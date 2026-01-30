Biró Marcell a hivatalában fogadta Líbia nemzetbiztonsági főtanácsadóját, Ibrahim Dbeibát és az általa vezetett delegációt.
Összefogás az illegális migráció ellen: Biró Marcell megállapodást írt alá Líbiával
A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának kezdeményezésére biztonsági és energetikai együttműködésről állapodtak meg Magyarország és Líbia képviselői Budapesten – tudatta közleményben a Kormányzati Tájékoztatási Központ.
A felek átfogó egyeztetést folytattak a kétoldalú diplomáciai, biztonságpolitikai, energetikai és gazdasági együttműködés aktuális kérdéseiről, valamint szándéknyilatkozatot írtak alá az illegális migráció elleni közös fellépésről.
A líbiai látogatás célja volt továbbá a két ország közötti energetikai együttműködés megerősítése is. Ennek érdekében Hernádi Zsolt, a magyar Mol-csoport elnöke egyetértési megállapodást írt alá Masoud M. Sulemannal, Líbia legnagyobb olajvállalatának, a National Oil Corporation elnökével. A megállapodás az energetikai kapcsolatok fejlesztésére és a hosszú távú együttműködés erősítésére vonatkozó közös célokat és szándékokat rögzíti, fokozva ezzel hazánk energiabiztonságát.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
