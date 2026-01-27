EurópaPutyinfinn miniszterelnökpárbeszédMoszkva

Finn beismerés: Európának előbb-utóbb párbeszédet kell kezdenie Oroszországgal

Petteri Orpo finn miniszterelnök szerint elkerülhetetlen, hogy Európa tárgyalóasztalhoz üljön Oroszországgal, ugyanakkor úgy véli: ennek még nem jött el az ideje. A kormányfő kijelentette, kész lenne személyesen is egyeztetni Vlagyimir Putyinnal, de a döntést európai koordinációhoz kötné. Közben Brüsszelben egy különmegbízott kinevezését is fontolgatják az ukrajnai rendezésre, aki Finnországból érkezhet.

Szabó István
2026. 01. 27.
A hírek szerint Európa tárgyalója Alexander Stubb finn köztársasági elnök lehet Fotó: Harun Ozalp Forrás: Anadolu/AFP
Európának egy bizonyos ponton párbeszédet kell kezdenie Oroszországgal – erről beszélt Petteri Orpo finn miniszterelnök az Iltalehti című lapnak adott interjújában. A kormányfő hangsúlyozta: bár jelenleg nem látja elérkezettnek az időt a tárgyalások megkezdésére, kész lenne tárgyalóasztalhoz ülni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, ha megnyílna a béke lehetősége, írta a TASZSZ.

Európa
Petteri Orpo finn miniszterelnök az Európai Tanács rendkívüli csúcstalálkozóján (Fotó: ANP/AFP/Jonas Roosens)

Orpo szerint a párbeszéd megkezdéséről nem egyedül Finnországnak kell döntenie, hanem azt európai szinten, összehangoltan szükséges mérlegelni.

 Mint fogalmazott:

Finnország számára Oroszország szomszédos ország, ezért ha ezt a háborút le lehet zárni, akkor a párbeszédet valamikor el kell kezdeni – de ez a pillanat még nem érkezett el.

A finn miniszterelnök úgy véli, jelenleg Oroszországon múlik, történik-e előrelépés a béke irányába. Álláspontja szerint Finnország számára különösen nehéz lenne újraindítani a kapcsolatokat addig, amíg az ukrajnai háború folytatódik.

Amikor az ukrajnai béke vagy a tűzszünet kérdése Putyin kezében van, akkor Oroszországon múlik, hogy elindul-e a folyamat a párbeszéd felé

– jelentette ki Orpo, hangsúlyozva: a jelenlegi helyzetben Helsinki mozgástere rendkívül korlátozott.

Európa tárgyalna, Brüsszel különmegbízottat kereshet

A finn kormányfő nyilatkozata egybeesik azokkal az értesülésekkel, amelyek szerint az Európai Unióban egyre komolyabban felmerül a tárgyalások előkészítésének igénye. A Politico korábban forrásokra hivatkozva arról számolt be: az uniós tagállamok egy különleges megbízott kinevezését is mérlegelik, aki az ukrajnai rendezés ügyében az EU nevében tárgyalhatna az orosz féllel.

A lehetséges jelöltek között felmerült Alexander Stubb finn köztársasági elnök neve is, ami tovább erősíti Finnország szerepét az esetleges jövőbeni diplomáciai folyamatokban.

Prime Minister of Hungary Victor Orban does a doorstep press briefing after the end of the European Council Summit, the EU leaders meeting at the EU headquarters. The Hungarian PM answers questions from journalists of international media and press. Among the discussed topics of the summit were European defense, support to Ukraine, the Middle East, migration, housing and competitiveness. Brussels, Belgium on October 23, 2025 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke sajtótájékoztatót tart az Európai Tanács csúcstalálkozója után (Fotó: NurPhoto/AFP/Nicolas Economou)

Orbán Viktor békepárti álláspontja lassan követőkre talál

A háború kezdete óta következetes békepárti álláspontot képviselő magyar miniszterelnök az Európai Tanács tavaly októberi ülése után úgy fogalmazott:

Európának nem az orosz–amerikai tárgyalásokra kellene készen állnia, hanem meggyőződésem szerint tárgyalásokat kellene kezdeményeznie az oroszokkal. Tehát pont azt kellene csinálnunk tükörszerűen, mint amit az amerikaiak elnöke csinál, ha már ő megtörte a jeget.

Úgy tűnik, a háború elhúzódása előbb-utóbb tárgyalási kényszert teremt. A finn miniszterelnök nyilatkozata ebbe a folyamatba illeszkedik: a Moszkvával való európai párbeszéd gondolata már megjelent, még ha a politikai döntés várat is magára. 

Borítókép: A hírek szerint Európa tárgyalója Alexander Stubb finn köztársasági elnök lehet (Fotó: Anadolu/AFP/Harun Ozalp)
 

