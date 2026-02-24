Szentkirályi Alexandra pontról pontra levezette, miért reális veszély, hogy ezer forint lehet egy liter benzin

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán levezette, miért lenne ezer forint a benzin, ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter, a Tisza Párt vezetőjének terve megvalósulna.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője rámutatott,

az elmúlt években minden európai országban megugrottak az energiaárak. Ez nem véletlen: háború van a szomszédban, és az arra adott szankciós válaszok felverték a nyersanyagárakat. Amikor egy konfliktust gazdasági eszközökkel akarnak megnyerni, annak ára van – és ezt az árat végső soron a fogyasztók fizetik meg a kutaknál.

Kifejtette, a Brent olaj ára tartósan jóval magasabb, mint az orosz Ural típusú olajé. Jelenleg például a Brent körülbelül ötven százalékkal drágább, ami önmagában megmagyarázza, miért kulcskérdés, honnan vásárol egy ország.

Ha az olcsóbb forrás kiesik, automatikusan a drágábbat kell venni

– mutatott rá.

Szentkirályi Alexandra felhívta a figyelmet: ha egy régió egyik fő ellátási forrását kivonják a rendszerből, akkor csökken a kínálat. Ha csökken a kínálat, miközben a kereslet változatlan, az ár emelkedik. Ez az egyik legalapvetőbb közgazdasági törvényszerűség – tette hozzá. Megjegyezte, a helyettesítő útvonalak (például tengeri szállítás, más vezetékek) drágábbak, lassabbak és korlátozott kapacitásúak.

Tehát nemcsak az olaj lesz drágább, hanem a szállítás is.

Emlékeztetett, a régió – köztük Magyarország – finomítói nagyrészt az Ural típusú olaj feldolgozására vannak optimalizálva. Ha ezt hirtelen lecserélik más típusra, az technológiai átállást igényel, ami:

költséges,

időigényes és

az átállás végéig csökkenti a termelést

– sorolta.

Ha drágább az alapanyag, drágább a szállítás, kevesebb a feldolgozott üzemanyag és szűkebb a kínálat, akkor a benzin ára szükségszerűen emelkedik. Ez elkerülhetetlen, ha befekszünk Brüsszel akaratának – mutatott rá.

A kormánypárti politikus figyelmeztetett,

ha kiesik az olcsóbb forrás, és csak drágább import marad, miközben logisztikai és kapacitásproblémák is jelentkeznek, az árak elszabadulhatnak. Ilyen körülmények között a magas üzemanyagár nem riogatás, hanem matematikailag levezethető következmény

– tette hozzá.

Ha engedünk Brüsszel és Zelenszkij követeléseinek, és drágább forrásból kell vásárolni, akkor sokkal drágább lesz az üzemanyag. Ha kevesebb az ellátás, nő az ár. Ha nő az ár, azt a végén a magyar emberek fizetik meg

– mutatott rá Szentkirályi Alexandra. Hangsúlyozta: „Orbán Viktor ezért harcol jóval Magyarország erején felül, hogy megvédje a magyar emberek érdekeit, miközben Magyar Péter hazudozik vagy kussol.”