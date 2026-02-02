Rendkívüli

A magyarok többsége Orbán Viktort tartja a legalkalmasabb miniszterelnöknek

Judd TrumpRonnie O’SullivansznúkerShaun Murphy

„Hamar elfelejtjük” – Ronnie O’Sullivan kiosztása után Trump tornát nyert

Az angol Judd Trump győzelmével ért véget a German Masters. Trump ellenállhatatlan volt a berlini sznúkertornán, a vasárnapi döntőben esélyt sem adott Shaun Murphynek (10-4). A világelső Judd Trump tizennégy hónap után nyert újra tornát, néhány nappal azután, hogy a German Masters alatt Ronnie O’Sullivan megítéléséről tett csípős megjegyzést.

Koczó Dávid
2026. 02. 02. 9:19
Judd Trump nem érti Ronnie O’Sullivan aktuális megítélését, de a German Masters megnyerése után nem kellett fintorognia Fotó: NorthFoto/PA Wire/Bradley Collyer
Ronnie O’Sullivan a sznúker történetének legnagyobb alakja, az elmúlt évek legkiegyensúlyozottabb éljátékosa viszont a jelenlegi világelső, Judd Trump. Az idei German Masters utóbbi sikerével ért véget, míg a ritkán játszó O’Sullivan már az első fordulóban kiesett (előtte a selejtezőben 5-1-re nyert a kínai Long Ce-huang ellen). Trump pedig nem érti, hogy miért számolnak még mindig esélyesként a Rakétával, amikor éppen elindul egy-egy tornán.

Ronnie O’Sullivan az utóbbi időben nem szárnyal, Judd Trump nem is érti, miért tartják még mindig a snookertornák egyik nagy esélyesének
Ronnie O’Sullivan az utóbbi időben nem szárnyal, Judd Trump nem is érti, miért tartják még mindig a sznúkertornák egyik nagy esélyesének. Fotó: Xinhua via AFP/Wang Dongzhen

Ronnie egy kiemelkedő sztár, és mindenki örül, ha lehetősége van látni őt. Viszont amikor visszalép, mint a Masters esetében is, ahogy halad előre a torna, hamar elfelejtjük, hogy nem is volt ott a mezőnyben

idézte az Eurosport Trumpot a German Masters alatt.

Judd Trump szerint Ronnie O’Sullivan már nem favorit

A világelső nem érti, hogy Ronnie O’Sullivan hogy lehet a második-harmadik legnagyobb favorit a versenyeken a fogadóirodák oddsai alapján, miközben több mint két éve nem nyert pontszerző versenyt, ebben az idényben pedig egyetlenegyszer jutott el a legjobb négy közé.

– Csak a nevének szól, ha a formáját nézzük, akkor ez aligha állja meg a helyét. Elképzelhető, hogy a bukik tartanak Ronnie kiszámíthatatlan formájától – mondta Trump, aki azért sietett leszögezni, hogy a hétszeres világbajnok örökségét nem kérdőjelezi meg. – Ronnie mindig is fantasztikus játékos lesz, 90 évesen is. Viszont egyre nehezebb lesz versenyt nyernie, mert keveset játszik, és folyamatosan veszít a játéka élességéből.

German Masters: Trump és Murphy döntője

O’Sullivannel ellentétben Trump szinte minden versenyen ott van a mezőnyben, ennek ellenére a German Masters előtt ő is régen, 2024 decemberében nyert legutóbb pontszerző tornát. Rossznak azért nem mondható a formája, a tavalyi év utolsó három versenyéből kettőn is döntőt vívott.

Berlinben pedig Trump ellenállhatatlan volt, a legszorosabb meccse a Hsziao Kuo-tung (angol átírásban Xiao Guodong) elleni negyeddöntő volt (5-3), utána O’Sullivan kiejtőjét, Ali Cartert (6-2) simán intézte el, ahogy a döntőben a hozzá hasonlóan világbajnok Shaun Murphy ellen sem volt kérdéses Trump sikere (10-4).

– Nem volt nehéz a tornagyőzelem nélküli időszak. A megfelelő mentális állapotban kellett maradnom, hogy a következő eséllyel éljek, amikor elérkezik. Mindig jó több frém előnnyel megnyerni a döntőt, így igazán ki lehet élvezni a pillanatot – mondta a finálé után Trump, aki a German Masters történetének legsikeresebb játékosa, már negyedszer nyerte meg a berlini versenyt.

 

