A Tisza Párt elvenné azt a pénzt, amit a kormány a családoknak ad

A kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni és döntésük szerint többet is tudjanak költeni – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Mint írják: jelenleg az erősödő belső fogyasztás a magyar gazdaság húzóereje. Újabb és újabb rekordokat dönt a hazai turizmus, miközben folyamatosan bővül a kiskereskedelmi forgalom. A Tisza Párt eddig ismert gazdaságpolitikai tervei alapján az adókönnyítések megszűnnének, ami jelentősen csökkentené a hazai vásárlóerőt is.

A Tisza Párt eltörölné az adókedvezményeket (Fotó: MTI/Balázs Attila)

A Tisza mindezt elvenné

Szeptemberben a kiskereskedelmi forgalom volumene éves alapon 3,4 százalékkal nőtt. A kormány a fogyasztás további élénkítése, a magyar családok és nyugdíjasok védelme érdekében folytatja a harcot az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért december 1-jétől további 14 termékre kiterjeszti és 2026. február 28-ig meghosszabbítja az árréscsökkentést.

A Tisza által tervezett brutális munkát és nyugdíjakat terhelő adóemelésekkel ellentétben mi folytatjuk az adócsökkentéseket

– mutat rá a nemzetgazdasági tárca, hozzátéve: adómentessé tették a csedet, a gyedet és az örökbefogadói díjat, teljes személyi jövedelemadó-mentességet kaptak a háromgyermekes anyák, jövőre pedig érkezik a 40 év alatti kétgyermekes anyák és a 30 év alatti anyák szja-mentessége is. Mindezek mellett 2026-tól több lépésben bevezetik a 14. havi nyugdíjat.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 2025 szeptemberében a kiskereskedelmi forgalom volumene a nyers adat szerint 3,4 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 3 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva, míg az előző hónaphoz képest változatlan maradt. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 3,1 százalékkal, ezen belül az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzleteké 4,3 százalékkal bővült. Miközben a nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 3,5 százalékkal nőtt. Országos szinten a kiskereskedelmi forgalom szeptemberben elérte az 1.661 milliárd forintot. 2025 január-szeptemberében a kiskereskedelemi forgalom volumene 2,8 százalékkal emelkedett 2024 első kilenc hónapjához képest.