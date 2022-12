Sajdik Ferenc mosolyalbuma

Egy kövér madár

– Ilyen helyzetekben leste el a kifejező arcokat, gesztusokat?

– Valószínűleg – a döbbenet kiült a talicskás ember arcára –, de hát a karikaturistának legyen saját stílusa, másképp nem jó karikaturista. 1965-ben kerültem a Ludas Matyihoz, akkor már nem kellett politikát rajzolni. Azt a részt megúsztam. Újdonságok, városi témák voltak, a Patyolat, a kockacukor, amely oldódik a kávéban… Én meg azon spekuláltam, hogy ne csak a poén legyen, hanem még azon túl közöljek valamit. Akkor kezdtem el állatokat rajzolni. Tulajdonképpen csodaszakma az enyém, mert bármit meg tudok jeleníteni. Csukás Pista mindig mondta, hogy irigyel, mert leírhat ő érdekes dolgokat, de az akkor is csak betű marad, legfeljebb az olvasó fejében áll össze képpé.

– A Csukás–Sajdik-alkotópárosnak köszönhetjük a Pom Pom meséi című sorozatot és A nagy Ho-ho-ho horgászt is. Hogyan ismerkedtek össze?

– Ifjú suhancok voltunk, Pista hordta a verseit jobbra-balra a szerkesztőségekbe, én is hordtam a karikatúrákat. Először a Zrínyi Nyomdában találkoztunk, de már a villamoson együtt utaztunk, ismerős is volt nekem a fizimiskája, mert korábban láttam több szerkesztőségben. Leszállt a villamosról, én is leszálltam, kiderült, hogy egy helyre megyünk, de akkor már vigyorogtunk egymásra. Attól fogva barátok lettünk.

– Hogyan kezdődött a közös munka?

– A jövő század állatai címet viselte a Ludas Matyiban az egyik sorozatom. A lehető legfurcsább teremtmények szerepeltek benne. Egyik nap fölhív a Corvina Kiadó szerkesztője, hogy készülhetne modern mese a sorozatból, rajzoltam hát egy kislányt meg egy kövér madarat, amelyik annyit eszik, hogy nem tud elrepülni Afrikába. Csak ül a kikötőben, és nézi az induló hajókat. De hát ez még nem mese. Mondom a szerkesztőnek, hogy a Csukásra gondoltam. Mondja, hogy ő is rá gondolt. Így született meg a Pom Pom.

– Több helyen olvasni, milyen sokat vitáztak.

– Soha az életben nem vitáztunk. Én elfogadtam, amit ő ír – jól írt, úgyhogy nem esett nehezemre –, ő meg tudomásul vette az én rajzaimat. A Pom Pom Csukás egyetlen meséje, amelynek kislány a főszereplője, ezért azt különösen szerette. Pistával teljes volt az összhang közöttünk: írt valamit, elküldte postán, ráírta, hogy sürgős – úgy értve, hogy sürgős nekem, két hét múlva már le is kell adni, mert odáig rajta ült. Egyedül a kukacügyben volt némi nézeteltérés közöttünk.

Negyven kiló szeretet

– Kukacügy?

– Csukás nemes egyszerűséggel leírta, hogy a nagy Ho-ho-ho horgász a horogra tűzi a kukacot, és bedobja a vízbe. Mondtam is neki, ha ezt így megrajzolom, abból horror lesz. Az igazság az, hogy egy bogarat sem szeretek eltaposni. Semmivel sem vagyunk különbek az állatvilágnál. Azt mondják, aki kutyát vesz, az negyven kiló szeretetet vásárol. Hát nem így van? Kapott tehát a Főkukac egy csinos derékövet. Így mindenki jól járt – főként persze a kukac és a gyerekek. Amikor Pista kitalálta a Radírpókot, csak nevetett: „Na ezt rajzold meg, ha tudod!” De még őt is belerajzoltam a meséibe, mondjuk nem volt nehéz dolgom, Lázár Ervin meg is jegyezte egyszer: „Csak azt nem értem, hogyan lát ki azon a kis lyukon.” Nagyon szerettem Csukás Pistát, mert humanista volt. Amikor lemondott egy munkát – pedig milyen jó lett volna! –, elkezdte magyarázni, hogy mi most másban vagyunk benne, hadd éljen más is! Hadd éljen más is? – ilyet én még életemben nem hallottam. Az Űrhajó az orrbolygóról című szagos könyv úgy készült, hogy Csukás írta az egyik felét, Berkes Péter a másikat, de mindkettőt én rajzoltam. „A Sajdik miért kap dupla honoráriumot?” – kérdezett rá Berkes. Mire Csukás csak annyit mondott: „Ne vess csóvát!” Micsoda kép! Elképzeltem, amint a tatárok dobálják a tűzcsóvát a házak tetejére. Hihetetlen szókincse volt Pistának.

– Karikaturistaként ironikusan ábrázolja a világot, ezért kívülállónak tűnik. A Sajdik-művek azonban azt is megmutatják, milyen lehetne az a világ, amelynek a szereplői részesei egymás életének. Ilyenkor saját magát is odarajzolja a képre?

– A gyerekek is úgy rajzolnak, hogy átélik: „brrr-brrr – mondják –, itt megy az autó”, és belerajzolják magukat. Én is átélem. Picasso mondta, nyolcvan évnek kellett eltelnie, hogy úgy rajzoljon, mint egy gyerek. A felnőttnek beszűkül a fantáziája. Lassacskán rájövünk, hogy semmi nem úgy van, ahogyan azt gyerekkorunkban láttuk. Nekem nagy szerencsém, hogy rossz a memóriám. A Gyerekkorom Dunakeszije kötetről épp ma mondta a feleségem, Marika, hogy nem is ilyen volt a mi házunk. A villamost sem tudnám lerajzolni „rendesen”. Olyan lesz, amilyennek gondolom. A belső világomból dolgozom. De a repülő villamost már nem merem lerajzolni!