„Hamar elfelejtjük” – Ronnie O’Sullivan kiosztása után Trump tornát nyert

Ronnie O’Sullivan a sznúker történetének legnagyobb alakja, az elmúlt évek legkiegyensúlyozottabb éljátékosa viszont a jelenlegi világelső, Judd Trump. Az idei German Masters utóbbi sikerével ért véget, míg a ritkán játszó O’Sullivan már az első fordulóban kiesett (előtte a selejtezőben 5-1-re nyert a kínai Long Ce-huang ellen). Trump pedig nem érti, hogy miért számolnak még mindig esélyesként a Rakétával, amikor éppen elindul egy-egy tornán.

Ronnie O’Sullivan az utóbbi időben nem szárnyal, Judd Trump nem is érti, miért tartják még mindig a sznúkertornák egyik nagy esélyesének. Fotó: Xinhua via AFP/Wang Dongzhen

Ronnie egy kiemelkedő sztár, és mindenki örül, ha lehetősége van látni őt. Viszont amikor visszalép, mint a Masters esetében is, ahogy halad előre a torna, hamar elfelejtjük, hogy nem is volt ott a mezőnyben

– idézte az Eurosport Trumpot a German Masters alatt.

Judd Trump szerint Ronnie O’Sullivan már nem favorit

A világelső nem érti, hogy Ronnie O’Sullivan hogy lehet a második-harmadik legnagyobb favorit a versenyeken a fogadóirodák oddsai alapján, miközben több mint két éve nem nyert pontszerző versenyt, ebben az idényben pedig egyetlenegyszer jutott el a legjobb négy közé.