Ronnie O’Sullivan most nem futamodott meg, de amit láttunk, édeskevés lesz a vb-n

Ronnie O’Sullivan december elején, két nappal az ötvenedik születésnapja előtt dicstelenül szerepelt a UK Championshipen: 6-4-re kikapott a kínai Csou Jüe-lungtól (Zhou Yuelong), akit korábban hétszer is legyőzött. Azóta nem sokat hallatott magáról, legfeljebb azzal, hogy az idény második Triple Crown tornájától, a Masterstől egészségügyi okok miatt visszalépett.

Ronnie O’Sullivan nyert a German Masters első fordulójában, de nem lehet elégedett a játékával. Fotó: Xinhua via AFP/Wang Dongzhen

A Rakéta némi meglepetésre Berlinben tért vissza, a German Mastersen legutóbb kilenc éve, 2017-ben versenyzett, mérkőzést pedig 2015-ben nyert.

Győztes visszatérés, közepes játék a German Masters első fordulójában

Ronnie O’Sullivan az első fordulóban a kínai Long Ce-huang (Long Zehuang) ellen lépett asztalhoz, akivel korábban egyszer játszott, 2024-ben az északír bajnokságon megszenvedett vele, de végül nyert 4-3-ra. Berlinben sokkal simábban, 5-1-re győzött a hétszeres világbajnok, ám nem állíthatnánk, hogy diadalmas volt a visszatérése. Sokat hibázott, a 91 százalékos golyóbelökése árulkodó adat, a negyedik frémben két lökése között pedig négy perc szünetet tartott, mert a dákóbőrrel vacakolt.

Ronnie O’Sullivan: előbb Ali Carter , majd Mark Selby

A lényeg persze a győzelem. A folytatás már rázósabb. Ronnie O’Sullivan két nem éppen kedvelt vetélytársaval találkozhat, előbb Ali Carter, majd ha nyer, Mark Selby következhet.

Ronnie O’Sullivan és Ali Carter feszült viszonya közismert, az is megesett már, hogy meccs közben szólalkoztak össze. A Rakéta éppenséggel Mark Selbyt sem kedveli. Korai még ítéletet mondani, de ez a két meccs már adhat némi támpontot azt illetően, mit várhatunk majd Ronnie O’Sullivantől a világbajnokságon.

A négyszeres világbajnok Selby is simán, ugyancsak 5-1-re és szintén egy kínai, Hong-jü Liu (Hongyu Liu) ellen győzött a German Masters első fordulójában. Selby idén jó formában van, már három döntőt is játszott. Megnyerte a Champion of Champions 2025 tornát (a fináléban Judd Trumpot 10-5-re győzte le), majd szintén Trump ellen diadalmaskodott a 2025-ös UK Championship döntőjében (10-8), a Tour Championship fináléjában viszont szoros mérkőzésen alulmaradt John Higginsszel szemben (10-8)

Ronnie O’Sullivan kínlódása a dákóval: