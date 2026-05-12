A Fradi továbbjutása múlt a meccsen, a BL-címvédő ráment a kiütésre
A címvédő Ferencváros hazai medencében 17-8-ra legyőzte a Hannovert a férfivízilabda Bajnokok Ligája negyeddöntős csoportkörének utolsó előtti, 5. fordulójában, s bejutott a négyes döntőbe. A Fradi 4-0-val kezdett, majd zsinórban három gólt kapott. Vogel Soma büntetőt védett, Vigvári Vendel négy, Nagy Ákos három góllal járult hozzá a fölényes, papírforma sikerhez. A kvartett másik mérkőzésén az éllovas, szintén továbbjutó Pro Recco idegenben 17-14-re verte a zágrábi Mladost, amelyet a jövő héten, május 20-án fogad majd a magyar csapat.
