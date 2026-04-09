Bejelentést tesz a kormány – kövesse nálunk élőben! + videó

Németországnak leáldozott: minden ötödik fiatal el akar menekülni a hazájából

Egy nemrég készült felmérés szerint sok német fiatal nem a hazájában képzeli el a jövőjét. A kutatás rámutatott a mentális állapot romlására és a politikai megosztottság növekedésére is. A válaszadók főként kedvezőbb munkalehetőségeket és alacsonyabb megélhetési költségeket remélnek a külföldre költözéstől.

Magyar Nemzet
2026. 04. 09. 8:26
Németország a demográfiai katasztrófa felé sodródik
Egy friss, Németországban végzett kutatás eredménye szerint a 14–29 éves korosztály mintegy húsz százaléka már most azt tervezi, hogy külföldre költözik. Ráadásul a megkérdezettek 41 százaléka hosszabb távon is el tudja képzelni az életét külföldön – számolt be róla az Origo a Breitbart cikkére hivatkozva.

A Datajockey Verlag felmérése alapján elmondható, hogy a német fiatalok leggyakrabban a gazdasági bizonytalanságot, a folyamatosan dráguló lakhatást, a mesterséges intelligencia miatt romló karrierlehetőségeket, valamint a növekvő pénzügyi terheket nevezték meg külföldre költözéssel kapcsolatos terveik fő indokaként.

A tanulmány drámai módon rávilágított, hogy az elmúlt években tapasztalható nyomás mennyire hatott a fiatalokra – stressz, kimerültség és a kilátástalanság egyre erősödő érzése formájában

– mondta a Datajockey Verlag képviseletében Simon Schnetzer a DW-nek. A felmérés arra is rámutatott, hogy jelentősen romlott a fiatalok mentális állapota: 29 százalékuk mondta, hogy pszichológiai segítségre lenne szüksége. Ez az arány a nők körében 34 százalék, a diákoknál 32 százalék, míg a munkanélküli fiatalok esetében elérte a 42 százalékot. 

A 25 év alattiak 21 százaléka az Alternatíva Németországért (AfD) pártot támogatja, míg 19 százalékuk a Baloldali Pártra (Die Linke) szavazott.

Egy mesterszakos hallgató, As Riff szerint 

szinte minden ismerőse gondolkodik a külföldre költözésen, különösen azok, akik valamilyen kisebbséghez tartoznak vagy kiszolgáltatott helyzetben vannak.

Egy 29 éves hamburgi joghallgató, Frederick elmondta, hogy doktori tanulmányai során három hónapot töltött Tokióban, ami nagy hatással volt rá, ezért fontolgatja, hogy jövőre odaköltözik. Elmondta, hogy esetében nem az anyagi tényezők a döntők, hanem az eltérő életvitel vonzza. Ahogy arról lapunk is beszámolt, fogy Németország lakossága – már a bevándorlás sem ellensúlyozza a demográfiai válságot.

 Borítókép: Németország a demográfiai katasztrófa felé sodródik (Fotó: AFP)

