Alcarazra nincs ellenszer, két lépésnyire van attól, hogy történelmet írjon

A világelső Carlos Alcaraz három szettben, 7:5, 6:2, 6:1-re legyőzte Alex De Minaurt az ausztrál nyílt teniszbajnokság negyeddöntőjében, így bejutott a legjobb négy közé. Carlos Alcaraznak így már csak két meccset kell megnyernie, hogy elérje a karrier Grand Slamet.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 13:04
A világelső spanyol már a legjobb négy között jár az Australian Openen Fotó: William West Forrás: AFP
A hetedik Grand Slam- és első Australian Open-trófeájára hajtó Carlos Alcaraz – aki Melbourne-ben eddig csak az elődöntőig jutott el – már csak azért is komoly önbizalommal állhatott ki Alex De Minaur ellen, mert korábbi öt találkozójukon legyőzte az élmezőny leggyorsabb játékosaként ismert ausztrált.

Carlos Alcaraz továbbra is veretlen Alex De Minaur ellen
Carlos Alcaraz továbbra is veretlen Alex De Minaur ellen Fotó: AFP/Izhar Khan

Carlos Alcaraz továbbra sem veszített szettet

Az uruguayi–spanyol szülőkkel gyermekeként Spanyolországban felnőtt hazai kedvenc eleinte nem találta a fogást ellenfelén, de 0:3-ról kiegyenlített, aztán Alcaraz 5:3-nál nem tudta kiszerválni a szettet. A következő lehetősége 6:5-nél jött el, s ekkor fogadóként a negyedik játszmalabdáját már kihasználta. A folytatás már simábban alakult, De Minaur 1:0-nál és 5:2-nél is elvesztette a szerváját, majd 45 perc után a második szettet is, aztán a harmadik felvonásban már egyértelműen a 22 éves murciai teniszező akarata érvényesült.

A szettveszteség nélkül menetelő Alcaraz már csak két győzelemre van attól, hogy ő legyen minden idők legfiatalabb játékosa, aki minden GS-en diadalmaskodott már.  

Alcaraz ellenfele Alexander Zverev lesz a legjobb négy között. A tavaly finalista Zverev 3 óra 11 percet küzdött a torna egyik meglepetésemberével, az előzőleg a háromszoros döntős Danyiil Medvegyevet kiütő amerikai Learner Tiennel. A korábbi Roland Garros-bajnok Michael Chang 20 éves tanítványa derekasan küzdött, de csak egy szettet tudott elvenni a hamburgi játékostól, aki tizedik GS-elődöntőjére készülhet. Ott a világelső Carlos Alcaraz vagy a helyi kedvenc Alex de Minaur vár majd rá.

A nőknél roppant sima mérkőzést hozott a kedden játszott mindkét negyeddöntő: abban persze semmi meglepetés sincs, hogy a világelső, Melbourne-ben már kétszeres győztes fehérorosz Arina Szabalenka 6:3, 6:0-lal adott leckét az újdonsült tinisztárnak, az amerikai színekben versenyző Iva Jovicnak, arra már sokkal kevesebben számítottak, hogy az ukrán Elina Szvitolina 6:1, 6:2-re kiüti az amerikai Coco Gauffot. Utóbbi két játékos tanulságos üzenetet tolmácsolt a találkozó után.

Australian Open, negyeddöntő:

Férfi egyes

  • Zverev (német, 3.)–Tien (amerikai, 25.) 6:3, 6:7 (5-7), 6:1, 7:6 (7-3)
  • Alcaraz (spanyol, 1.)–De Minaur (ausztrál, 6.) 7:5, 6:2, 6:1

Női egyes

  • Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Jovic (amerikai, 29.) 6:3, 6:0
  • Szvitolina (ukrán, 12.)–Gauff (amerikai, 3.) 6:1, 6:2 

 

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

