Sorsdöntő szavazás csütörtökön: a Clarity törvénynek nem örülnek a bankok, sem a boomerek

A bizottság elé kerül a kriptotörvény, de a bankok nem örülnek

Csütörtökön tartja meg a szenátus bankbizottsága a Clarity törvény hivatalos vitáját. Nem egy szimpla washingtoni egyeztetésről van szó, hanem a törvényalkotás legkritikusabb szakasza következik. A szenátorok ekkor vitatják és szavazzák meg az utolsó pillanatos módosításokat, majd döntenek arról, hogy a törvényjavaslatot továbbengedik-e a teljes szenátus elé. Bár a törvény alapjairól (például SEC és CFTC jogkörök) nagyjából egyetértés van, egy konkrét ponton óriási a feszültség a hagyományos bankok és a kriptocégek között. Ez pedig a stabilcoin (stablecoin)*-kamatok kérdése.

A stabilcoinok a kriptovaluták egy fajtája, ami lényege, hogy árfolyamuk rögzített egy ország devizájához. Például az egyik legnépszerűbb USDC stabilcoin (vagy az USDT) árfolyama az amerikai dollár árfolyamához van rögzítve, vagyis 1 USDC = 1 USD-vel. Emellett pedig gyors növekedést mutatnak a másfajta devizákhoz (például Euróhoz) kötött stbalicoinok népszerűségi mutatói is, amelyről a Forbes is beszámolt.

A nagy bankok attól tartanak, hogyha a kriptoplatformok kamatot fizethetnek a dollárhoz kötött stabilcoinok után, az emberek kiveszik a pénzüket a hagyományos bankszámlákról, és inkább kriptotárcákban tartják majd megtakarításaikat. Ez pedig – érvelésük szerint – veszélyeztetné a bankrendszer stabilitását. Azonban született egy kompromisszumos javaslat: