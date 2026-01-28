Lorenzo Musettialexander zverevNovak DjokovicsJannik SinnerAustralian OpenCarlos Alcaraz

Djokovics nem mondott igazat, Sinner példáját követné

Novak Djokovics sportszerűen elismerte: Lorenzo Musetti volt kettejük közül a jobb játékos. Az olasz azonban kétszettes hátrányban megsérült, így Djokovics jutott az Australian Open elődöntőjébe, ahol Jannik Sinner lesz az ellenfele. Sinner tavaly Wimbledonban ugyanúgy menekült meg Grigor Dimitrov ellen, mint most Djokovics, s akkor utána egészen a trófeáig menetelt.

Koczó Dávid
2026. 01. 28. 18:38
Novak Djokovics megmenekült, Lorenzo Musetti drámája után egy másik olasz, Jannik Sinner lesz az ellenfele, aki tavaly Wimbledonban járt hasonlóan Fotó: Anadolu via AFP/Mark Avellino
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Novak Djokovics a kapocs: 2013 óta először fordult elő az Australian Open férfi egyes versenyében, hogy az első négy kiemelt jutott el az elődöntőig. Akkor Djokovics mellett Andy Murray, Roger Federer és David Ferrer játszhatott az elődöntőért (Rafael Nadal sérülés miatt kihagyta azt a tornát), idén Carlos Alcaraz, Jannik Sinner és Alexander Zverev érvényesítette még végeredményben a papírformát. A legnagyobb bajban négyük közül egyértelműen Djokovics volt, aki maga is elismerte: vélhetően elveszítette volna a Lorenzo Musetti elleni negyeddöntőjét, ha az olasz nem sérül meg.

Lorenzo Musetti a tragikus hős, Novak Djokovics készülhet az Australian Open elődöntőjére a címvédő Jannik Sinner ellen
Lorenzo Musetti a tragikus hős, Novak Djokovics készülhet az Australian Open elődöntőjére a címvédő Jannik Sinner ellen Fotó: Anadolu via AFP/Mark Avellino

Djokovicsot is ápolni kellett egyébként a mérkőzésen, de elmondása szerint a vízhólyagjainál komolyabb problémája nincs.

Djokovics fura nyilatkozata Musetti drámájáról

Persze kérdéses, meg lehet-e száz százalékig bízni a szerb nyilatkozataiban. Musetti sérülése kapcsán volt egy balul sikerült válasza Djokovicsnak a sajtótájékoztatón.

Tudom, mit érez most Musetti, én is megtapasztaltam ezt több alkalommal.

– idézi a szerb teniszklasszist az Eurosport.

Djokovics talán arra gondolhatott, hogy az elmúlt években többször sérülés hátráltatta, például tavaly Ausztráliában az első, elveszített játszma után feladta a Zverev elleni elődöntőjét. Olyan viszont sosem fordult elő Djokoviccsal, hogy 2-0-s szettelőnyben adott fel meccset, azaz teljesen mégsem mondott igazat a kijelentésével.

A Open-érában Musettinek mindössze három elődje akadt Grand Slam-tornán, míg ha a későbbi, már veszített játszma utáni feladásokat is nézzük, akkor az olasz az első játékos, aki két olyan meccset is feladott, amelyen eljutott kétszettes előnyig.

Mindkettő esetben Djokovics állt a háló túloldalán.

Ami igazán különös, hogy 1968 és 2024 között csak két ilyen meccs volt, a legutóbbi három Grand Slam-tornára aztán jutott újabb kettő. Tavaly Wimbledonban Jannik Sinner menekült meg Grigor Dimitrov sérülésével. Sinner aztán meg sem állt a trófeáig, most Djokovics is hasonló folytatásban reménykedik.

Australian Open-elődöntők: Djokovics–Sinner, Alcaraz–Zverev

Ehhez először éppen Sinnert kellene legyőznie a pénteki elődöntőben. Egyáltalán nem Djokovics az esélyes: a legutóbbi öt egymás elleni összecsapásukat kivétel nélkül az olasz nyerte, aki Djokovics után a második teniszező lehet az Open-érában, aki egymás utáni három évben is megnyeri az Australian Opent.

Sinner a harmadik fordulóban volt gondban, részben a tető behúzása mentette meg a görcsei után, azóta viszont két magabiztos sikert aratott, Luciano Darderi és Ben Shelton ellen sem veszített játszmát.

– Sinner és Alcaraz most jobb nálam, de én nem fogom feladni, a végsőkig küzdeni fogok ellenük – mondta Djokovics, aki tudja, javulnia kell az elődöntőre. A szerb tavaly mind a négy GS-tornán bejutott a legjobb négy közé, de a négy elődöntőjében még csak játszmát sem nyert, s kétszer (Roland Garros, Wimbledon) Sinner győzte le, aki most is a háló túloldalán áll majd.

A másik elődöntőben is a kiemelések szerinti papírforma-párosítás jött létre: a világelső Carlos Alcaraz játszmát sem veszített az első öt forduló során, Alexander Zverev négyet is, négy különböző mérkőzésen. Ugyanakkor kettejük közül a német az, aki játszott már Australian Open-döntőt, s korábbi melbourne-i összecsapásuk is Zverev sikerét hozta: a 2024-es negyeddöntőben négy játszmában győzte le Alcarazt.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Magyar Péter tanár úr

Bayer Zsolt avatarja

Publicitánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu