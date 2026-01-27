Európának egy bizonyos ponton párbeszédet kell kezdenie Oroszországgal – erről beszélt Petteri Orpo finn miniszterelnök az Iltalehti című lapnak adott interjújában. A kormányfő hangsúlyozta: bár jelenleg nem látja elérkezettnek az időt a tárgyalások megkezdésére, kész lenne tárgyalóasztalhoz ülni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, ha megnyílna a béke lehetősége, írta a TASZSZ.
Finn beismerés: Európának előbb-utóbb párbeszédet kell kezdenie Oroszországgal
Petteri Orpo finn miniszterelnök szerint elkerülhetetlen, hogy Európa tárgyalóasztalhoz üljön Oroszországgal, ugyanakkor úgy véli: ennek még nem jött el az ideje. A kormányfő kijelentette, kész lenne személyesen is egyeztetni Vlagyimir Putyinnal, de a döntést európai koordinációhoz kötné. Közben Brüsszelben egy különmegbízott kinevezését is fontolgatják az ukrajnai rendezésre, aki Finnországból érkezhet.
Orpo szerint a párbeszéd megkezdéséről nem egyedül Finnországnak kell döntenie, hanem azt európai szinten, összehangoltan szükséges mérlegelni.
Mint fogalmazott:
Finnország számára Oroszország szomszédos ország, ezért ha ezt a háborút le lehet zárni, akkor a párbeszédet valamikor el kell kezdeni – de ez a pillanat még nem érkezett el.
A finn miniszterelnök úgy véli, jelenleg Oroszországon múlik, történik-e előrelépés a béke irányába. Álláspontja szerint Finnország számára különösen nehéz lenne újraindítani a kapcsolatokat addig, amíg az ukrajnai háború folytatódik.
Amikor az ukrajnai béke vagy a tűzszünet kérdése Putyin kezében van, akkor Oroszországon múlik, hogy elindul-e a folyamat a párbeszéd felé
– jelentette ki Orpo, hangsúlyozva: a jelenlegi helyzetben Helsinki mozgástere rendkívül korlátozott.
Európa tárgyalna, Brüsszel különmegbízottat kereshet
A finn kormányfő nyilatkozata egybeesik azokkal az értesülésekkel, amelyek szerint az Európai Unióban egyre komolyabban felmerül a tárgyalások előkészítésének igénye. A Politico korábban forrásokra hivatkozva arról számolt be: az uniós tagállamok egy különleges megbízott kinevezését is mérlegelik, aki az ukrajnai rendezés ügyében az EU nevében tárgyalhatna az orosz féllel.
A lehetséges jelöltek között felmerült Alexander Stubb finn köztársasági elnök neve is, ami tovább erősíti Finnország szerepét az esetleges jövőbeni diplomáciai folyamatokban.
Orbán Viktor békepárti álláspontja lassan követőkre talál
A háború kezdete óta következetes békepárti álláspontot képviselő magyar miniszterelnök az Európai Tanács tavaly októberi ülése után úgy fogalmazott:
Európának nem az orosz–amerikai tárgyalásokra kellene készen állnia, hanem meggyőződésem szerint tárgyalásokat kellene kezdeményeznie az oroszokkal. Tehát pont azt kellene csinálnunk tükörszerűen, mint amit az amerikaiak elnöke csinál, ha már ő megtörte a jeget.
Úgy tűnik, a háború elhúzódása előbb-utóbb tárgyalási kényszert teremt. A finn miniszterelnök nyilatkozata ebbe a folyamatba illeszkedik: a Moszkvával való európai párbeszéd gondolata már megjelent, még ha a politikai döntés várat is magára.
Borítókép: A hírek szerint Európa tárgyalója Alexander Stubb finn köztársasági elnök lehet (Fotó: Anadolu/AFP/Harun Ozalp)
