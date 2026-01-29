BrüsszelBóka Jánosmigráns

Bóka János: Brüsszel megerősítette az illegális migránsok betelepítésére vonatkozó követelését

Brüsszel megerősítette az illegális migránsok betelepítésére vonatkozó követelését, az Európai Bizottság csütörtökön elfogadta a migrációs és menekültügyi stratégiát az elkövetkező öt évre – mondta az európai uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 20:11
Bóka János európai uniós ügyekért felelős Fotó: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bóka János azt mondta: ennek a stratégiának a központi célkitűzése az, hogy a migrációs paktum már idén júniustól teljes mértékben érvényesüljön. Ez Magyarország számára azt jelentené, hogy olyan migránstábort kell kialakítanunk, ahol 2027-re már egy évben 23 ezer kérelem elbírálását tudjuk biztosítani. 

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter Fotó: Facebook

Emellett szolidaritási hozzájárulásként más tagállamoktól is át kellene vennünk illegális migránsokat – tette hozzá.

Kiemelte: a magyar kormány több mint tíz éve küzd azért, hogy megvédje Magyarország és az Európai Unió külső határait, hogy mi dönthessük el, kivel akarunk a hazánkban együtt élni, azért, hogy biztosíthassuk Magyarország békéjét és biztonságát.

A miniszter közölte, ha a Tisza Párton múlik, Magyarországon az következne be, ami ellen több mint egy évtizede küzdünk: átjárható határok, az illegális migráció erősödése és annak valamennyi káros társadalmi következménye. Bóka János úgy fogalmazott: ilyen kérdésekben elég egyszer rossz döntést hozni és az helyrehozhatatlan károkhoz vezet.

Ezért a Fidesz a biztos választás

 – tette hozzá.

Borítókép: Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (Fotó: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekmunka

Juj, mit mondott!

Pozsonyi Ádám avatarja

Van olyan ismerősük, esetleg rokonuk, aki társaságban néha megszólal, s vihogva ezt mondja: „Ismeritek? Két rendőr utazik a vonaton…” Na, őt töröljék a Facebookról! Szakítsák meg az ismeretséget, ne beszélgessenek vele, a lányukat semmiképp ne adják hozzá!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu