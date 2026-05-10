Elon Musk cégére bízták a német katonai műholdak fellövését

Éles kritikákat váltott ki Németországban, hogy a német katonai műholdak indításában kulcsszerepet kapott Elon Musk amerikai milliárdos űrvállalata, a SpaceX. A döntés különösen nagy visszhangot keltett, mivel a német kormány közben hatalmas összegeket fordítana saját katonai űrbiztonsági rendszerének fejlesztésére.

2026. 05. 10. 8:25
A SpaceX Falcon Heavy rakéta Fotó: Manuel Mazzanti Forrás: NurPhoto/AFP
Boris Pistorius német védelmi miniszter korábban arról beszélt, hogy Oroszország és Kína egyre komolyabb fenyegetést jelent az űrben, ezért Németországnak stratégiai önállóságra van szüksége ezen a területen is.

A gyakorlat azonban egyelőre mást mutat. A német SARah katonai felderítő műholdrendszert ugyanis az Egyesült Államokból indították útnak, Elon Musk SpaceX vállalatának Falcon rakétájával.

A német Zöldek politikusa, Ayse Asar írásbeli kérdéssel fordult a szövetségi kormányhoz, azt tudakolva, miként értékelik utólag azt a döntést, hogy a katonai műholdak indítását a SpaceX-re bízták. A politikus különösen a technológiai szuverenitás és a biztonságpolitikai függőség kérdését vetette fel.

A német kormány válaszában elismerte: a hordozórakéta kiválasztása nem az állam vagy a Bundeswehr kezében volt, hanem a műholdgyártó cégek döntöttek arról, hogy melyik szolgáltatót veszik igénybe. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy Elon Musk cége határozta meg a német katonai műholdak fellövésének technikai hátterét. Ayse Asar ezt biztonságpolitikai önfeladásnak nevezte. Szerinte rendkívül problémás, hogy egy politikailag aktív amerikai milliárdos vállalata kulcsszerepet játszik a német katonai felderítő rendszerek működtetésében.

A SpaceX logó (Fotó: NurPhoto/AFP/Reginald Mathalone)

Német műholdprogram

A vita azért is erősödik, mert Németország egy új, mintegy tízmilliárd eurós katonai műholdprogramot is tervez SatcomBW 4 néven. A több száz kisebb műholdból álló rendszert már most sokan „német Starlinkként” emlegetik.

A kritikusok szerint azonban Berlin továbbra sem adott egyértelmű garanciát arra, hogy a jövőbeni projektekben kizárólag európai hordozórakétákat és technológiát használnának. A német kormány csak annyit közölt: hosszú távon céljuk a nemzeti és európai űrindítási kapacitások erősítése, illetve a független hozzáférés biztosítása az űrhöz.

A Zöldek szerint ez önmagában kevés. Úgy vélik, ha Berlin nem rögzíti kötelező érvénnyel az európai technológiák előnyben részesítését, akkor a több milliárd eurós német űrprogramok végén ismét Elon Musk cége lehet a legnagyobb nyertes.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
