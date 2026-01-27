Trump gyorsan jobb belátásra bírta Kanadát

Carney újságíróknak nyilatkozva azt mondta:

Az észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás (CUSMA) értelmében kötelezettségeink vannak arra vonatkozóan, hogy nem piaci gazdaságokkal nem kötünk szabadkereskedelmi megállapodást előzetes értesítés nélkül. Nincs szándékunkban ilyet tenni Kínával vagy bármely más nem piaci országgal.

Korábban Kanada és Kína január 16-án egy „előzetes megállapodást” kötött azzal a céllal, hogy csökkentsék az egyes árukra kivetett vámokat, beleértve a kínai elektromos járművek számára biztosított kedvezményes vámtételt, valamint az olyan kanadai mezőgazdasági termékekre, mint a repcemagolaj vonatkozó alacsonyabb vámokat.

Kereskedelmi elemzők a megállapodást Kanada Kínával kapcsolatos politikájának jelentős elmozdulásaként értékelték, miután az ország 2024-ben az Egyesült Államokkal együtt magas vámokat vetett ki a kínai autókra.

Az új megállapodás következésképpen kiváltotta Trump haragját. Január 24-én a Truth Social platformján ezt írta:

Ha Kanada megállapodást köt Kínával, azonnal 100 százalékos vámot vetünk ki minden Kanadából az Egyesült Államokba érkező árura és termékre.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter visszhangozta Trump kijelentéseit, és tegnap az ABC Newsnak azt mondta, hogy az Egyesült Államok nem engedheti meg, hogy Kanada „kapuvá váljon, amelyen keresztül a kínaiak olcsó áruikkal elárasztják az USA-t”.