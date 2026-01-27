BrüsszelIránDonald TrumpZelenszkijukrán nagykövetdrogpolitika

Brüsszel újabb nyomást helyez Magyarországra – feszültségek Európában és azon túl

Magyarország világossá tette Ukrajna budapesti nagykövetének, hogy nem tűri a választásokba való beavatkozást, miközben Volodimir Zelenszkij már 2027-es uniós csatlakozásról beszél. Az oroszok Dél-Ukrajna energiaellátását célozták, Brüsszel bírósági döntéssel kényszerítené drogpárti álláspont képviseletére hazánkat, a nemzetközi térben pedig Irán tárgyalna. Trump gyorsan jobb belátásra bírta Kanadát, az EU és India megállapodott, Franciaország pedig a közösségi médiát korlátozná a 15 év alattiak számára. Napi külpolitikai összefoglaló.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 21:13
Forrás: AFP
Figyelmeztetés Kijevnek, háborús viták Brüsszelben, globális tárgyalások – sűrű nap volt a nemzetközi politikában. 

Fotó: AFP

Franciaország betiltaná a közösségi médiát a 15 év alattiaknak

Történelmi lépést tett a francia nemzetgyűlés: a képviselők megszavaztak egy törvényjavaslatot, amely megtiltaná a közösségi média használatát a 15 év alattiak számára. Az Emmanuel Macron államfő által is támogatott jogszabály célja a gyermekek védelme a túlzott képernyőhasználat és az online platformok káros hatásai ellen.

Finn kormányfő: Európának előbb-utóbb párbeszédet kell kezdenie Oroszországgal

Petteri Orpo finn miniszterelnök szerint elkerülhetetlen, hogy Európa tárgyalóasztalhoz üljön Oroszországgal, ugyanakkor úgy véli: ennek még nem jött el az ideje. A kormányfő kijelentette, kész lenne személyesen is egyeztetni Vlagyimir Putyinnal, de a döntést európai koordinációhoz kötné. Közben Brüsszelben egy különmegbízott kinevezését is fontolgatják az ukrajnai rendezésre, aki Finnországból érkezhet.

Orpo szerint a párbeszéd megkezdéséről nem egyedül Finnországnak kell döntenie, hanem azt európai szinten, összehangoltan szükséges mérlegelni.

A brüsszeli bíróság drogpárti álláspont képviseletére kötelezné Magyarországot

Magyarország megsértette az uniós jogot, valamint a lojális együttműködés elvét azáltal, hogy a cannabis besorolásával kapcsolatban az Európai Uniónak az ENSZ Kábítószer-bizottsága következő ülésszakán képviselt közös álláspontja ellen szavazott – ismertette az ítéletét az Európai Unió luxembourgi székhelyű bírósága kedden. 


Fotó: AFP

Az ügy előzménye, hogy 2020 novemberében az Európai Unió Tanácsa határozatot fogadott el az Európai Uniónak az ENSZ Kábítószer-bizottsága következő ülésszakán képviselt közös álláspontról.

Az álláspont egyebek között a cannabis és az ehhez kapcsolódó anyagoknak az ENSZ kábítószerekről és pszichotrop anyagokról szóló egyezményei szerinti besorolása módosítására irányult. A szavazás során Magyarország nemcsak az uniós tanács által elfogadott közös álláspont ellen szavazott, hanem azzal ellentétes nyilatkozatot is tett.

Szánthó Miklós: Brüsszelben beszívtak és berágtak?

A hírre reagálva Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a legújabb Facebook-bejegyzésében tette fel a kérdést: Brüsszelben beszívtak és berágtak?

Ha nyer a Tisza Magyarországról mehetnek harcigépek Ukrajnába 

Ukrajna mérlegeli a cseh gyártású L–39NG Skyfox kiképző-harci repülőgépek beszerzésének lehetőségét, melyek a drónok elleni védekezés szempontjából lehetnek fontosak. A Defense Express katonai szakportál elemzése szerint a konstrukció „a jövőre nézve” indokolt választás lehetne, ugyanakkor a gyártási kapacitások és a korábbi tapasztalatok alapján legalább két év várakozással kell számolni, mire az első gépek megérkezhetnének Ukrajnába. Menczer Tamás szerint a Tisza Párt hatalomra kerülése esetén Magyarországról indulnának a harci gépek Ukrajnába.

Az orosz különmegbízott szerint ezek a béke feltételei

Kirill Dmitrijev elejét vette a béketárgyalásokkal kapcsolatban kibontakozó találgatásoknak. Az orosz különmegbízott kijelentette, hogy a békéhez vezető egyetlen út a Donbász kérdésén dől el. 

A csapatok kivonása a Donbászból jelenti az utat a békéhez Ukrajna számára

 – írta Dmitrijev a közösségi médiában. Azokra az értesülésekre reagált, amelyek szerint az amerikai kormányzat Ukrajna számára nyújtandó biztonsági garanciákat ahhoz kötötte volna, hogy Kijev beleegyezzen a térségből való csapatkivonásba. A Fehér Ház egyébként már cáfolta ezeket a jelentéseket.


Fotó: AFP

Az orosz drónok Dél-Ukrajna energiaellátását célozták, fokozódik a válsághelyzet

Ukrajna továbbra is súlyos energiaválsággal küzd, amelyet az orosz hadsereg rendszeres támadásai tovább mélyítenek. Az energetikai infrastruktúra elleni csapások miatt milliók maradtak áram és fűtés nélkül, miközben a hőmérséklet rendszeresen mínusz 14 Celsius-fok körül alakul. 

Január 27-én éjszaka újabb dróntámadás érte Mikolajiv környékét, a humanitárius összeomlás közelében van az ország.


Fotó: AFP

Az EU nem sietett, évtizedeken át tartó tárgyalás végére került pont

Több mint két évtizeden át tartó tárgyalásokat követően megállapodás született kedden Újdelhiben az Európai Unió és India közötti szabadkereskedelmi megállapodásról, amely Narendra Modi indiai miniszterelnök szerint számtalan új lehetőséget teremt 1,4 milliárd indiai és több millió európai számára. 

Az indiai kormányfő hangsúlyozta, hogy az egyezményt a világban máris a megállapodások megállapodásának tartják, 

kiemelve, hogy a világ bruttó hazai termékének (GDP) körülbelül 25 százalékát és a világkereskedelem harmadát fedi le. Az EU részéről Ursula von der Leyen, az Európai bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke már előző nap az ázsiai országba érkezett. Ahogy arról lapunk is beszámolt, díszvendégként voltak jelen a köztársaság napja ünnepségen.

Trump gyorsan jobb belátásra bírta Kanadát

Mark Carney kanadai miniszterelnök közölte, hogy Kanada nem kíván kereskedelmi megállapodást kötni Kínával. Donald Trump súlyos vámok bevezetésével fenyegette meg az országot, miután északi szomszédja az észak-amerikai szabadkerekedelmi megállapodást sértené meg lépésével. A nyilatkozat előzménye, hogy Kanada és Kína között létrejött egy előzetes egyezmény, amely vámcsökkentéseket irányzott elő egyes termékekre. Az új megállapodás következésképpen kiváltotta Trump haragját. Január 24-én a Truth Social platformján ezt írta

Ha Kanada megállapodást köt Kínával, azonnal 100 százalékos vámot vetünk ki minden Kanadából az Egyesült Államokba érkező árura és termékre.

Legutóbbi nyilatkozataiban Carney kisebbítette a Kínával kötött új megállapodás jelentőségét, mondván, hogy a két ország csupán „néhány, az elmúlt pár évben kialakult problémát” akart rendezni, hozzátéve, hogy a megállapodás „összhangban van a CUSMA alatti kötelezettségeinkkel, amelyeket nagyon tiszteletben tartunk”.


Fotó: AFP

Megtörtént a lehetetlen: Irán tárgyalni akar

Donald Trump amerikai elnök szerint Irán tárgyalásokat szeretne kezdeni az Egyesült Államokkal, miközben a Közel-Keleten erősödik az amerikai katonai jelenlét. Az Axios által idézett amerikai tisztviselők szerint egy esetleges megállapodás feltétele lenne, hogy Irán teljes egészében elszállítsa a dúsított uránkészletét, korlátozza nagy hatótávolságú rakétáinak számát, változtasson a térségben működő proxy csoportok támogatásán, valamint felhagyjon az önálló urándúsítással. Ezeket a feltételeket az iráni vezetés eddig nem fogadta el.

Bóka János: a holokauszt nemzetközi emléknapján az elmondhatatlanra keresünk szavakat

A holokauszt nemzetközi emléknapján, az auschwitzi haláltábor felszabadításának évfordulóján az elmondhatatlanra keresünk szavakat, embernek akarjuk látni azokat, akiket emberi mivoltuktól megfosztottak, a jövőt, az életet fürkésszük a halál árnyékában – közölte az európai uniós ügyekért felelős miniszter kedden. Bóka János azt írta, hogy ma sokszor fogják hallani, hogy „soha többé!”. Feltette a kérdést: de mit jelentenek most Európában ezek a szavak, amikor új gettók falait látjuk emelkedni: nem kőből vagy deszkából épült falakat, de falakat mégis?

Ukrajna budapesti nagykövetének világossá tették: Magyarország nem tűri, hogy bárki beavatkozzon a választásokba

Nem tűrjük Ukrajnától, hogy a Tisza Párt oldalán beavatkoznak a magyar választási folyamatba – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Magyarország minden eszközzel megvédi a szuverenitását – hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Zelenszkij csatlósa hallgat: nem válaszolt, pedig lenne mire

Abszurd jelenetek zajlottak le a külügyminisztérium előtt, miután Orbán Viktor utasítására Szijjártó Péter bekérette Ukrajna nagykövetét. Volodimir Zelenszkij rendszeresen fenyegeti Magyarországot, és Kijev a vádak szerint Magyar Péter támogatásával a magyar választási kampányba is beavatkozik. Az újságírók számtalan kérdést tettek fel, a nagykövet azonban egyre sem volt hajlandó válaszolni.

Brüsszel háborúba masíroz: Zelenszkij már 2027-es csatlakozásról beszél

Volodimir Zelenszkij beszédében arról nyilatkozott, hogy Ukrajna készen áll arra, hogy az Európai Unióhoz csatlakozzon. Az ukrán elnök kijelentése szerint 2027-re ez legkésőbb meg is valósulhat. Az Európai Unióban éles vitákat váltott ki, hogy a brüsszeli vezetés egy háborúban álló országot kíván csatlakoztatni a blokkhoz.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

