FradivízilabdaBajnokok Ligája

A Fradi továbbjutása múlt a meccsen, a BL-címvédő ráment a kiütésre

A címvédő Ferencváros hazai medencében 17-8-ra legyőzte a Hannovert a férfivízilabda Bajnokok Ligája negyeddöntős csoportkörének utolsó előtti, 5. fordulójában, s bejutott a négyes döntőbe. A Fradi 4-0-val kezdett, majd zsinórban három gólt kapott. Vogel Soma büntetőt védett, Vigvári Vendel négy, Nagy Ákos három góllal járult hozzá a fölényes, papírforma sikerhez. A kvartett másik mérkőzésén az éllovas, szintén továbbjutó Pro Recco idegenben 17-14-re verte a zágrábi Mladost, amelyet a jövő héten, május 20-án fogad majd a magyar csapat.

P.Fülöp Gábor
2026. 05. 12. 22:04
A Fradi hozta a kötelezőt, Nyéki Balázsnak kevés oka volt az idegeskedésre Fotó: Facebook/FTC
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
