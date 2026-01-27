Volodimir ZelesznkijUkrajnaUrsula von dr Leyencsatlakozási kérelem

Brüsszel háborúba masíroz: Zelenszkij már 2027-es csatlakozásról beszél + videó

Valósággá válhat, amitől sokan tartottak: a háború már Európa ajtaján kopogtat. Volodimir Zelenszkij beszédében arról nyilatkozott, hogy Ukrajna készen áll arra, hogy az Európai Unióhoz csatlakozzon. Az ukrán elnök kijelentése szerint 2027-re ez legkésőbb meg is valósulhat. Az Európai Unióban éles vitákat váltott ki, hogy a brüsszeli vezetés egy háborúban álló országot kíván csatlakoztatni a blokkhoz, ezzel sodorva vérontásba az egész kontinenst.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 11:37
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Forrás: AFP
Volodimir Zelenszkij beszédéből kiderült, hogy szerinte Ukrajna biztonsági garanciái nemcsak a hajlandók koalíciójában rejlenek. Az ország egyik legfontosabb biztonsági pillérének az Európai Unióhoz való csatlakozást nevezete meg. Elmondása alapján a tárgyalások már a 2026-os év első felében megkezdődhetnek és konkrét dátumot, a 2027-es évet nevezte meg a csatlakozásra.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Fotó: AFP

Gazdasági, biztonsági garanciákról beszélünk. Konkrét dátumot szeretnénk: 2027-et. Technikailag Ukrajna 2026 első felében készen állhat az összes tárgyalási klaszter megnyitására, és 2027-re teljes mértékben felkészült lehet

– állította Zelenszkij.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság háborúpárti elnöke korábban arról beszélt, hogy

Ukrajna számára az európai uniós csatlakozás meghatározó jelentőségű biztonsági biztosítékot jelent. 

Az ukrán tagság kérdése része annak a húszpontos békekoncepciónak is, amelyről Ukrajna, az Egyesült Államok és az Európai Unió között zajlanak tárgyalások. Eközben sajtóinformációk arra utalnak, hogy az Európai Bizottság bizonyos szereplői az uniós tagság kilátásba helyezését akár tárgyalási eszközként is felhasználnák.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

 

