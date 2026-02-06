bondár annawtaszijjártó péterolekszandra olijnyikovamagyar

Szijjártó Péter: Az ukrán teniszezőt minősíti Bondár Anna lenácizása

Továbbra sem nyugszanak a kedélyek a kolozsvári tenisztorna második fordulójában történtek miatt, amikor is az ukrán Olekszandra Olijnyikova a háborús propagandába akarta belerángatni magyar ellenfelét. Bondár Anna végül két szettben kikapott az ukrán teniszezőtől (4:6, 4:6), aki nem fogott kezet a meccs végén a Honvéd teniszezőjével, tette ezt azért, mert a magyar játékos 2022-ben részt vett egy oroszországi bemutató tornán. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogadta a Honvéd teniszezőjét, és kijelentette, felháborító és botrányos volt, ahogyan Olekszandra Olijnyikova ukrán teniszező viselkedett.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 14:03
Szijjártó Péter kiállt Bondár Anna mellett, akit ukrán ellenfele sportolóhoz méltatlanul akart a háborús propagandába belerángatni
Szijjártó Péter kiállt Bondár Anna mellett, akit ukrán ellenfele sportolóhoz méltatlanul akart a háborús propagandába belerángatni Forrás: Facebook/Szijjártó Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az orosz–ukrán háború kitörését követően az ATP és a WTA felfüggesztette az összes orosz és fehérorosz tenisztornát, ám az oroszok 2022 végén, Szentpéterváron rendeztek egy meghívásos viadalt. Ezen az eseményen – bemutató meccset játszva – pályára lépett Bondár Anna is, és ezt az egyik ukrán teniszező, Olekszandra Olijnyikova nem tudta a magyar játékosnak elfelejteni. Olijnyikova erre hivatkozva nemcsak nem fogott kezet Bondárral a meccsük végén, de odáig merészkedett, hogy a magyar teniszezőt a nácikhoz hasonlította.

Bondár Anna mindig is a békét pártolta és ezt elmondta a külügyminiszternek is
Bondár Anna mindig is a békét pártolta és ezt elmondta a külügyminiszternek is. Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

Szijjártó Péter szerint Bondár Anna a tettekben és nem a hangoskodásban hisz

A kolozsvári versenyről hazatérő magyar teniszező pénteken a Külügyminisztériumban járt, ahol találkozott Szijjártó Péterrel. A tárcavezető mindezt közösségi oldalán hozta nyilvánosságra. A miniszter szerint, ha a sportot rosszindulatú emberek összekeverik a geopolitikával, abból mindig baj lesz és méltatlan helyzetek állnak elő. 

Egyetlen normális ember sem hiheti a világon, hogy a sportolók felelősek lennének a politikusok döntéseiért

– írta a posztjában Szijjártó Péter.

Kijelentette, felháborító és botrányos volt, ahogyan Olekszandra Olijnyikova ukrán teniszező viselkedett Bondár Annával a Kolozsvári Nemzetközi Teniszversenyen. Hozzátette, a magyar játékos lejáratására tett kísérlet és a náci párhuzamok emlegetése leginkább az ukrán sportolót minősíti…

– Bondár Anna kiváló eredményeket ért el eddigi pályafutása során: volt korosztályos Európa-bajnok, járt a legjobb 50-ben a világranglistán és nyert több WTA-tornát is.

Ő a tettekben és nem a hangoskodásban hisz, szerintünk ő csinálja jobban.

Reméljük, a következő időszakban kiváló eredményekkel szerez majd örömet minden magyar embernek, köztük új egyesülete a Honvéd szurkolóinak is – zárta a bejegyzését Szijjártó Péter.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekukrajna

A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Horváth József avatarja

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.