Felidegesítette a bíró, a világelső utána kiütötte ellenfelét az AO elődöntőjében

Csúcsformában lévő teniszezők csaptak össze egymással az Australian Open első női elődöntőjében. A fehéroroszok világelsője, Arina Szabalenka és az ukrán Elina Szvitolina (12.) is tízből tíz sikerrel, köztük egy-egy tornagyőzelemmel kezdte az évet, így készültek a hetedik egymás elleni találkozójukra. A korábbi hatból ötöt – köztük a legutóbbi négyet, amit az ukrán már édesanyaként játszott – Szabalenka nyerte, aki sorozatban negyedszer juthatott be az AO fináléjába. Az egykori világbajnok Szvitolina eközben karrierje első Grand Slam-döntőjéért küzdött.

A női világelső teniszező, Arina Szabalenka játéka feljavult, miután a székbíró elvett tőle egy pontot az Australian Open elődöntőjében Fotó: AFP/David Gray

Arina Szabalenka az Australian Open első női döntőse

Az egyéniben kétszeres melbourne-i bajnok Szabalenka a negyedik játék elején összeveszett a székbíróval, aki Szvitolinának ítélte a labdamenetet, miután a fehérorosz egy rosszul sikerült ütése után az ellenfelét megzavarva dühösen felkiáltott annak ellenére, hogy a labda jó helyre pattant, azaz még játékban maradt. Ez felidegesítette annyira a világelsőt, hogy rögtön brékelte ellenfelét, majd a saját adogatásait gond nélkül hozva jutott el 5:2-ig, amikor ismét elvette az ukrán szerváját – 6:2 lett az első játszma neki.

A második szettet jobban kezdte Szvitolina, egy brékkel 2:0-ra vezetett, ám ezután riválisa összeszedte magát, és labdamenetet is alig engedett az ukránnak, aki 5:2-es hátrányban még azért szépíteni tudott – a fehérorosz végül ezt a játszmát 6:3-mal húzta be, és 77 perc alatt döntőbe jutott. A kézfogás a találkozó előtt és után is elmaradt, de Szvitolina oroszokkal és fehéroroszokkal való viszonya miatt ez már nem is volt meglepetés.

Szabalenka 2026-ban továbbra is az összes (22) szettet megnyerte, amit lejátszott, és a szombati döntőben a kazah világbajnok, Jelena Ribakina (5.) vagy az első GS-címéért harcoló amerikai Jessica Pegula (6.) vár rá. A férfiak elődöntőire – Carlos Alcaraz (1.)–Alexander Zverev (3.), majd Jannik Sinner (2.)–Novak Djokovics (4.) – magyar idő szerint péntek délelőtt kerül sor.