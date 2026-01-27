Brüsszel újabb nyomást helyez Magyarországra – feszültségek Európában és azon túl

Bóka János: a holokauszt nemzetközi emléknapján az elmondhatatlanra keresünk szavakat
A holokauszt nemzetközi emléknapján, az auschwitzi haláltábor felszabadításának évfordulóján az elmondhatatlanra keresünk szavakat, embernek akarjuk látni azokat, akiket emberi mivoltuktól megfosztottak, a jövőt, az életet fürkésszük a halál árnyékában – közölte az európai uniós ügyekért felelős miniszter kedden. Bóka János azt írta, hogy ma sokszor fogják hallani, hogy „soha többé!”. Feltette a kérdést: de mit jelentenek most Európában ezek a szavak, amikor új gettók falait látjuk emelkedni: nem kőből vagy deszkából épült falakat, de falakat mégis?
Ukrajna budapesti nagykövetének világossá tették: Magyarország nem tűri, hogy bárki beavatkozzon a választásokba
Nem tűrjük Ukrajnától, hogy a Tisza Párt oldalán beavatkoznak a magyar választási folyamatba – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Magyarország minden eszközzel megvédi a szuverenitását – hangsúlyozta Szijjártó Péter.
Zelenszkij csatlósa hallgat: nem válaszolt, pedig lenne mire
Abszurd jelenetek zajlottak le a külügyminisztérium előtt, miután Orbán Viktor utasítására Szijjártó Péter bekérette Ukrajna nagykövetét. Volodimir Zelenszkij rendszeresen fenyegeti Magyarországot, és Kijev a vádak szerint Magyar Péter támogatásával a magyar választási kampányba is beavatkozik. Az újságírók számtalan kérdést tettek fel, a nagykövet azonban egyre sem volt hajlandó válaszolni.
Brüsszel háborúba masíroz: Zelenszkij már 2027-es csatlakozásról beszél
Volodimir Zelenszkij beszédében arról nyilatkozott, hogy Ukrajna készen áll arra, hogy az Európai Unióhoz csatlakozzon. Az ukrán elnök kijelentése szerint 2027-re ez legkésőbb meg is valósulhat. Az Európai Unióban éles vitákat váltott ki, hogy a brüsszeli vezetés egy háborúban álló országot kíván csatlakoztatni a blokkhoz.
