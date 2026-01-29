Djokovics kiosztotta az újságírót, mert büszke arra, hogy üldözik

A 38 éves Djokovics az Australian Open negyeddöntőjében nehéz helyzetben volt: Lorenzo Musetti 6:4, 6:3-ra vezetett, a harmadik szettben pedig 3:1-re állt, amikor az olasz teniszező sérülés miatt feladni kényszerült a mérkőzést.

Novak Djokovics a kekeckedő újságírót könnyedén lepofozta az Australian Openen, de a Jannik Sinner elleni elődöntőben nehéz dolga lesz. Fotó: Anadolu/Mark Avellino

Novak Djokovics sportszerű volt, de rosszul emlékezik

A szerb klasszis sportszerűen elismerte, az ellenfele jobban játszott, bár abban tévedett, hogy ő is volt már hasonló helyzetben, hiszen 2-0-s előnyről még nem kellett meccset feladnia sérülés miatt.

Az Australian Open elődöntőjében Djokovics a címvédő Jannik Sinnerrel találkozik, aki az olasz Ben Sheltont búcsúztatta három szettben a legjobb nyolc között. A 24-szeres Grand Slam-tornagyőztesként minden idők legeredményesebb teniszezője zokon vette, ahogy az egyik újságíró Sinnerről és Carlos Alcarazról kérdezte őt.

„Én mindig csak üldöző vagyok?”

A sajtótájékoztatón Djokovics félbeszakította az egyik kérdezőt, aki a pályafutása eleji Federer–Nadal-korszakot állította párhuzamba a mostani Alcaraz–Sinner-duóval. Érdemes a szóváltást szó szerint idézni.

– A pályafutása elején Rogert és Rafát üldözte a címekért, most pedig a karrierje végéhez közeledve Jannikot és Carlost üldözi… – kezdett bele az újságíró, ám Djokovics félbeszakította őt.

– Jannikot és Carlost üldözöm? Milyen értelemben?

– Grand Slam-győzelmek szempontjából, jelenleg.

– Szóval én mindig az üldöző vagyok, és engem soha nem üldöznek?

– Közben megnyert 24 Grand Slam-tornát…

– Köszönöm. Néha érdemes ezt is kimondani, nem?

– Elnézést, ezt talán középen kellett volna megemlítenem…

– Semmi gond, semmi gond.

A szerb reakciója egyértelművé tette: nem érzi magát „hátrányból üldöző” szerepben, és nem kér a leegyszerűsítő narratívákból – különösen nem egy olyan pályafutás vége felé, amelyet 24 Grand Slam-serleg fémjelez.

Australian Open-elődöntők: megállítják-e Alcarazt vagy Sinnert?

A férfi egyes péntek elődöntőjében Djokovics–Sinner és Alcaraz–Zverev a párosítás.

A címvédő olasz és a tízszeres melbourne-i bajnok csatája klasszikus ütközetnek ígérkezik. Sinner frissessége és agresszív alapvonali játéka komoly fegyver, ugyanakkor Djokovics rutinja és pályaismerete az Australian Openen továbbra is páratlan.