Brüsszel újabb nyomást helyez Magyarországra – feszültségek Európában és azon túl

Az orosz különmegbízott szerint ezek a béke feltételei

Kirill Dmitrijev elejét vette a béketárgyalásokkal kapcsolatban kibontakozó találgatásoknak. Az orosz különmegbízott kijelentette, hogy a békéhez vezető egyetlen út a Donbász kérdésén dől el.

A csapatok kivonása a Donbászból jelenti az utat a békéhez Ukrajna számára

– írta Dmitrijev a közösségi médiában. Azokra az értesülésekre reagált, amelyek szerint az amerikai kormányzat Ukrajna számára nyújtandó biztonsági garanciákat ahhoz kötötte volna, hogy Kijev beleegyezzen a térségből való csapatkivonásba. A Fehér Ház egyébként már cáfolta ezeket a jelentéseket.

Kirill Dmitrijev és Jared Kushner Fotó: AFP

Az orosz drónok Dél-Ukrajna energiaellátását célozták, fokozódik a válsághelyzet

Ukrajna továbbra is súlyos energiaválsággal küzd, amelyet az orosz hadsereg rendszeres támadásai tovább mélyítenek. Az energetikai infrastruktúra elleni csapások miatt milliók maradtak áram és fűtés nélkül, miközben a hőmérséklet rendszeresen mínusz 14 Celsius-fok körül alakul.

Január 27-én éjszaka újabb dróntámadás érte Mikolajiv környékét, a humanitárius összeomlás közelében van az ország.

Ukrajna lakói rendszeres áramszünetekkel és fűtéskimaradással kénytelenek megküzdeni Fotó: AFP

Az EU nem sietett, évtizedeken át tartó tárgyalás végére került pont

Több mint két évtizeden át tartó tárgyalásokat követően megállapodás született kedden Újdelhiben az Európai Unió és India közötti szabadkereskedelmi megállapodásról, amely Narendra Modi indiai miniszterelnök szerint számtalan új lehetőséget teremt 1,4 milliárd indiai és több millió európai számára.

Az indiai kormányfő hangsúlyozta, hogy az egyezményt a világban máris a megállapodások megállapodásának tartják,

kiemelve, hogy a világ bruttó hazai termékének (GDP) körülbelül 25 százalékát és a világkereskedelem harmadát fedi le. Az EU részéről Ursula von der Leyen, az Európai bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke már előző nap az ázsiai országba érkezett. Ahogy arról lapunk is beszámolt, díszvendégként voltak jelen a köztársaság napja ünnepségen.