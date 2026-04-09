Az európai országok egyre inkább fegyverkezési spirálba kerülnek, és több helyen ismét napirendre került a kötelező katonai szolgálat kérdése. A döntések hosszú távon alapjaiban formálhatják át a fiatal generációk jövőjét, miközben sokak szerint a politikai elit nem veszi kellő súllyal figyelembe a háború társadalmi következményeit, írja a Beol.
Fegyverkezési hullám Európában, szigorítás Németországban – a fiatalok jövője a tét
Európa látványos átalakuláson megy keresztül: a kontinensen egyre erőteljesebben jelenik meg a háborús felkészülés, amit a politikai döntések is egyre inkább alátámasztanak. Különösen szembetűnő a helyzet Németországban, ahol a kormány határozott lépéseket tesz a hadsereg megerősítésére, miközben mind több fiatal emeli fel a hangját a kötelező katonai szolgálat lehetősége ellen.
Németországban különösen éles vita bontakozott ki az új hadkötelezettségi szabályozás miatt.
A rendelkezések értelmében a 17 és 45 év közötti férfiaknak előzetesen jelezniük kell, ha három hónapnál hosszabb időre külföldre utaznának, és ehhez engedélyt kell kérniük a Bundeswehr illetékes szerveitől. Bár a német védelmi minisztérium azt hangsúlyozza, hogy az engedélyezési folyamat egyelőre egyszerű és gyors lesz, sokan attól tartanak, hogy ez csupán az első lépés egy szigorúbb rendszer felé.
A törvényt még decemberben fogadta el a Bundestag, és már akkor komoly tiltakozási hullámot indított el. Berlinben, Münchenben és számos más városban fiatalok ezrei vonultak utcára, egyértelművé téve: nem kívánnak háborúba menni. A demonstrációk azt mutatják, hogy a német társadalom jelentős része elutasítja a kötelező katonai szolgálat visszavezetését.
Németország fiataljai máshogy vélekednek a sorkatonaságról
A szabályozás további elemei is aggodalmat keltenek. A 2008 után születettek kérdőívet kapnak, amelyben nyilatkozniuk kell arról, vállalnának-e önkéntes katonai szolgálatot.
Bár a hivatalos kommunikáció az önkéntességet hangsúlyozza, a védelmi minisztérium nem zárta ki, hogy szükség esetén ismét bevezethetik a kötelező sorkatonaságot.
Sokan úgy látják: a mostani intézkedések már nem pusztán adminisztratív jellegűek, hanem a mozgásszabadság korlátozásának lehetőségét is megteremtik.
Most lettem 19 éves, és eddig igazából nem nagyon foglalkoztam ezzel, őszintén szólva nem is tudtam róla. Ha külföldre szeretnék menni, ez visszatartana vagy akár tönkretenné egy álmomat. Ez elég szomorú lenne. Az pedig már önmagában is probléma, hogy nincs igazán a nyilvánosság előtt
– mondta a tervekre egy német fiatal.
Ukrajna példája mutatja, az élet már soha nem lesz ugyan olyan mint a háború előtt
Az ukrajnai háború pusztító volta nem is lehet kérdés, hiszen már most ez a leghosszabb és legvéresebb fegyveres konfliktus Európában a második világháború óta.
A pontos veszteségeket nehéz lenne megbecsülni, mivel mindkét oldal igyekszik titkolni a pontos számokat, azonban még az optimista becslések szerint is eddig 600 000 ember veszítette életét a konfliktusban.
Európa így egyre inkább egy olyan korszak felé halad, ahol a biztonságpolitikai szempontok felülírják a korábban magától értetődő szabadságjogokat – és ennek következményeit elsősorban a fiatal generációk viselhetik majd. Szarvastól mindössze néhány órányira pedig a magukra maradt feleségek anyák, gyermekek fájdalmát semmi nem csillapíthatja.
Borítókép: Ukrán katonatemető Lvivben, Ukrajnában, 2026. február 22-én (Fotó: Anadolu/AFP/Michael Sorrow)
