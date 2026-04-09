Fegyverkezési hullám Európában, szigorítás Németországban – a fiatalok jövője a tét

Németországban különösen éles vita bontakozott ki az új hadkötelezettségi szabályozás miatt.

A rendelkezések értelmében a 17 és 45 év közötti férfiaknak előzetesen jelezniük kell, ha három hónapnál hosszabb időre külföldre utaznának, és ehhez engedélyt kell kérniük a Bundeswehr illetékes szerveitől. Bár a német védelmi minisztérium azt hangsúlyozza, hogy az engedélyezési folyamat egyelőre egyszerű és gyors lesz, sokan attól tartanak, hogy ez csupán az első lépés egy szigorúbb rendszer felé.

A törvényt még decemberben fogadta el a Bundestag, és már akkor komoly tiltakozási hullámot indított el. Berlinben, Münchenben és számos más városban fiatalok ezrei vonultak utcára, egyértelművé téve: nem kívánnak háborúba menni. A demonstrációk azt mutatják, hogy a német társadalom jelentős része elutasítja a kötelező katonai szolgálat visszavezetését.