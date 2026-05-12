Egyre nagyobb a lázadás Brüsszelben Ursula von der Leyen miatt

Uniós diplomaták és politikusok szerint az Európai Bizottság elnöke példátlan módon saját kezében összpontosítja a hatalmat, miközben a tagállamok és még a biztosok egy része is kiszorul a döntésekből. A Bloomberg szerint a túlzott központosítás már az EU működését és versenyképességét is veszélyezteti, ami hosszú távon az egész európai gazdaságra is súlyos következményekkel járhat.

Magyar Nemzet
2026. 05. 12. 11:48
Egyre duzzad az Ursula von der Leyen körüli botány
Von der Leyen vezetési stílusa ugyan megerősítette az Európai Bizottság politikai befolyását, de közben komoly működési zavarokat is okozott. Névtelenséget kérő uniós diplomaták és tisztviselők arról beszéltek: az elnök szinte minden ügyet személyesen akar kézben tartani, emiatt a döntéshozatal lelassult, a kabinet túlterheltté vált, és több fontos gazdasági kérdés háttérbe szorult.

A 67 éves politikus a Bloomberg szerint átvezette az Európai Uniót a koronavírus-járványon, az ukrajnai és közel-keleti konfliktusokon, valamint Donald Trump visszatérésén és az új vámháborús időszakon.

Ugyanakkor az EU gazdasági megerősítésében jóval kevesebb eredményt tudott felmutatni. A lap kiemeli: különösen az egységes piac fejlesztése és az európai versenyképesség javítása terén maradt el az áttörés.

Az elégedetlenség már nyílt bírálatokban is megjelent. Német konzervatív politikusok zárt körben az Európai Bizottság hatalmának korlátozásáról beszéltek, míg nagyvállalati vezetők szerint Brüsszel túl lassan reagál a gazdasági kihívásokra. 

A bizottságon belül is nő a feszültség: több biztos úgy érzi, hogy Von der Leyen és szűk stábja minden fontos döntést saját kezében tart.

A Bloomberg példaként említi az uniós belső piac reformjáról szóló tervet, amely hónapokig nem jutott el sem a tagállamokhoz, sem az Európai Parlamenthez. Hasonló kritikák érték a csaknem kétezermilliárd eurós hosszú távú uniós költségvetési tervet is, amelyet több tagállam szerint megfelelő egyeztetés nélkül próbáltak keresztülvinni.

A vállalati szektor közben egyre inkább attól tart, hogy Európa leszakad az Egyesült Államok és Kína mögött, különösen a mesterséges intelligencia és a csipgyártás területén. Az ASML pénzügyi igazgatója szerint intő jel, hogy Európa legértékesebb technológiai vállalata alig termel bevételt saját kontinensén.

Egyre többen bírálják azért is Von der Leyent, mert túl sok figyelmet fordít a napi politikai válságokra, miközben az Európai Unió hosszú távú gazdasági problémái egyre súlyosabbak. Mario Draghi korábbi olasz miniszterelnök és volt EKB-elnök szintén arra figyelmeztetett: Európa növekedési modellje kifulladóban van, miközben az EU túl lassan reagál a globális verseny kihívásaira.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

