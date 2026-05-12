Donald Trump szójátéka nem lett mindenki kedvence

Legutóbb hétfőn a Rose Garden Club vacsoraestjén Donald Trump is részt vett, ahol beszédet mondott.
Majd az elnök a rendezvény alkalmából tartott szónoklatába, karakteréhez híven némi humort is szőtt.
Az amerikai elnök váratlanul egy szóviccel dobta fel a hangulatot:
Meg akartam változtatni az ICE (Amerikai Bevándorlási és Vámügyi Hivatal) nevét, ami ugye egy kemény név, arra, hogy NICE (kedves, kellemes, jó), így amikor az álhírek beszámolnak róla, azt mondhatnák, hogy egy szép napot töltöttek a NICE-szal. Egy gyönyörű napot töltöttünk a NICE-szal.
