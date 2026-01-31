Befogadási program keretében érkezett a hamburgi gyilkosságot elkövető migráns

Mint ismert, csütörtök este tragédia történt Hamburg egyik metróállomásán. Egy 25 éves, dél-szudáni migráns egy 18 éves lányt a beérkező szerelvény elé lökött, majd vele együtt a sínekre zuhant. Mindketten életüket vesztették. A rendőrség gyilkosság gyanújával indított nyomozást – számolt be róla a JungeFreiheit.

A hatóságok tájékoztatása szerint az eset késő este történt a Wandsbek Markt metróállomás peronján. Az eddigi adatok alapján nincs arra utaló jel, hogy a tettes és az áldozat kapcsolatban álltak volna egymással.

A férfi először távol állt a fiatal nőtől, majd hirtelen odalépett hozzá, megragadta, és eddig ismeretlen okból a közeledő metró elé lökte.

Sajtóinformációk szerint a 25 éves férfi érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezett, és 2024 közepén érkezett Hamburgba. Legutóbb egy munkásszállón élt.

Németországi tartózkodását a szövetségi tartományok humanitárius befogadási programja tette lehetővé.

A tragédia után nagy erőkkel vonultak ki a mentők és a rendőrök a helyszínre. A Német Vöröskereszt pszichológiai segítséget nyújtott a szemtanúknak. Az U1-es metróvonal forgalmát az esti órákban leállították, a közlekedés csak másnap reggel állt helyre. A hamburgi eset nem elszigetelt jelenség.

Az elmúlt években Németországban több halálos támadás is történt.

Tavaly augusztusban Alsó-Szászországban egy iraki menedékkérő lökte a sínek közé a 16 éves ukrán Liana K.-t. Abban az ügyben az elkövető ellen végül nem emeltek vádat, mivel az orvosi szakvélemény szerint beszámíthatatlan volt. A hamburgi nyomozás jelenleg is folyamatban van, a hatóságok az indítékok tisztázásán dolgoznak.