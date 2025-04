Ronnie O'Sullivan az ősellensége ellen kezd a vb-n, ezen múlhat az indulása

A sheffieldi sznúker-világbajnokság főtábláján automatikusan helye volt a világranglista első 16 helyezettjének, és a selejtezőből továbbjutó 16 játékos lett az ő ellenfelük az első (szombat és jövő szerda között sorra kerülő) fordulóban. A selejtezőből hat kínai játékos is bejutott a legjobb 32 közé, de kiesett például a korábbi világbajnok Stuart Bingham, a két maximumbréket is lökő Jackson Page és a világranglista-17. Gary Wilson is. A tizenhat kiemeltet már korábban elhelyezték a táblán, így már tudni lehetett, hogy a tavalyi Kyren Wilson–Jak Jones döntő már a nyolcaddöntőben megismétlődhet, míg a hétszeres világbajnok Ronnie O’Sullivan és a háromszoros vb-győztes Mark Selby már a legjobb nyolc között összecsaphat.

Ronnie O’Sullivan és Ali Carter összecsaphat a sznúker-vb-n. Fotó: AFP/Justin Tallis

Ronnie O’Sullivan Ali Carter ellen játszhat a sznúker-világbajnokságon

A csütörtök délelőtti sorsoláson az ellenfeleiket is megkapták a játékosok, így eldőlt, hogy Kyren Wilsonhoz hasonlóan a világelső Judd Trump és a háromszoros világbajnok Mark Williams is kínai ellenféllel kezd, míg a Selbyhez hasonlóan négy vb-trófeával rendelkező John Higgins ellenfele a Page-et búcsúztató Joe O’Connor lesz.

A legpikánsabb párosítás viszont kétségtelenül Ronnie O’Sullivan és az általa két vb-döntőben is legyőzött Allister Carter keddi-szerdai mérkőzése lesz.

A két angol játékos közismerten rossz viszonyt ápol egymással, az elmúlt években az asztalnál és (például a tavalyi Masters-döntőjük után) a mikrofonok előtt is többször összevesztek. A mostani idényben már 10 versenytől is visszalépett O’Sullivan számára viszont talán éppen az adhat pluszmotivációt a vb előtt, hogy az általa nem szívlelt Cartert kell legyőznie az első fordulóban – eddigi 27 meccsük közül mindössze hármat nem a "Rakéta" nyert meg.

A hétszeres vb-győztes rajongói aggódhatnak, hogy kedvencük a világbajnokságtól is visszalép a problémákkal teli évad végén, de a Carter elleni rivalizáláson kívül az is O’Sullivan mellett szólhat, hogy 2013-ben is úgy nyerte meg a világbajnokságot, hogy előtte egyetlen versenyen sem szerepelt az idényben.

A 2025-ös sznúker-világbajnokság első fordulós mérkőzései ágrajz szerint: