Trump hétfőn az Axiosnak adott interjújában azt mondta, hogy Irán „több alkalommal” is megkereste az Egyesült Államokat, és kifejezetten megállapodás megkötésére törekszik – számolt be az Origo.
Megtörtént a lehetetlen: Irán tárgyalni akar
Donald Trump amerikai elnök szerint Irán tárgyalásokat szeretne kezdeni az Egyesült Államokkal, miközben a Közel-Keleten erősödik az amerikai katonai jelenlét.
Az Axios által idézett amerikai tisztviselők szerint egy esetleges megállapodás feltétele lenne, hogy Irán teljes egészében elszállítsa a dúsított uránkészletét, korlátozza nagy hatótávolságú rakétáinak számát, változtasson a térségben működő proxy csoportok támogatásán, valamint felhagyjon az önálló urándúsítással. Ezeket a feltételeket az iráni vezetés eddig nem fogadta el.
Trump az Irán körüli helyzetet „folyamatosan változónak” nevezte, és utalt arra is, hogy – szavai szerint – „egy nagy haditengerészeti armada” vonult Irán közelébe, amely „nagyobb, mint a Venezuelánál állomásozó erők”, utalva az amerikai haditengerészet közelmúltbeli térségbeli mozgásaira.
A Fox News Digital korábbi beszámolója szerint az USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó hétfőn belépett a Központi Parancsnokság (CENTCOM) felügyelete alá tartozó, Indiai-óceáni vizekre, miután Irán részéről fokozódó fenyegetések érkeztek – közölte egy magas rangú amerikai tisztviselő. Trump január 21-én újságíróknak úgy nyilatkozott:
Egy nagy flottát irányítunk abba az irányba, és meglátjuk, mi történik. Jelentős erőket küldünk Irán felé. Nem szeretném, ha bármi is történne, de nagyon szorosan figyeljük őket.
Az amerikai katonai jelenlét növelése egybeesik az Iránon belüli, széles körű belső feszültségekkel, amelyek a december 28-án kezdődött tüntetések nyomán alakultak ki. Az Emberi Jogi Aktivisták Hírügynöksége (HRANA) legfrissebb jelentése szerint a tüntetésekhez köthető, megerősített halálos áldozatok száma 5 848, további 17 091 haláleset kivizsgálása pedig jelenleg is folyamatban van.
Az Iran International értesülései szerint Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője egy megerősített, föld alatti létesítményben tartózkodik.
Az Axios beszámolója szerint Trump a héten további egyeztetéseket tart, miközben a Fehér Házban továbbra is számolnak a katonai beavatkozás lehetőségével.
Borítókép: Az USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó (Fotó: AFP)
