nem terjed emberről emberre; az átvitel ritka, és szoros kontaktushoz kötött helyzetekre korlátozódik” – áll a közleményben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
