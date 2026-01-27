Megtörtént a lehetetlen: Irán tárgyalni akar

🇺🇸🇮🇷⚡️President Trump to Axios:

We have a big armada next to Iran. Bigger than Venezuela.



They want to make a deal. I know so. They called on numerous occasions. They want to talk. pic.twitter.com/YmXa2v8l1P — Osint World (@OsiOsint1) January 26, 2026

A Fox News Digital korábbi beszámolója szerint az USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó hétfőn belépett a Központi Parancsnokság (CENTCOM) felügyelete alá tartozó, Indiai-óceáni vizekre, miután Irán részéről fokozódó fenyegetések érkeztek – közölte egy magas rangú amerikai tisztviselő. Trump január 21-én újságíróknak úgy nyilatkozott:

Egy nagy flottát irányítunk abba az irányba, és meglátjuk, mi történik. Jelentős erőket küldünk Irán felé. Nem szeretném, ha bármi is történne, de nagyon szorosan figyeljük őket.

Az amerikai katonai jelenlét növelése egybeesik az Iránon belüli, széles körű belső feszültségekkel, amelyek a december 28-án kezdődött tüntetések nyomán alakultak ki. Az Emberi Jogi Aktivisták Hírügynöksége (HRANA) legfrissebb jelentése szerint a tüntetésekhez köthető, megerősített halálos áldozatok száma 5 848, további 17 091 haláleset kivizsgálása pedig jelenleg is folyamatban van.