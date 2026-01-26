Australian OpenJannik SinnerMadison Keys

Egy címvédő kiesett, a másik továbbment az Australian Openen

Ezúttal a nyolcaddöntő jelentette a végállomást a női egyes tavalyi győztesének, Madison Keysnek, aki 6:3, 6:4-re kikapott Jessica Pegulától az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. Az Australian Open férfi egyes versenyének címvédője nem hibázott, Jannik Sinner három szettben, 6:1, 6:3, 7:6-ra nyert honfitársa, Luciano Darderi ellen.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 10:30
Jannik Sinner sikerrel vette a Luciano Darderi elleni mérkőzést Fotó: David Gray Forrás: AFP
A kilencedik helyen kiemelt Madison Keys honfitársával és jó barátnőjével, a hatodikként rangsorolt Jessica Pegulával csapott össze hétfőn és két sima szettben, 1 óra 19 perc alatt szenvedett vereséget az Australian Open nyolcaddöntőjében.

Madison Keys búcsúzott az Australian Opentől
Madison Keys búcsúzott az Australian Opentől (Fotó: Martin Keep/AFP)

– Természetesen nem így akartam befejezni a tornát, ezzel együtt nagyon büszke vagyok magamra – mondta Keys. – Nagyon büszke vagyok arra, ahogy kezeltem a nyomást, ami a címvédő léttel járt. Azt hiszem, emelt fővel távozhatok.

Pegula egy másik amerikai teniszezővel, a negyedik helyen kiemelt Amanda Anisimovával találkozik majd a nyolc között.

Sinner tovább menetel az Australian Openen

A férfiaknál az olasz Lorenzo Musetti három szettben verte az amerikai Taylor Fritzet, s a következő körben a 25. Grand Slam-diadalára hajtó, tízszeres melbourne-i győztes Novak Djokovics vár rá.

A címvédő Jannik Sinner Keyshez hasonlóan honfitárssal csapott össze címvédőként, ám ő az amerikaival ellentétben sikerrel vette a Luciano Darderi elleni meccset, és 6:1, 6:3, 7:6-ra legyőzte az olaszt. Sinnerre a Ben Shelton–Casper Ruud párharc győztese vár majd a negyeddöntőben.

 

