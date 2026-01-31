Németországmigrációdemográfiai válság

Újra fogy Németország lakossága – már a bevándorlás sem ellensúlyozza a demográfiai válságot

Németország népessége 2025-ben legalább százezer fővel csökkent, ami az első visszaesés a Covid-járvány óta. A hivatalos adatok szerint a tartós népességfogyás először haladta meg a nettó bevándorlást az elmúlt években. A tömeges migráció ellenére a németeket is újra fenyegeti a demográfiai válság a jövőre nézve. A gazdasági bizonytalanság, az infláció, a lakáshiány és a politikai instabilitás közrejátszik az elkeserítő német adatok kialakulásában.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 23:30
Idős pár Németországban
Idős pár Németországban Forrás: AFP
Németország népessége 2025-ben körülbelül 100 ezer fővel csökkent, ami az első visszaesés a 2020-as, a koronavírus-járvány csúcspontja idején tapasztalt csökkenés óta. Évek óta először most fordult elő, hogy a népességfogyás mértékét nem kompenzálta a bevándorlók száma. A Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis) hivatalos adatai szerint az ország lakossága az év végén megközelítőleg 83,5 millió fő volt, szemben a 2024-es 83,6 millióval. A csökkenés egy régóta fennálló demográfiai problémára hívja fel a figyelmet – számolt be a társadalmi jelenségről a Brussels Signal.

Újra fogyásnak indult a német lakosság, amit már a bevándorlók száma sem kompenzál
Újra fogyásnak indult a német lakosság, amit már a bevándorlók száma sem kompenzál Fotó: AFP

A halálozások száma Németországban az 1990-es újraegyesítés óta minden évben meghaladta a születések számát, a népességnövekedés pedig történelmileg a bevándorlásra támaszkodott.

2025-ben a népességfogyás 340 ezer és 360 ezer fő közé tehető. A becslések szerint 640 ezer–660 ezer körül alakult a születések száma. Ez visszaesést jelent a megelőző évi 677 117 születéshez képest, miközben a halálozások száma valamivel meghaladta az 1 milliót. 

A születés-halálozás különbsége évek óta meghaladja a 300 ezret, ami jóval magasabb a 2010-es évek 171 423 fős átlagánál.

A nettó migráció – amely a be- és kivándorlást egyaránt magában foglalja – némi ellensúlyt jelentett, ám nem bizonyult elegendőnek. A Destatis becslése szerint 2025-ben a nettó bevándorlás 220 ezer és 260 ezer fő között alakult, ami legalább 40 százalékos csökkenést jelent a 2024-es 430 183 főhöz képest. 

Ez a legalacsonyabb nettó migrációs szint 2020 óta, amikor a járvány idején bevezetett korlátozások hasonló módon visszafogták a mozgást. Csak 2025 első tíz hónapjában a nettó bevándorlás összesen 220 ezer fő volt, ami jelentős visszaesés a 2024 azonos időszakában mért 391 500 főhöz képest.

A 2015-ös migrációs válság óta Németország lakossága 2,6 millió fővel nőtt, a 2014-es 80,9 millióról. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a demográfiai folyamatok iránya megfordulóban van.

Elemzők előrejelzései szerint még mérsékelt születési arány és magas bevándorlás mellett is 2070-re 80 millió alá csökkenhet a népesség, míg alacsonyabb migrációs forgatókönyvek esetén 70 millió alá eshet. A probléma súlyosbodásához hozzájárul az elöregedő társadalom is. 

A munkaképes korú népesség száma – amely jelenleg 51,2 millió fő – 2070-re a bevándorlás mértékétől függően 37,1 millió és 45,3 millió közé csökkenhet, tovább növelve a dolgozók és a nyugdíjasok közötti aránytalanságot.

A Destatis elemzői szerint a csökkenő születési arányokhoz olyan tényezők járultak hozzá, mint a gazdasági bizonytalanság, az infláció, a lakáshiány és a politikai instabilitás. 

Borítókép: Idős pár Németországban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

