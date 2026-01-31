Rendkívüli

Befogadási program keretében érkezett a hamburgi gyilkosságot elkövető migráns

Újabb tragédia történt Németországban. Most kiderült, hogy humanitárius befogadási program keretében érkezett Németországba az a migráns, aki a hamburgi metróállomáson a szerelvény elé lökött egy 18 éves lányt és vele együtt meghalt.

Mint ismert, csütörtök este tragédia történt Hamburg egyik metróállomásán. Egy 25 éves, dél-szudáni migráns egy 18 éves lányt a beérkező szerelvény elé lökött, majd vele együtt a sínekre zuhant. Mindketten életüket vesztették. A rendőrség gyilkosság gyanújával indított nyomozást – számolt be róla a JungeFreiheit.

Egy 25 éves, dél-szudáni migráns egy 18 éves lányt a beérkező szerelvény elé lökött
Egy 25 éves, dél-szudáni migráns egy 18 éves lányt a beérkező szerelvény elé lökött. Fotó: AFP

A hatóságok tájékoztatása szerint az eset késő este történt a Wandsbek Markt metróállomás peronján. Az eddigi adatok alapján nincs arra utaló jel, hogy a tettes és az áldozat kapcsolatban álltak volna egymással.

A férfi először távol állt a fiatal nőtől, majd hirtelen odalépett hozzá, megragadta, és eddig ismeretlen okból a közeledő metró elé lökte.

Sajtóinformációk szerint a 25 éves férfi érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezett, és 2024 közepén érkezett Hamburgba. Legutóbb egy munkásszállón élt. 

Németországi tartózkodását a szövetségi tartományok humanitárius befogadási programja tette lehetővé.

A tragédia után nagy erőkkel vonultak ki a mentők és a rendőrök a helyszínre. A Német Vöröskereszt pszichológiai segítséget nyújtott a szemtanúknak. Az U1-es metróvonal forgalmát az esti órákban leállították, a közlekedés csak másnap reggel állt helyre. A hamburgi eset nem elszigetelt jelenség. 

Az elmúlt években Németországban több halálos támadás is történt. 

Tavaly augusztusban Alsó-Szászországban egy iraki menedékkérő lökte a sínek közé a 16 éves ukrán Liana K.-t. Abban az ügyben az elkövető ellen végül nem emeltek vádat, mivel az orvosi szakvélemény szerint beszámíthatatlan volt. A hamburgi nyomozás jelenleg is folyamatban van, a hatóságok az indítékok tisztázásán dolgoznak.

Három éve történt a németországi migráns késelése, de politikai következménye máig nincs

Három év telt el azóta, hogy egy migráns halálra késelt egy fiatal párt egy észak-németországi regionális vonaton. A 2023-ban meggyilkolt Ann-Marie Kyrath édesapja a lánya halálának évfordulóján ismét felszólalt a német migrációs politika megváltoztatásáért. Michael Kyrath a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjúban úgy fogalmazott:

Olyan emberek rohangálnak ebben az országban, akiknek a származását sem ismerjük. Nem tudjuk, hogy készek-e elfogadni az életmódunkat.

Kyrath szerint a jelenlegi gyakorlat nem az integrációt segíti. Úgy véli, a menedékkérők konténerfalvakba helyezése és a polgári jövedelmek kiosztása nem megoldás. Az apa az RTL csatorna Direkt Spezial című műsorában már 2024-ben is kísérletet tett arra, hogy felnyissa a német kancellár szemét.

Scholz úr, Németországban naponta 24–32 késes támadás történik. Ezek közül sok halálos kimenetelű, és minden egyes nap, amikor erről tovább vitatkozunk, emberek, sőt gyerekek halnak meg. Vannak szülők, akik gyermekeik sírjánál vagy koporsójánál állnak, életükben utoljára megsimogatják gyermekük jéghideg kezét. Önök ezt el sem tudják képzelni

– fakadt ki a gyászoló édesapa a műsorban.

Borítókép: Migránsok Németországban, illusztráció (Fotó: AFP)

