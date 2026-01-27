Donald TrumpMark Carneybüntetővám

Trump gyorsan jobb belátásra bírta Kanadát

Mark Carney kanadai miniszterelnök közölte, hogy Kanada nem kíván kereskedelmi megállapodást kötni Kínával. Donald Trump súlyos vámok bevezetésével fenyegette meg az országot, miután északi szomszédja az észak-amerikai szabadkerekedelmi megállapodást sértené meg lépésével. A nyilatkozat előzménye, hogy Kanada és Kína között létrejött egy előzetes egyezmény, amely vámcsökkentéseket irányzott elő egyes termékekre.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 10:11
Donald Trump az Egyesült Államok elnöke és Mark Carney Kanadai miniszterelnök
Donald Trump az Egyesült Államok elnöke és Mark Carney Kanadai miniszterelnök Forrás: AFP
Kanada miniszterelnöke, Mark Carney kijelentette, hogy országa nem fog kereskedelmi megállapodást kötni Kínával, miután Donald Trump amerikai elnök hatalmas vámokkal fenyegette meg Kanadát.

Trump vámokkal fenyegette meg Kanadát, ha megsérti a két ország szabadkereskedelmi megállapodását
Trump vámokkal fenyegette meg Kanadát, ha megsérti a két ország szabadkereskedelmi megállapodását. Fotó: AFP

Carney újságíróknak nyilatkozva azt mondta: 

Az észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás (CUSMA) értelmében kötelezettségeink vannak arra vonatkozóan, hogy nem piaci gazdaságokkal nem kötünk szabadkereskedelmi megállapodást előzetes értesítés nélkül. Nincs szándékunkban ilyet tenni Kínával vagy bármely más nem piaci országgal.

Korábban Kanada és Kína január 16-án egy „előzetes megállapodást” kötött azzal a céllal, hogy csökkentsék az egyes árukra kivetett vámokat, beleértve a kínai elektromos járművek számára biztosított kedvezményes vámtételt, valamint az olyan kanadai mezőgazdasági termékekre, mint a repcemagolaj vonatkozó alacsonyabb vámokat.

Kereskedelmi elemzők a megállapodást Kanada Kínával kapcsolatos politikájának jelentős elmozdulásaként értékelték, miután az ország 2024-ben az Egyesült Államokkal együtt magas vámokat vetett ki a kínai autókra.

Az új megállapodás következésképpen kiváltotta Trump haragját. Január 24-én a Truth Social platformján ezt írta

Ha Kanada megállapodást köt Kínával, azonnal 100 százalékos vámot vetünk ki minden Kanadából az Egyesült Államokba érkező árura és termékre.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter visszhangozta Trump kijelentéseit, és tegnap az ABC Newsnak azt mondta, hogy az Egyesült Államok nem engedheti meg, hogy Kanada „kapuvá váljon, amelyen keresztül a kínaiak olcsó áruikkal elárasztják az USA-t”. 

A beszámolók szerint Trumpot az is feldühítette, hogy Kanada miniszterelnöke beszédet mondott a davosi Világgazdasági Fórumon (WEF). Egy január 20-i különleges felszólalásában Carney óva intett a világhatalmak gazdasági kényszerítésétől.

Legutóbbi nyilatkozataiban Carney kisebbítette a Kínával kötött új megállapodás jelentőségét, mondván, hogy a két ország csupán „néhány, az elmúlt pár évben kialakult problémát” akart rendezni, hozzátéve, hogy a megállapodás „összhangban van a CUSMA alatti kötelezettségeinkkel, amelyeket nagyon tiszteletben tartunk”.

Korábban azzal is vádolták, hogy nem pártatlan a kínai érdekekkel kapcsolatban, miután olyan jelentések láttak napvilágot, amelyek szerint arra kérte Peking főpolgármesterét, hogy „mélyítse az együttműködést”.

2025 augusztusában Pierre Poilievre, a Kanadai Konzervatív Párt vezetője ezt írta: „Carneyt kompromittálja a pekingi tekintélyelvű rezsim. Cége negyedmilliárd dollárral tartozik egy kínai állami banknak.” 
„Megvédett egy liberális jelöltet és parlamenti képviselőt, aki azt mondta, hogy egy kanadai állampolgárt vérdíj fejében át kellene adni Pekingnek … A Carney-féle liberálisokban nem lehet megbízni, hogy megvédik a kanadaiakat.”

Borítókép: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke és Mark Carney, Kanada miniszterelnöke (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

