Megbukott a bizalmi szavazáson a bukaresti kormány

A kormányban részt vevő Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) szónoka arról beszélt, hogy a román adófizetőknek már eddig is 2,2 milliárd eurójába került a PSD által előidézett cirkusz. Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter szerint a PSD és az AUR bizalmatlansági indítványa sem az emberek érdekeiről vagy a gazdaságról szól, hanem a kiváltságosok kétségbeeséséről, akiket a Bolojan-kormány intézkedései megfosztottak a zsebükbe csordogáló közpénzektől.

A kormányban szintén részt vevő Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) nevében felszólaló Turos Lóránd szenátusi frakcióvezető felelőtlenségnek nevezte a kormány megbuktatását egy világos alternatíva felkínálása nélkül.

A politikus ugyanakkor arra figyelmeztette a PSD-t és PNL-t, hogy ne égessék fel az összes kommunikációs csatornát egymás között, mert az ország európai elkötelezettségének megőrzéséhez a demokratikus pártok párbeszédére és együttműködésre van szükség.

A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Nicusor Dan korábban úgy nyilatkozott: nem fog olyan kormányfőjelöltet kinevezni, aki az AUR részvételével vagy parlamenti támogatásával akar kormányt alakítani, és a maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse.

Az államfő kedden este újabb nyilatkozatban erősítette meg, hogy Románia nem fog letérni eddigi útjáról. Rámutatott: bár a kormány megbuktatása nem egy örömteli pillanat, a parlament demokratikus döntését tiszteletben tartva előbb informális, majd hivatalos tárgyalásokat kezdeményez a pártokkal.

Az elnök nyugalomra intett, és azt hangsúlyozta, hogy Románia továbbra is stabil ország, az állam intézményei működnek, és a fontos témák – mint Románia OECD-csatlakozása, a költségvetés végrehajtása, a SAFE EU-program vagy a helyreállítási terv végrehajtása – ügyében konszenzus van az Európa-barát pártok között.