Australian OpenkáromkodásArina SzabalenkaElina Szvitolina

Gratuláció helyett káromkodás: Szabalenka kimondta, mit gondol ukrán riválisáról

A fehérorosz világelső nemcsak az ütéseivel, hanem egy félmondattal is uralta az Australian Open női elődöntőjének utóéletét. Arina Szabalenka az Elina Szvitolina elleni győzelme után nem ment oda a hálóhoz, hanem láthatóan indulatos arckifejezéssel odasziszegte: „Fuck you”. A jelenetet rögzítő videó pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát, és újra felszínre hozta a két teniszező között régóta meglévő feszültséget.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 6:15
Arina Szabalenka a pályán ellenállhatatlan Fotó: MARK AVELLINO Forrás: ANADOLU
Szabalenka magabiztos, 6:3, 6:4-es győzelmet aratott Szvitolina felett a melbourne-i elődöntőben. A fehérorosz játékos végig uralta az alapvonalcsatákat, agresszív fogadójátéka többször is kizökkentette az ukránt, aki ugyan küzdött, de nem tudta tartósan megtörni ellenfele lendületét.

Arina Szabalenka és Elina Szvitolina még a tekintetével is kerüli egymást. Az Australian Open újabb epizóddal gazdagított a rivalizálást
Arina Szabalenka és Elina Szvitolina még a tekintetével is kerüli egymást. Az Australian Open újabb epizóddal gazdagította a rivalizálást Fotó: DAVID GRAY / AFP

Szabalenka–Szvitolina: ellentét az orosz–ukrán háború miatt

Szabalenka és Szvitolina viszonya messze túlmutat egy átlagos rivalizáláson. Az ukrán teniszező az orosz–ukrán háború kitörése óta következetesen nem fog kezet sem orosz, sem fehérorosz ellenfeleivel, így Szabalenkával sem. A fehérorosz játékos eleinte nyíltan nehezményezte ezt, később azonban alkalmazkodott a helyzethez: legutóbb Melbourne-ben már eleve el sem indult a háló felé, helyette inkább obszcén szavakkal kimondta, mit gondol Szvitolináról.

Egy gesztus az Australian Openen, ami mindent elmond 

A most elkapott „fuck you” sokak szerint nem pillanatnyi indulat, hanem tudatos, nyers üzenet volt. Szabalenka szereti a mosolygós oldalát csillogtatni, de a jelenet elárulta, bizony erős indulatok feszülnek benne is. A mimika és a két rövid szó együtt pontos képet adtak arról, mit gondol a helyzetről és ukrán riválisáról. A jelenet ugyanakkor újra felveti a kérdést: meddig maradhat a politika a pályán belül, és hol húzódik a sportszerűség határa.

Az Australian Open női döntőjében szombat reggel 9.30-kor Szabalenka–Ribakina mérkőzést rendeznek.

 

