A biztonságnak is lőttek

Napihír Németországból. Egy 28 éves iraki férfi 11 lövést adott le egy lakóépületre Aachenben – írja a Jungefreiheit. A lövedékek eltaláltak egy gázvezetéket, tizenkét lakót evakuálni kellett. A magát szabadságharcosnak nevező tettes közölte, célzottan támadta a lakást, mert felháborította az egyik lakó Instagram-bejegyzése, amelyben az iráni kurdok politikai helyzetéről írt. Bár áldozatok nem voltak, a rendőrség arra kérte az ügyészséget, emeljen vádat emberölési kísérlet miatt. A vádhatóság azonban mindösszesen jogellenes fegyverbirtoklást és rongálást állapított meg, így aztán a támadót szabadon engedték.

Az sem hatotta meg az ügyészt, hogy a lövöldöző ellen korábban súlyos testi sértés, lopás és emberölési kísérlet miatt már indult eljárás, igaz, azokért nem ítélték el.

(Csupán egyszer büntették meg, hatóság elleni ellenállás miatt.) A rendőrség ezek után az idegenrendészeti hivatallal együttműködve próbálta meg kezdeményezni a lövöldöző iraki őrizetbe helyezését, illetve kiutasítását, ám az eljáró bíró is nemet mondott, közölve, nincs bizonyíték arra, hogy a gyanúsított további bűncselekményeitől kellene tartani.

Mindeközben a vezető német politikusok nem értik, miért nő annyira a menedékkérelmek korlátozása és a migránsok hazatelepítése mellett kampányoló AfD támogatottsága. Csodálkoznak, vajon miért kedvelik annyira Alice Weidelt, a párt kancellárjelöltjét, aki minden nyilatkozatában azonnali és drasztikus intézkedéseket követel a menedékkérők beáramlásának megállítására, a bűnelkövetők, elutasított menedékkérők gyorsított kitoloncolására. Ki érti ezt?