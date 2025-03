Itt van Magyar Péter ukrán hűségnyilatkozata

Az MTI-nek adott nyilatkozatában a képviselő felhívta a figyelmet: miközben zajlanak a béketárgyalások, az Európai Parlament néppárti-baloldali koalíciója egy radikálisan háborúpárti határozattervezetet terjesztett elő szerdai szavazásra, amelynek egyik szerzője Magyar Péter, a Tisza Párt uniós parlamenti képviselője.

A szöveg elvileg az európai védelemről szól, de valójában ez az eddigi legsúlyosabb háborúpárti állásfoglalás

– szögezte le Dömötör Csaba.

A fideszes képviselő szerint Magyar Péter és a néppárti-baloldali koalíció a tervezetben azt hangsúlyozza, hogy Európa jövője szerintük az ukrán a harctéren fog eldőlni, ezért Ukrajna feltétlen katonai támogatását követelik.

Az állásfoglalás szerint több fegyvert és lőszert kell biztosítani Ukrajnának. Azt is követelik, hogy minden uniós tagország a saját GDP-je 0,25 százalékát biztosítsa a katonai támogatásra, az uniós költségvetésben pedig különítsenek el egy több milliárd eurós összeget az Ukrajnát támogató eszközökre. Emellett azt szeretnék elérni, hogy oldják fel a nyugati fegyverrendszerekre vonatkozó korlátozásokat, hogy azokat orosz területen is be lehessen vetni, továbbá, bővíteni kívánják az európaiak részvételével zajló kiképzési műveleteket ukrán területen is – taglalta.

Dömötör Csaba arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyar Péter és a néppárti-baloldali koalíció elítéli Magyarországot a múlt heti uniós csúcson alkalmazott vétója miatt.

Bár nem nevesítik külön Magyarországot, de teljesen egyértelmű a szövegből, hogy hazánkat akarják pellengérre állítani, mert Magyarország nem akar háborút. Ennek megfelelően a jövőben jelentősen korlátoznák a tagállamok mozgásterét a katonai és védelmi ügyekben. Például azt követelik, hogy a jelenlegi egyhangúság helyett a jövőben, minősített többséggel is lehessen dönteni ezekben az ügyekben, azért hogy ha valaki nem ért egyet a háborús állásfoglalásokkal, békét szeretne, akkor figyelmen kívül lehessen hagyni az álláspontját

– mutatott rá.

Hozzátette: a tervezetben az is áll, hogy meg kell szüntetni a nemzeti jogszabályokban azokat az akadályokat, amelyek aláássák az európai védelem és biztonság hatékonyságát – tehát a nemzeti döntéshozatal rovására akarnak jogokat elvenni.

A fideszes politikus szerint Magyar Péter és a néppárti nagykoalíció háborút akar, hosszú távon is erre akar berendezkedni, és sok ezer további milliárdokat költenének erre, miközben Európa már eddig is 53 ezermilliárd forintnak megfelelő összeget fordított erre a célra.

Ezzel nemcsak Európa és Magyarország biztonságát fenyegetik, hanem az európai, illetve a magyar családok megélhetését is. Ezeket az összegeket ugyanis más területekről kell majd elvenni, hogyha az európai gazdaság stagnál, például az agrártámogatások csökkentésével

– emelte ki.

Mint mondta, így már értjük, hogy mit értettek azalatt (a Tisza, Tarr), hogy nekik kötelességük igazodni a brüsszeli elit álláspontjához.

Egyfajta kötelességük igazodni a néppárti állásponthoz. Ez az ára a brüsszeli támogatásnak. Azt is értjük, hogy Magyar Péter miért nem válaszol az ezzel kapcsolatos hazai kérdésekre, nincs annyi újságírókat érintő sértegetés, és személyeskedő Facebook-poszt, valamint kamera előtti dalolás, ami el tudná fedni a valóságot – fogalmazott.

Hangsúlyozta:

Magyar Péter teljesen beállt a sorba, pontosan úgy fütyül, ahogy a támogatói kérik, a háború ügyében és minden másban is.

Hozzátette: a tervezetről szerdán délben szavaz az uniós parlament, „de azt már tudni, hogy mi a Magyar Péter-i–weberi álláspont”.

Borítókép: Manfred Weber (balra) az Európai Néppárt (EPP) és a Tisza Párt vezetője, Magyar Péter (Fotó: AFP)