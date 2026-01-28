Djokovics nem mondott igazat, Sinner példáját követné

Novak Djokovics a kapocs: 2013 óta először fordult elő az Australian Open férfi egyes versenyében, hogy az első négy kiemelt jutott el az elődöntőig. Akkor Djokovics mellett Andy Murray, Roger Federer és David Ferrer játszhatott az elődöntőért (Rafael Nadal sérülés miatt kihagyta azt a tornát), idén Carlos Alcaraz, Jannik Sinner és Alexander Zverev érvényesítette még végeredményben a papírformát. A legnagyobb bajban négyük közül egyértelműen Djokovics volt, aki maga is elismerte: vélhetően elveszítette volna a Lorenzo Musetti elleni negyeddöntőjét, ha az olasz nem sérül meg.

Lorenzo Musetti a tragikus hős, Novak Djokovics készülhet az Australian Open elődöntőjére a címvédő Jannik Sinner ellen Fotó: Anadolu via AFP/Mark Avellino

Djokovicsot is ápolni kellett egyébként a mérkőzésen, de elmondása szerint a vízhólyagjainál komolyabb problémája nincs.

Djokovics fura nyilatkozata Musetti drámájáról

Persze kérdéses, meg lehet-e száz százalékig bízni a szerb nyilatkozataiban. Musetti sérülése kapcsán volt egy balul sikerült válasza Djokovicsnak a sajtótájékoztatón.

Tudom, mit érez most Musetti, én is megtapasztaltam ezt több alkalommal.

– idézi a szerb teniszklasszist az Eurosport.

Djokovics talán arra gondolhatott, hogy az elmúlt években többször sérülés hátráltatta, például tavaly Ausztráliában az első, elveszített játszma után feladta a Zverev elleni elődöntőjét. Olyan viszont sosem fordult elő Djokoviccsal, hogy 2-0-s szettelőnyben adott fel meccset, azaz teljesen mégsem mondott igazat a kijelentésével.