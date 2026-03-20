Orbán Viktor az uniós csúcs után jelentkezett: Nem volt olyan érvük, amelynél ne lett volna erősebb érvünk

A biztonságnak is lőttek

A magát szabadságharcosnak nevező tettes közölte, célzottan támadta a lakást, mert felháborította az egyik lakó Instagram-bejegyzése.

rendőrségbiztonságnémetország 2026. 03. 20. 4:59
Napihír Németországból. Egy 28 éves iraki férfi 11 lövést adott le egy lakóépületre Aachenben – írja a Jungefreiheit. A lövedékek eltaláltak egy gázvezetéket, tizenkét lakót evakuálni kellett. A magát szabadságharcosnak nevező tettes közölte, célzottan támadta a lakást, mert felháborította az egyik lakó Instagram-bejegyzése, amelyben az iráni kurdok politikai helyzetéről írt. Bár áldozatok nem voltak, a rendőrség arra kérte az ügyészséget, emeljen vádat emberölési kísérlet miatt. A vádhatóság azonban mindösszesen jogellenes fegyverbirtoklást és rongálást állapított meg, így aztán a támadót szabadon engedték. 

Az sem hatotta meg az ügyészt, hogy a lövöldöző ellen korábban súlyos testi sértés, lopás és emberölési kísérlet miatt már indult eljárás, igaz, azokért nem ítélték el.

(Csupán egyszer büntették meg, hatóság elleni ellenállás miatt.) A rendőrség ezek után az idegenrendészeti hivatallal együttműködve próbálta meg kezdeményezni a lövöldöző iraki őrizetbe helyezését, illetve kiutasítását, ám az eljáró bíró is nemet mondott, közölve, nincs bizonyíték arra, hogy a gyanúsított további bűncselekményeitől kellene tartani.
Mindeközben a vezető német politikusok nem értik, miért nő annyira a menedékkérelmek korlátozása és a migránsok hazatelepítése mellett kampányoló AfD támogatottsága. Csodálkoznak, vajon miért kedvelik annyira Alice Weidelt, a párt kancellárjelöltjét, aki minden nyilatkozatában azonnali és drasztikus intézkedéseket követel a menedékkérők beáramlásának megállítására, a bűnelkövetők, elutasított menedékkérők gyorsított kitoloncolására. Ki érti ezt?

A téma legfrissebb hírei

Véleményváró

Pilhál Tamás
idezojelektiszás

Idegállapotban vagyunk, Péter!

Gajdics Ottó
idezojelekpatrióta

Gyenge utánzatot kínál a Tisza

Fricz Tamás
idezojelekintézmény

Új intézményekre van szükség

Jeszenszky Zsolt
idezojelekirán

Irán népe megérdemli a szabadságot

A szerző további cikkei

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kitartás Brüsszelben

Ami Brüsszelben zajlik, az bizony véresen komoly, a fele sem tréfa.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
