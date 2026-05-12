Egyre nagyobb a lázadás Brüsszelben Ursula von der Leyen miatt

Von der Leyen vezetési stílusa ugyan megerősítette az Európai Bizottság politikai befolyását, de közben komoly működési zavarokat is okozott. Névtelenséget kérő uniós diplomaták és tisztviselők arról beszéltek: az elnök szinte minden ügyet személyesen akar kézben tartani, emiatt a döntéshozatal lelassult, a kabinet túlterheltté vált, és több fontos gazdasági kérdés háttérbe szorult.

A 67 éves politikus a Bloomberg szerint átvezette az Európai Uniót a koronavírus-járványon, az ukrajnai és közel-keleti konfliktusokon, valamint Donald Trump visszatérésén és az új vámháborús időszakon.

Ugyanakkor az EU gazdasági megerősítésében jóval kevesebb eredményt tudott felmutatni. A lap kiemeli: különösen az egységes piac fejlesztése és az európai versenyképesség javítása terén maradt el az áttörés.

Az elégedetlenség már nyílt bírálatokban is megjelent. Német konzervatív politikusok zárt körben az Európai Bizottság hatalmának korlátozásáról beszéltek, míg nagyvállalati vezetők szerint Brüsszel túl lassan reagál a gazdasági kihívásokra.