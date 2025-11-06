Nemzetgazdasági MinisztériumTisza Pártkiskereskedelem forgalom

A Tisza Párt elvenné azt a pénzt, amit a kormány a családoknak ad

A kormány családbarát adópolitikája és árcsökkentő intézkedései együttesen hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre több pénz maradjon a magyar családok zsebében. Ezzel szemben a Tisza Párt – a kiszivárgott információk szerint – a multiknak tett gesztusként elvenné a családoknak jelenleg járó kedvezményeket.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 9:18
Több pénz jut a családonak Fotó: HAON /Czinege Melinda
A kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni és döntésük szerint többet is tudjanak költeni – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Mint írják: jelenleg az erősödő belső fogyasztás a magyar gazdaság húzóereje. Újabb és újabb rekordokat dönt a hazai turizmus, miközben folyamatosan bővül a kiskereskedelmi forgalom. A Tisza Párt eddig ismert gazdaságpolitikai tervei alapján az adókönnyítések megszűnnének, ami jelentősen csökkentené a hazai vásárlóerőt is.

A Tisza Párt eltörölné az adókedvezményeket (Fotó: MTI/Balázs Attila)

A Tisza mindezt elvenné

Szeptemberben a kiskereskedelmi forgalom volumene éves alapon 3,4 százalékkal nőtt. A kormány a fogyasztás további élénkítése, a magyar családok és nyugdíjasok védelme érdekében folytatja a harcot az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért december 1-jétől további 14 termékre kiterjeszti és 2026. február 28-ig meghosszabbítja az árréscsökkentést. 

A Tisza által tervezett brutális munkát és nyugdíjakat terhelő adóemelésekkel ellentétben mi folytatjuk az adócsökkentéseket

– mutat rá a nemzetgazdasági tárca, hozzátéve: adómentessé tették a csedet, a gyedet és az örökbefogadói díjat, teljes személyi jövedelemadó-mentességet kaptak a háromgyermekes anyák, jövőre pedig érkezik a 40 év alatti kétgyermekes anyák és a 30 év alatti anyák szja-mentessége is. Mindezek mellett 2026-tól több lépésben bevezetik a 14. havi nyugdíjat.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 2025 szeptemberében a kiskereskedelmi forgalom volumene a nyers adat szerint 3,4 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 3 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva, míg az előző hónaphoz képest változatlan maradt. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 3,1 százalékkal, ezen belül az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzleteké 4,3 százalékkal bővült. Miközben a nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 3,5 százalékkal nőtt. Országos szinten a kiskereskedelmi forgalom szeptemberben elérte az 1.661 milliárd forintot. 2025 január-szeptemberében a kiskereskedelemi forgalom volumene 2,8 százalékkal emelkedett 2024 első kilenc hónapjához képest.

További 14 termékre terjesztik ki az árcsökkentést

Hangsúlyozzák: „a Tisza kiszivárgott tervével szemben mi nem elvesszük a magyar családok és nyugdíjasok pénzét, hanem támogatjuk őket, ezért 

  • 2026 januárjától érkezik a 30 év alatti anyák 
  • és a 40 év alatti kétgyermekes anyák szja-mentessége, valamint két lépcsőben 
  • megduplázzuk a családi adókedvezményt is, 2026-tól pedig több lépésben 
  • bevezetjük a 14. havi nyugdíjat.”

A Tiszával ellentétben a kormány nem a profithajhász multik, hanem a magyar emberek pártján áll! – szögezik le, megjegyezve: ezért a magyar családok és a nyugdíjasok védelme érdekében a kormány december 1-jétől további 14 termékre, így például a sertésmájkrémre, a sajtkrémre, az almára, a körtére és a szilvára is kiterjeszti az árréscsökkentést, amelyet 2026 február 28-ig meghosszabbít. Az intézkedés tartós és érdemi árcsökkenést eredményezett, a drogériákban átlagosan 27 százalékkal, az élelmiszerüzletekben 20 százalékkal lettek olcsóbbak a termékek. 

Egyúttal kiemelik, hogy 

a kormány minden ágazatban fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is.

 A kormány családbarát adópolitikája és árcsökkentő intézkedései együttesen hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre több pénz maradjon a magyar családok zsebében, ami élénkíti a lakossági fogyasztást, ezáltal fokozza a gazdasági növekedést – zárul az NGM kommünikéje.

