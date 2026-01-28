teniszNovak DjokovicLorenzo MusettiNovak DjokovicsAustralian Open

Novak Djokovics ellenfele kétszettes előnyben volt, majd feladta az AO-negyeddöntőjüket

Az ausztrál nyílt teniszbajnokság elődöntőjébe jutott a szerb teniszező. Novak Djokovics kétszettes hátrányban volt, de a harmadik játszmában Lorenzo Musetti feladta ellene az Australian Open negyeddöntőjét. A nőknél kialakult a legjobb négy mezőnye.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 7:58
Djokovics aligha Musetti feladásával akart továbbjutni Fotó: AFP/Martin Keep
A tízszeres Australian Open -bajnok Novak Djokovics szettveszteség nélkül jutott el a negyeddöntőig, a szerb teniszező a nyolcaddöntőből játék nélkül jutott tovább. Szerdán Lorenzo Musetti ellen jól kezdett, de brékelőnyből 6:4-re elvesztette az első játszmát, majd 6:3-ra a másodikat. A harmadik elején aztán az olasz játékos megsérült, és 3:1-es Djokovics-vezetésnél feladta a találkozót.

Lorenzo Musetti döntése után Novak Djokovics jutott az Australian Open negyeddöntőjébe.
Lorenzo Musetti döntése után Novak Djokovics jutott az Australian Open negyeddöntőjébe. Fotó: AFP/William West

Az első játszmában a sapkájáért sétáló Djokovicsot időhúzásért figyelmeztette a játékvezető, amiért összeveszett vele a szerb. Később sportszerűséget is mutatott: a második játszma legvégén megadott egy pontot Musettinek, mondván, az ütőjével beleért egy egyébként szélesre pattanó labdába – pedig ez még a visszajátszásból sem volt egyértelmű.

Kétszettes hátrányban Novak Djokovicsot a vízhólyagjai miatt ápolták, majd az ő 2:1-es vezetésénél az addig remeklő Musetti csípője ennél is jobban megsérült. Az ápolása után is sántikáló olasz egy gémet még lejátszott, de miután szinte lépni sem tudott, kétórányi játékidő elteltével kezet nyújtott ellenfelének. A találkozó után Djokovics elismerte, hogy fél lábbal már a hazafelé tartó repülőgépen érezte magát, nem így akart továbbjutni, és sajnálja riválisát.

A 25. Grand Slam-címéért hajtó szerbre az olasz Jannik Sinner vagy az amerikai Ben Shelton vár a döntőbe jutásért. A másik ágon Carlos Alcaraz és Alexander Zverev vívja az elődöntőt.

Ribakina–Pegula párharc a nőknél

A nőknél Arina Szabalenka és Elina Szvitolina után szerdán a világbajnok Jelena Ribakina és az amerikai Jessica Pegula is a legjobb négy közé jutott. A kazah játékos a második kiemelt Iga Swiateket, míg Pegula a honfitársát, Amanda Anisimovát búcsúztatta egy sima és egy szoros játszmában – csütörtökön egymás ellen vívják a második elődöntőt.

Eredmények, szerdai elődöntők

nők:

  • Ribakina (kazah, 5. kiemelt)–Swiatek (lengyel, 2.) 7:5, 6:1
  • Pegula (amerikai, 6.)–Anisimova (amerikai, 4.) 6:2, 7:6 (7-1)

férfiak:

  • Djokovic (szerb, 6.)–Musetti (olasz, 5.) 4:6, 3:6, 3:1-nél Musetti feladta

 

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Örökre?

Kondor Katalin avatarja

Az unió okoskodik, mi, magyarok meg egyre fogadjuk a háború elől menekülő szerencsétleneket.

