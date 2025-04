Ismét összeomlott a zűrös sportlegenda élete a történelmi siker küszöbén

Ronnie O’Sullivan a legek embere a sznúkerben: nemcsak a leggyorsabb, a legjobb és a legnépszerűbb, hanem a legeredményesebb is. Immáron 32 éve tartó profi pályafutása során hétszer nyerte meg a világbajnokságot, s a másik két Triple Crown-versenyen is csúcstartó, hiszen az Egyesült Királyság Bajnokságán és a Mastersen is 8-8 alkalommal hódította el a trófeát. Összesen 41 pontszerző és 39 nem pontszerző tornát nyert meg, lökött már 15 maximum (147 pontos) és majdnem 1300 százas (100 vagy a feletti pontszámú) bréket – minden egyes mutatóban ő a legsikeresebb. A sheffieldi sznúker-világbajnokságot még karrierje során egyszer sem hagyta ki a mindkét kezével tüzelni képes „Rakéta”, ám a jelenlegi idényben már 10 tornától is az utolsó pillanatban lépett vissza, így amíg asztalhoz nem áll, nem lehetünk teljesen biztosak abban, valóban indul-e a vb-n.

Bravúr lenne, ha Ronnie O’Sullivan 2025-ben szerezné meg a nyolcadik címét a sheffieldi sznúker-világbajnokságon Fotó: Cheong Kam Ka / Xinhua via AFP)

A hétszeres világbajnok karrierje egyik legrosszabb szezonját futja

Ronnie O’Sullivan a tavalyi vb-nek úgy vágott neki, hogy megnyerte mindkét Triple Crown-versenyt. A Crucible Színházban azonban már a negyeddöntőben búcsúzott, amivel véget ért az idény. Ennek dacára senki sem gondolta volna, hogy a Rakéta a következő évadban látványos mélyrepülésbe kezd. Az angol játékos

az augusztusi Xi'an Grand Prix-n érte el a legjobb eredményét, Révész Bulcsút is legyőzve ugyanis a kínai tornán elődöntőig jutott.

Ezután viszont a rijádi aranygolyós tornát leszámítva egyetlen versenyen sem került a döntő közelébe, az elmúlt öt hónapban pedig összesen két mérkőzést nyert meg – igaz, január 9-e óta asztalhoz sem lépett.

A 49 éves játékos tartott már ennél is hosszabb szünetet, hiszen a 2012-es világbajnoki győzelme után egyetlen meccstől eltekintve a teljes 2012-13-as idényt kihagyta a vb-ig, és hihetetlen módon így is meg tudta védeni a sheffieldi címét. Ezúttal azonban nem előre bejelentett szünetről van szó, hiszen a mostani évadban rendre ott volt a nevezők között az egyes versenyeken, de a mérkőzése előtti napokban, sőt olykor csupán órákban mégis rendre visszalépett az adott tornától. Összesen 10 viadaltól.

Mentális gondjai okozhatták O'Sullivan visszalépéseit (Fotó: Cheong Kam Ka / Xinhua via AFP)

Ronnie O’Sullivan ismét mentális problémákkal küzdhet

A visszalépések jó részét orvosi okokra hivatkozva indokolta, ám valószínűbbnek tűnik, hogy mentális problémák vannak a háttérben. Az elmúlt évtizedekben ugyanis nem volt ritka hasonló gond az életében: pánikrohamokkal, depresszióval küzdött. Az életrajzi könyvéből az is kiderül, hogy

miután az édesapját, majd az édesanyját is börtönbe zárták, Ronnie O’Sullivan elhízásba, alkoholba és drogokba menekült,

a játéktól el is tiltották ezeknek is a következtében, s több évbe telt, mire 2001-ben sikerült visszatérnie a rehab és a futás segítségével – egyből az első vb-címével...

A legutóbbi, január 9-ei meccsét Robert Milkins ellen játszotta, és a találkozón többször is dühöngött, az asztalt csapkodta a dákójával. Ez még O’Sullivan-tól is szokatlannak mondható, pedig ha valaki, ő tényleg nem úgy viselkedik a mérkőzései közben, mint akit emberek milliói néznek. Elsősorban emiatt megosztó a személyisége, emellett pedig a nyilatkozatai sem mindennaposak.

– Őszinte leszek, ha pocsékul megy a játék, gyakran előfordulhat a jövőben, hogy inkább bal kézzel játszom. Ha már hasznavehetetlen balfácán vagyok, akkor inkább bal kézzel játszom, mert azzal legalább élvezem. Jobb kézzel viszont nem – nyilatkozta még tavaly szeptemberben az Eurosport szakértőjeként is dolgozó klasszis.

Nincs már sok időm hátra, nem is akarom tagadni, borzalmasan játszom.

Annak sincs értelme, hogy egyáltalán aggódjak emiatt. Elfogadtam, és nem is rossz ez az állapot. Nagyon sok lökést rontottam el az utóbbi négy-öt évben, és amikor egy kicsit kevesebbet hibáztam, akkor jöttek a győzelmek. De amikor tornákat nyertem, akkor is voltak lehetőségei az ellenfeleimnek, csak nem használták ki őket.

Szakított a feleségével is

Nagyjából ezzel a nyilatkozattal egy időre tehető egy magánéleti válság is Ronnie O’Sullivan életében. Két édesanyától három gyermeke, utóbbiak egyikétől pedig unokája is született már a sznúkerjátékosnak, aki 2012 óta újabb kapcsolatban élt, méghozzá Laila Rouass színésznővel. Egy évvel később el is jegyezték egymást, majd ugyan 2022-ben Rouass a közösségi médiában bejelentette a szakításukat, hamarosan ismét kibékültek.

2024 szeptemberében viszont végleg szétment az angol sztárpár,

akikhez közel álló források arról írtak, hogy az elválás egyik fő oka, hogy a színésznő nem engedte meg O’Sullivannek sznúkerasztal felállítását a hatszobás chigwelli házukban. Idén februárban a hétszeres világbajnok végleg ki is költözött a lakásukból, és azóta egy közeli ingatlanban él – immáron egy sznúkerasztal társaságában.