Von der Leyen egyértelmű stratégiát folytat a hatalom koncentrálására

Az Európai Parlament jogi bizottsága megszavazta, hogy jogi lépéseket tegyen az Európai Tanács ellen, miután a testületet kihagyták az Európai Unió védelmi finanszírozásáról szóló döntéshozatali folyamatból. A vita középpontjában a Security Action for Europe (SAFE) hitelprogram áll, amelyet az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen javasolt márciusban.

Már a szocialisták is kikeltek Ursula von der Leyen hatalomkoncentrációja ellen (Fotó: Hans Lucas via AFP)

A konstrukciót, amely a ReArm Europe program része, május 21-én fogadták el az EU nagykövetei. Magyarország tartózkodott a szavazáson, de a döntést minősített többséggel így is meghozták.

A SAFE egy 150 milliárd eurós hitelkonstrukció, amelyet a védelmi ipar fellendítésére szán a brüsszeli vezetés, és lehetővé teszi, hogy a tagállamok az EU-tól vegyenek fel kölcsönt katonai eszközök beszerzésére. Az elfogadása azonban a JURI bizottság szerint szabálytalanul történt, ugyanis az Európai Bizottság és az Európai Tanács az Európai Unió működéséről szóló szerződés 122. cikkére hivatkozva megkerülte a rendes jogalkotási eljárást, ezzel kizárva abból az Európai Parlamentet.

A Szocialisták és Demokraták (S&D) frakciója szerint ez a lépés veszélyezteti az unió intézményi egyensúlyát.

Ez csak egy a sok példa közül, hogy az Európai Bizottság minden eszközt bevet, hogy aláássa a Európai Parlament jogait és kötelezettségeit

– jelentette ki Ana Catarina Mendes, az S&D erős demokráciáért és jogállamiságért felelős alelnöke.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egyértelmű stratégiát követ az EU végrehajtó hatalmának konszolidálása érdekében. Legutóbbi lépése – az Európai Parlament bevonása nélkül a védelmi területen nyújtandó pénzügyi támogatásra vonatkozó SAFE-eszköz elfogadtatása – nem csupán eljárási túlkapás. Ez egy szélesebb körű tendencia része, amely veszélyezteti az EU intézményi egyensúlyát

– tette hozzá René Repasi, az S&D jogi bizottságának koordinátora.

A szocialista frakció közleménye szerint az Európai Parlament jogi szolgálata és a jogi bizottság is arra a következtetésre jutott, hogy a 122. cikk alkalmazásának jogi feltételei nem teljesülnek. A jogi bizottság formálisan is javasolta, hogy az EP indítson jogi eljárást a Tanács ellen. Ennek alapján az Európai Parlament elnöke fogja benyújtani a keresetet az intézmény nevében az Európai Bírósághoz.

Az EP hamarosan bizalmatlansági indítványról is szavazhat Ursula von der Leyen ellen, miután Gheorghe Piperea román európai parlamenti képviselő összegyűjtötte az ehhez szükséges számú aláírást.

Alapos jogi és politikai előkészületek után sikerült megszereznem a szükséges számú támogató aláírást a javaslat benyújtásához. Ez a kezdeményezés alapvetően a átláthatóság fenntartásáról és a tisztességes és valódi demokratikus folyamat biztosításáról szól

– fogalmazott Piperea, aki maga is meglepődött, hogy indítványát a Von der Leyent is soraiban tudó Európai Néppárt (EPP) néhány tagja is támogatta.

🔴 Gheorghe Piperea, eurodéputé du parti AUR (🇷🇴) a annoncé que le seuil requis de signatures pour déposer une motion de censure contre Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne a été atteint.



« Nous sommes désormais en mesure de déposer officiellement la… pic.twitter.com/9SqVhqqjMZ — Péonia (@Galadriell__) June 20, 2025

A bizalmatlansági indítvány alapját a Pfizer-botrány adta. Mint arról beszámoltunk, 2021 tavaszán az Európai Bizottság sms-ekben egyeztetett az EU 35 milliárd eurós vakcinabeszerzéséről a Pfizer vezérigazgatójával. Amikor egy amerikai újságíró adatigénylést nyújtott be az Európai Bizottsághoz, a testület nem volt hajlandó kiadni az üzeneteket, sőt sokáig a létezésüket is tagadta. Az ügy az Európai Unió Bírósága elé került, amely néhány héttel ezelőtt elmarasztalta az Európai Bizottságot.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: NurPhoto via AFP)