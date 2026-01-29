Novak DjokovicsJannik SinnerújságíróAustralian Open

Djokovics kiosztotta az újságírót, mert büszke arra, hogy üldözik

Ki minden idők legjobb teniszezője? Burkoltan ez került terítékre, amikor az Australian Openen Novak Djokovics szóváltásba keveredett az egyik újságíróval. A szerb klasszis nem hagyta szó nélkül azt a felvetést, amely szerint pályafutása jelenlegi szakaszában „üldöző szerepbe” került Carlos Alcaraz és Jannik Sinner mögött.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 8:42
Novak Djokovics nem hagyta magát a sajtótájékoztatón Fotó: AFP/David Gray
A 38 éves Djokovics az Australian Open negyeddöntőjében nehéz helyzetben volt: Lorenzo Musetti 6:4, 6:3-ra vezetett, a harmadik szettben pedig 3:1-re állt, amikor az olasz teniszező sérülés miatt feladni kényszerült a mérkőzést.

Novak Djokovics a kekeckedő újságírót könnyedén lepofozta az Australian Openen, de a Jannik Sinner elleni elődöntőben nehéz dolga lesz
Novak Djokovics a kekeckedő újságírót könnyedén lepofozta az Australian Openen, de a Jannik Sinner elleni elődöntőben nehéz dolga lesz. Fotó: Anadolu/Mark Avellino

Novak Djokovics sportszerű volt, de rosszul emlékezik

A szerb klasszis sportszerűen elismerte, az ellenfele jobban játszott, bár abban tévedett, hogy ő is volt már hasonló helyzetben, hiszen 2-0-s előnyről még nem kellett meccset feladnia sérülés miatt.

Az Australian Open elődöntőjében Djokovics a címvédő Jannik Sinnerrel találkozik, aki az olasz Ben Sheltont búcsúztatta három szettben a legjobb nyolc között. A 24-szeres Grand Slam-tornagyőztesként minden idők legeredményesebb teniszezője zokon vette, ahogy az egyik újságíró Sinnerről és Carlos Alcarazról kérdezte őt.

„Én mindig csak üldöző vagyok?”

A sajtótájékoztatón Djokovics félbeszakította az egyik kérdezőt, aki a pályafutása eleji Federer–Nadal-korszakot állította párhuzamba a mostani Alcaraz–Sinner-duóval. Érdemes a szóváltást szó szerint idézni.

– A pályafutása elején Rogert és Rafát üldözte a címekért, most pedig a karrierje végéhez közeledve Jannikot és Carlost üldözi… – kezdett bele az újságíró, ám Djokovics félbeszakította őt.
– Jannikot és Carlost üldözöm? Milyen értelemben?

– Grand Slam-győzelmek szempontjából, jelenleg.
– Szóval én mindig az üldöző vagyok, és engem soha nem üldöznek?

– Közben megnyert 24 Grand Slam-tornát…
– Köszönöm. Néha érdemes ezt is kimondani, nem?

– Elnézést, ezt talán középen kellett volna megemlítenem…
– Semmi gond, semmi gond.

A szerb reakciója egyértelművé tette: nem érzi magát „hátrányból üldöző” szerepben, és nem kér a leegyszerűsítő narratívákból – különösen nem egy olyan pályafutás vége felé, amelyet 24 Grand Slam-serleg fémjelez.

Australian Open-elődöntők: megállítják-e Alcarazt vagy Sinnert?

A férfi egyes péntek elődöntőjében Djokovics–Sinner és Alcaraz–Zverev a párosítás.

A címvédő olasz és a tízszeres melbourne-i bajnok csatája klasszikus ütközetnek ígérkezik. Sinner frissessége és agresszív alapvonali játéka komoly fegyver, ugyanakkor Djokovics rutinja és pályaismerete az Australian Openen továbbra is páratlan.

Carlos Alcaraz lendülete és sokoldalúsága szemben áll Alexander Zverev stabilitásával és szervájával. Papíron a spanyol az esélyesebb, de egy hosszú, fizikai csata könnyen kiegyenlítheti az erőviszonyokat. Nagy kérdés, Zverev 28 évesen végre megnyeri-e az első Grand Slam-versenyét.

Csütörtökön a női egyes elődöntőit (Arina Szabalenka–Elina Szvitolina és Jessica Pegula–Jelena Ribakina) rendezik az Australian Openen.

 

