Rendkívüli

Ukrán nyelvű bombafenyegetést kaptak magyar iskolák, trotillal robbantottak volna – cikkünk frissül

migrációMagyarországnemzetbiztonságmegállapodásLíbia

Összefogás az illegális migráció ellen: Biró Marcell megállapodást írt alá Líbiával

A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának kezdeményezésére biztonsági és energetikai együttműködésről állapodtak meg Magyarország és Líbia képviselői Budapesten – tudatta közleményben a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 12:39
Szögesdrót és határátkelőhely (Forrás: AFP)
Biró Marcell a hivatalában fogadta Líbia nemzetbiztonsági főtanácsadóját, Ibrahim Dbeibát és az általa vezetett delegációt. 

Illegális migráció elleni küzdelemről szóló együttműködést írt alá Biró Marcell líbiai kollegájával (Fotó: AFP)
Az illegális migráció elleni küzdelemről szóló együttműködést írt alá Biró Marcell líbiai kollégájával. Fotó: AFP

A felek átfogó egyeztetést folytattak a kétoldalú diplomáciai, biztonságpolitikai, energetikai és gazdasági együttműködés aktuális kérdéseiről, valamint szándéknyilatkozatot írtak alá az illegális migráció elleni közös fellépésről.

A líbiai látogatás célja volt továbbá a két ország közötti energetikai együttműködés megerősítése is. Ennek érdekében Hernádi Zsolt, a magyar Mol-csoport elnöke egyetértési megállapodást írt alá Masoud M. Sulemannal, Líbia legnagyobb olajvállalatának, a National Oil Corporation elnökével. A megállapodás az energetikai kapcsolatok fejlesztésére és a hosszú távú együttműködés erősítésére vonatkozó közös célokat és szándékokat rögzíti, fokozva ezzel hazánk energiabiztonságát.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

