Kanada miniszterelnöke, Mark Carney kijelentette, hogy országa nem fog kereskedelmi megállapodást kötni Kínával, miután Donald Trump amerikai elnök hatalmas vámokkal fenyegette meg Kanadát.
Trump gyorsan jobb belátásra bírta Kanadát
Mark Carney kanadai miniszterelnök közölte, hogy Kanada nem kíván kereskedelmi megállapodást kötni Kínával. Donald Trump súlyos vámok bevezetésével fenyegette meg az országot, miután északi szomszédja az észak-amerikai szabadkerekedelmi megállapodást sértené meg lépésével. A nyilatkozat előzménye, hogy Kanada és Kína között létrejött egy előzetes egyezmény, amely vámcsökkentéseket irányzott elő egyes termékekre.
Carney újságíróknak nyilatkozva azt mondta:
Az észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás (CUSMA) értelmében kötelezettségeink vannak arra vonatkozóan, hogy nem piaci gazdaságokkal nem kötünk szabadkereskedelmi megállapodást előzetes értesítés nélkül. Nincs szándékunkban ilyet tenni Kínával vagy bármely más nem piaci országgal.
Korábban Kanada és Kína január 16-án egy „előzetes megállapodást” kötött azzal a céllal, hogy csökkentsék az egyes árukra kivetett vámokat, beleértve a kínai elektromos járművek számára biztosított kedvezményes vámtételt, valamint az olyan kanadai mezőgazdasági termékekre, mint a repcemagolaj vonatkozó alacsonyabb vámokat.
Kereskedelmi elemzők a megállapodást Kanada Kínával kapcsolatos politikájának jelentős elmozdulásaként értékelték, miután az ország 2024-ben az Egyesült Államokkal együtt magas vámokat vetett ki a kínai autókra.
Az új megállapodás következésképpen kiváltotta Trump haragját. Január 24-én a Truth Social platformján ezt írta:
Ha Kanada megállapodást köt Kínával, azonnal 100 százalékos vámot vetünk ki minden Kanadából az Egyesült Államokba érkező árura és termékre.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter visszhangozta Trump kijelentéseit, és tegnap az ABC Newsnak azt mondta, hogy az Egyesült Államok nem engedheti meg, hogy Kanada „kapuvá váljon, amelyen keresztül a kínaiak olcsó áruikkal elárasztják az USA-t”.
További Külföld híreink
A beszámolók szerint Trumpot az is feldühítette, hogy Kanada miniszterelnöke beszédet mondott a davosi Világgazdasági Fórumon (WEF). Egy január 20-i különleges felszólalásában Carney óva intett a világhatalmak gazdasági kényszerítésétől.
Legutóbbi nyilatkozataiban Carney kisebbítette a Kínával kötött új megállapodás jelentőségét, mondván, hogy a két ország csupán „néhány, az elmúlt pár évben kialakult problémát” akart rendezni, hozzátéve, hogy a megállapodás „összhangban van a CUSMA alatti kötelezettségeinkkel, amelyeket nagyon tiszteletben tartunk”.
Korábban azzal is vádolták, hogy nem pártatlan a kínai érdekekkel kapcsolatban, miután olyan jelentések láttak napvilágot, amelyek szerint arra kérte Peking főpolgármesterét, hogy „mélyítse az együttműködést”.
2025 augusztusában Pierre Poilievre, a Kanadai Konzervatív Párt vezetője ezt írta: „Carneyt kompromittálja a pekingi tekintélyelvű rezsim. Cége negyedmilliárd dollárral tartozik egy kínai állami banknak.”
„Megvédett egy liberális jelöltet és parlamenti képviselőt, aki azt mondta, hogy egy kanadai állampolgárt vérdíj fejében át kellene adni Pekingnek … A Carney-féle liberálisokban nem lehet megbízni, hogy megvédik a kanadaiakat.”
Borítókép: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke és Mark Carney, Kanada miniszterelnöke (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ferenc Viktória: Amíg sérülnek a kárpátaljai magyarok jogai, Ukrajna nem haladhat tovább az EU-csatlakozás útján
Ukrajna diktálja a szabályokat Brüsszelnek.
Magyar Péter brüsszeli embere ukrán katonák támogatásával dicsekszik
A szálak a Tisza Párt politikai és médiakörnyezetéhez vezetnek.
Ha nyer a Tisza, Magyarországról mehetnek harci gépek Ukrajnába
Cseh Skyfox gépekkel vadászna drónokra Ukrajna.
Finn beismerés: Európának előbb-utóbb párbeszédet kell kezdenie Oroszországgal
Orbán Viktor már korábban ezt javasolta.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ferenc Viktória: Amíg sérülnek a kárpátaljai magyarok jogai, Ukrajna nem haladhat tovább az EU-csatlakozás útján
Ukrajna diktálja a szabályokat Brüsszelnek.
Magyar Péter brüsszeli embere ukrán katonák támogatásával dicsekszik
A szálak a Tisza Párt politikai és médiakörnyezetéhez vezetnek.
Ha nyer a Tisza, Magyarországról mehetnek harci gépek Ukrajnába
Cseh Skyfox gépekkel vadászna drónokra Ukrajna.
Finn beismerés: Európának előbb-utóbb párbeszédet kell kezdenie Oroszországgal
Orbán Viktor már korábban ezt javasolta.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!