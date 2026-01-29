Rétvári Benceszavazásmigráns

Rétvári Bence: Brüsszel erőből hajtja végre a migrációs paktumot

Brüsszel nem visszavonja, hanem kíméletlenül végrehajtja a migrációs paktumot, amely kötelező betelepítést vagy súlyos pénzbüntetést jelentene a tagállamok számára – írja közösségi oldalán Rétvári Bence, aki szerint Magyarország ebből nem kér, és továbbra is ellenáll a brüsszeli nyomásnak.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 19:24
Rétvári Bence parlamenti államtitkár Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Vészfék helyett a gázra lépett a migrációs vonaton Ursula von der Leyen! Brüsszel ma nyíltan kimondta: kötelező a migránsok betelepítése. A migrációs paktumot nem visszavonják, hanem kíméletlenül végrehajtják. 3 milliárd eurót vesznek el az európaiaktól, és adnak a migrációra! Vagy betelepíted a migránsokat, vagy kőkemény pénzeket fizetsz. Ez a brüsszeli választás” – írja legújabb bejegyzésében Rétvári Bence országgyűlési képviselő, államtitkár.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára
Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Erőből akarják érvényesíteni az akaratukat. Ők akarják megmondani, hogy kikkel kell együtt élnünk: migránsokkal. Kvóták szerint osztanák szét a migránsokat a tagállamok között. Aki ellenáll, az pénzbüntetést kap. Ez nem együttműködés, hanem erőből végrehajtott politikai akarat! Mi ebből nem kérünk! Hozzánk nem fognak betelepíteni senkit! A magyar emberek egyáltalán nem akarnak migránsokkal élni

 – hangsúlyozza. 

„Magyarország eddig ellenállt, és a jövőben sem hagyjuk, hogy mások mondják meg, kiket kell beengednünk az országba. A Tisza Párt nem tud nemet mondani Brüsszelnek. Ők kimondták: nem lesznek bot a küllők között. Azaz ők mindenben együtt mennek a többi tagállammal. A migráció területén is. És így is szavaztak az Európai Parlamentben. Megszavazták a többletforrásokat a migrációs paktum végrehajtására, megszavazták Magyarország elítélését a kerítés miatt. Egy bábkormány soha nem vitatkozna, nem harcolna, hanem csendben aláírna mindent. Ez a Tisza Párt – teszi hozzá.

Áprilisban arról is döntünk, hogy tovább lázadunk-e a brüsszeli migrációs tervekkel szemben. Magyarország nem lesz bevándorlóország, amíg ez a kormány van! A Fidesz–KDNP a biztos választás

 – zárja Rétvári Bence.

Borítókép: Rétvári Bence parlamenti államtitkár (Fotó: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekmunka

Juj, mit mondott!

Pozsonyi Ádám avatarja

Van olyan ismerősük, esetleg rokonuk, aki társaságban néha megszólal, s vihogva ezt mondja: „Ismeritek? Két rendőr utazik a vonaton…” Na, őt töröljék a Facebookról! Szakítsák meg az ismeretséget, ne beszélgessenek vele, a lányukat semmiképp ne adják hozzá!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu