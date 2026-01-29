Bóka János: Brüsszel megerősítette az illegális migránsok betelepítésére vonatkozó követelését

Bóka János azt mondta: ennek a stratégiának a központi célkitűzése az, hogy a migrációs paktum már idén júniustól teljes mértékben érvényesüljön. Ez Magyarország számára azt jelentené, hogy olyan migránstábort kell kialakítanunk, ahol 2027-re már egy évben 23 ezer kérelem elbírálását tudjuk biztosítani.

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter Fotó: Facebook

Emellett szolidaritási hozzájárulásként más tagállamoktól is át kellene vennünk illegális migránsokat – tette hozzá.