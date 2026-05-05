RomániakormányPSD

Megbukott a bizalmi szavazáson a bukaresti kormány

Megbukott az Ilie Bolojan vezette, Európa-barát román koalíciós kormány a kétkamarás parlament keddi együttes ülésén rendezett bizalmi szavazáson. Románia fokozódó politikai feszültséggel néz szembe.

Magyar Nemzet
2026. 05. 05. 19:10
Ilie Bolojan Fotó: DANIEL MIHAILESCU Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kormányban részt vevő Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) szónoka arról beszélt, hogy a román adófizetőknek már eddig is 2,2 milliárd eurójába került a PSD által előidézett cirkusz. Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter szerint a PSD és az AUR bizalmatlansági indítványa sem az emberek érdekeiről vagy a gazdaságról szól, hanem a kiváltságosok kétségbeeséséről, akiket a Bolojan-kormány intézkedései megfosztottak a zsebükbe csordogáló közpénzektől.

A kormányban szintén részt vevő Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) nevében felszólaló Turos Lóránd szenátusi frakcióvezető felelőtlenségnek nevezte a kormány megbuktatását egy világos alternatíva felkínálása nélkül. 

A politikus ugyanakkor arra figyelmeztette a PSD-t és PNL-t, hogy ne égessék fel az összes kommunikációs csatornát egymás között, mert az ország európai elkötelezettségének megőrzéséhez a demokratikus pártok párbeszédére és együttműködésre van szükség.

A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Nicusor Dan korábban úgy nyilatkozott: nem fog olyan kormányfőjelöltet kinevezni, aki az AUR részvételével vagy parlamenti támogatásával akar kormányt alakítani, és a maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse.

Az államfő kedden este újabb nyilatkozatban erősítette meg, hogy Románia nem fog letérni eddigi útjáról. Rámutatott: bár a kormány megbuktatása nem egy örömteli pillanat, a parlament demokratikus döntését tiszteletben tartva előbb informális, majd hivatalos tárgyalásokat kezdeményez a pártokkal.

Az elnök nyugalomra intett, és azt hangsúlyozta, hogy Románia továbbra is stabil ország, az állam intézményei működnek, és a fontos témák – mint Románia OECD-csatlakozása, a költségvetés végrehajtása, a SAFE EU-program vagy a helyreállítási terv végrehajtása – ügyében konszenzus van az Európa-barát pártok között.

Nicusor Dan kifejezte meggyőződését, hogy a tárgyalások eredményeképpen észszerű határidőn belül ismét Nyugat-barát kormánya lesz az országnak, az előre hozott választások lehetőségét pedig kizárta.

 

Borítókép: Ilie Bolojan (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekjézus

Egy fontos vers

Bayer Zsolt avatarja

Van egy fontos vers, valamiért ez jár most a fejemben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.