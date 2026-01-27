Különleges ajándékot kapott Orbán Viktor + videó

Plüss nyuszit kapott ajándékba Orbán Viktor egy kislánytól a digitális polgári körök (DPK) háborúellenes gyűlésén Kaposváron. Erről a miniszterelnök hangulatos videót tett közzé a közösségi oldalán.

Érdekesség, hogy a kislány édesanyja gyermekkorában, 25 évvel ezelőtt szintén adott ajándékba egy nyuszit a kormányfőnek.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a kislánnyal és annak édesanyjával (Forrás: Facebook)