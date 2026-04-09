Németországnak leáldozott: minden ötödik fiatal el akar menekülni a hazájából

Egy friss, Németországban végzett kutatás eredménye szerint a 14–29 éves korosztály mintegy húsz százaléka már most azt tervezi, hogy külföldre költözik. Ráadásul a megkérdezettek 41 százaléka hosszabb távon is el tudja képzelni az életét külföldön – számolt be róla az Origo a Breitbart cikkére hivatkozva.

A Datajockey Verlag felmérése alapján elmondható, hogy a német fiatalok leggyakrabban a gazdasági bizonytalanságot, a folyamatosan dráguló lakhatást, a mesterséges intelligencia miatt romló karrierlehetőségeket, valamint a növekvő pénzügyi terheket nevezték meg külföldre költözéssel kapcsolatos terveik fő indokaként.

A tanulmány drámai módon rávilágított, hogy az elmúlt években tapasztalható nyomás mennyire hatott a fiatalokra – stressz, kimerültség és a kilátástalanság egyre erősödő érzése formájában

– mondta a Datajockey Verlag képviseletében Simon Schnetzer a DW-nek. A felmérés arra is rámutatott, hogy jelentősen romlott a fiatalok mentális állapota: 29 százalékuk mondta, hogy pszichológiai segítségre lenne szüksége. Ez az arány a nők körében 34 százalék, a diákoknál 32 százalék, míg a munkanélküli fiatalok esetében elérte a 42 százalékot.