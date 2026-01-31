Újra fogy Németország lakossága – már a bevándorlás sem ellensúlyozza a demográfiai válságot

A halálozások száma Németországban az 1990-es újraegyesítés óta minden évben meghaladta a születések számát, a népességnövekedés pedig történelmileg a bevándorlásra támaszkodott.

2025-ben a népességfogyás 340 ezer és 360 ezer fő közé tehető. A becslések szerint 640 ezer–660 ezer körül alakult a születések száma. Ez visszaesést jelent a megelőző évi 677 117 születéshez képest, miközben a halálozások száma valamivel meghaladta az 1 milliót.

A születés-halálozás különbsége évek óta meghaladja a 300 ezret, ami jóval magasabb a 2010-es évek 171 423 fős átlagánál.

A nettó migráció – amely a be- és kivándorlást egyaránt magában foglalja – némi ellensúlyt jelentett, ám nem bizonyult elegendőnek. A Destatis becslése szerint 2025-ben a nettó bevándorlás 220 ezer és 260 ezer fő között alakult, ami legalább 40 százalékos csökkenést jelent a 2024-es 430 183 főhöz képest.

Ez a legalacsonyabb nettó migrációs szint 2020 óta, amikor a járvány idején bevezetett korlátozások hasonló módon visszafogták a mozgást. Csak 2025 első tíz hónapjában a nettó bevándorlás összesen 220 ezer fő volt, ami jelentős visszaesés a 2024 azonos időszakában mért 391 500 főhöz képest.