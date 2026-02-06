Szijjártó Péter: Az ukrán teniszezőt minősíti Bondár Anna lenácizása

Az orosz–ukrán háború kitörését követően az ATP és a WTA felfüggesztette az összes orosz és fehérorosz tenisztornát, ám az oroszok 2022 végén, Szentpéterváron rendeztek egy meghívásos viadalt. Ezen az eseményen – bemutató meccset játszva – pályára lépett Bondár Anna is, és ezt az egyik ukrán teniszező, Olekszandra Olijnyikova nem tudta a magyar játékosnak elfelejteni. Olijnyikova erre hivatkozva nemcsak nem fogott kezet Bondárral a meccsük végén, de odáig merészkedett, hogy a magyar teniszezőt a nácikhoz hasonlította.

Bondár Anna mindig is a békét pártolta és ezt elmondta a külügyminiszternek is. Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

Szijjártó Péter szerint Bondár Anna a tettekben és nem a hangoskodásban hisz

A kolozsvári versenyről hazatérő magyar teniszező pénteken a Külügyminisztériumban járt, ahol találkozott Szijjártó Péterrel. A tárcavezető mindezt közösségi oldalán hozta nyilvánosságra. A miniszter szerint, ha a sportot rosszindulatú emberek összekeverik a geopolitikával, abból mindig baj lesz és méltatlan helyzetek állnak elő.

Egyetlen normális ember sem hiheti a világon, hogy a sportolók felelősek lennének a politikusok döntéseiért

– írta a posztjában Szijjártó Péter.

Kijelentette, felháborító és botrányos volt, ahogyan Olekszandra Olijnyikova ukrán teniszező viselkedett Bondár Annával a Kolozsvári Nemzetközi Teniszversenyen. Hozzátette, a magyar játékos lejáratására tett kísérlet és a náci párhuzamok emlegetése leginkább az ukrán sportolót minősíti…

– Bondár Anna kiváló eredményeket ért el eddigi pályafutása során: volt korosztályos Európa-bajnok, járt a legjobb 50-ben a világranglistán és nyert több WTA-tornát is.

Ő a tettekben és nem a hangoskodásban hisz, szerintünk ő csinálja jobban.

Reméljük, a következő időszakban kiváló eredményekkel szerez majd örömet minden magyar embernek, köztük új egyesülete a Honvéd szurkolóinak is – zárta a bejegyzését Szijjártó Péter.