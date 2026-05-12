bitcoinclarityEgyesült ÁllamokkriptovalutákTrump

Sorsdöntő szavazás csütörtökön: a Clarity törvénynek nem örülnek a bankok, sem a boomerek

A legfrissebb szenátusi beszámolók és piaci elemzések egyértelművé tették, a bitcoin szárnyalása már nem puszta spekuláció, hanem a csütörtöki sorsdöntő bizottsági szavazás közvetlen előszele. Míg a nagybankok a színfalak mögött a stabilcoin-kamatok betiltásáért lobbiznak, a Clarity törvény az utolsó esély lehet arra, hogy az USA megállítsa a Coinbase-hez hasonló óriáscégek kivándorlását. Megvizsgáltuk a tervezetet, amely a modern pénzügyi rendszer alapjait írhatja át, egyensúlyt keresve a technológiai fejlődés garantálása és a szigorú bűnüldözés között.

András János
2026. 05. 12. 11:05
Az Egyesült Államok nem titkolt célja, hogy a jövő technológiáit náluk fejlesszék és az innovációt ne üldözzék, hanem támogassák Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A törvény tehát biztosítaná, hogy a technológiai fejlődést ne akadályozzák, de a digitális pénztárcák ( és így az emberek pénze) biztonságban legyenek. 

Az Investopedia rávilágított arra is, hogy sok év után véget érhetne a büntetésalapú szabályozás, a törvény tiszta játékszabályokat hozna, ami megnyitná az utat a nagy nyugdíjalapok és intézményi befektetők előtt, valamint a kereskedés jogi hátterét is végre tisztázná.

A bizottság elé kerül a kriptotörvény, de a bankok nem örülnek

Csütörtökön tartja meg a szenátus bankbizottsága a Clarity törvény hivatalos vitáját. Nem egy szimpla washingtoni egyeztetésről van szó, hanem a törvényalkotás legkritikusabb szakasza következik. A szenátorok ekkor vitatják és szavazzák meg az utolsó pillanatos módosításokat, majd döntenek arról, hogy a törvényjavaslatot továbbengedik-e a teljes szenátus elé. Bár a törvény alapjairól (például SEC és CFTC jogkörök) nagyjából egyetértés van, egy konkrét ponton óriási a feszültség a hagyományos bankok és a kriptocégek között. Ez pedig a stabilcoin (stablecoin)*-kamatok kérdése. 

A stabilcoinok a kriptovaluták egy fajtája, ami lényege, hogy árfolyamuk rögzített egy ország devizájához. Például az egyik legnépszerűbb USDC stabilcoin (vagy az USDT) árfolyama az amerikai dollár árfolyamához van rögzítve, vagyis 1 USDC = 1 USD-vel. Emellett pedig gyors növekedést mutatnak a másfajta devizákhoz (például Euróhoz) kötött stbalicoinok népszerűségi mutatói is, amelyről a Forbes is beszámolt. 

A nagy bankok attól tartanak, hogyha a kriptoplatformok kamatot fizethetnek a dollárhoz kötött stabilcoinok után, az emberek kiveszik a pénzüket a hagyományos bankszámlákról, és inkább kriptotárcákban tartják majd megtakarításaikat. Ez pedig – érvelésük szerint – veszélyeztetné a bankrendszer stabilitását. Azonban született egy kompromisszumos javaslat:

tilos lenne kamatot/jutalmat fizetni azért, ha valaki csak egy digitális pénztárcában tart stabilcoint (mint egy betétet). Szabad lenne viszont jutalmat adni azért, ha a felhasználó aktívan használja azt (például fizet vele vagy utal). A kriptós iparág válasza azonban az volt, hogy a kamatfizetés tiltása versenyellenes és korlátozza a technológia előnyeit.

A piac már most árazza a törvény sikerét, a bitcoin árfolyama a hírek hatására ismét 81 000 dollár fölé kúszott. Korábban összeszedtünk néhány érdekességet a bitcoin világából, amit kevesen ismernek.

Borítókép: Az Egyesült Államok nem titkolt célja, hogy a jövő technológiáit náluk fejlesszék, és az innovációt ne üldözzék, hanem támogassák (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Meglepő fordulat borzolja a kedélyeket, pedig még csak most iktatták be Magyar Pétert

Csépányi Balázs avatarja

Jakab Péter köszönetet mondott a Fidesznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu