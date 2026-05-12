A román elnök akár egy politikán kívülről érkező, szakértő kormányfő kinevezését is belengette

Úgy értékelte: viszonylag kevés olyan kormányalakítási lehetőség jön szóba, amelyben a kabinetet stabil parlamenti többség támogatná, és ezek közül egy technokrata miniszterelnök kinevezését sem zárta ki.

Egy szakértői kormány vagy egy technokrata miniszterelnök vezette, politikusokból álló kabinet kinevezésére vonatkozó felvetésre az államfő azt válaszolta, hogy esélyesnek lát egy ilyen forgatókönyvet. Hozzátette: vannak elképzelései arról, hogy kik lennének alkalmasak technokrata kormányfőnek, nevekről azonban csak akkor kíván majd beszélni, ha kialakul egy többség, amely ezt a forgatókönyvet támogatná.

Nem szeretnék kísérletezgetni. Nem lenne hasznos Románia számára, ha kijelölnénk egy miniszterelnököt, majd hagynánk, hogy derítse ki, maga mellé tudja-e állítani a többséget vagy sem.

– idézte az államfőt az Agerpres hírügynökség.

Nicusor Dan megerősítette, hogy kizárólag Nyugat-barát kormánytöbbséget tud elfogadni, olyan koalíciót, amely elkötelezett Románia külpolitikai irányának megtartása, az Európai Unió, a NATO és az Egyesült Államok alkotta szövetségi rendszer megőrzése mellett.

Ebben a vonatkozásban az államfő kizárta, hogy az új kormánykoalícióban a jobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) is részt vegyen, de megerősítette, hogy a csütörtökön vagy hétfőn kezdődő konzultációsorozatra az AUR-t is meghívja, mert az alkotmány előírja, hogy minden parlamenti párttal egyeztessen.