Gratuláció helyett káromkodás: Szabalenka kimondta, mit gondol ukrán riválisáról

Szabalenka magabiztos, 6:3, 6:4-es győzelmet aratott Szvitolina felett a melbourne-i elődöntőben. A fehérorosz játékos végig uralta az alapvonalcsatákat, agresszív fogadójátéka többször is kizökkentette az ukránt, aki ugyan küzdött, de nem tudta tartósan megtörni ellenfele lendületét.

Arina Szabalenka és Elina Szvitolina még a tekintetével is kerüli egymást. Az Australian Open újabb epizóddal gazdagította a rivalizálást Fotó: DAVID GRAY / AFP

Szabalenka–Szvitolina: ellentét az orosz–ukrán háború miatt

Szabalenka és Szvitolina viszonya messze túlmutat egy átlagos rivalizáláson. Az ukrán teniszező az orosz–ukrán háború kitörése óta következetesen nem fog kezet sem orosz, sem fehérorosz ellenfeleivel, így Szabalenkával sem. A fehérorosz játékos eleinte nyíltan nehezményezte ezt, később azonban alkalmazkodott a helyzethez: legutóbb Melbourne-ben már eleve el sem indult a háló felé, helyette inkább obszcén szavakkal kimondta, mit gondol Szvitolináról.

Egy gesztus az Australian Openen, ami mindent elmond

A most elkapott „fuck you” sokak szerint nem pillanatnyi indulat, hanem tudatos, nyers üzenet volt. Szabalenka szereti a mosolygós oldalát csillogtatni, de a jelenet elárulta, bizony erős indulatok feszülnek benne is. A mimika és a két rövid szó együtt pontos képet adtak arról, mit gondol a helyzetről és ukrán riválisáról. A jelenet ugyanakkor újra felveti a kérdést: meddig maradhat a politika a pályán belül, és hol húzódik a sportszerűség határa.

Az Australian Open női döntőjében szombat reggel 9.30-kor Szabalenka–Ribakina mérkőzést rendeznek.