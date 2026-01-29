Rétvári Bence: Brüsszel erőből hajtja végre a migrációs paktumot

„Vészfék helyett a gázra lépett a migrációs vonaton Ursula von der Leyen! Brüsszel ma nyíltan kimondta: kötelező a migránsok betelepítése. A migrációs paktumot nem visszavonják, hanem kíméletlenül végrehajtják. 3 milliárd eurót vesznek el az európaiaktól, és adnak a migrációra! Vagy betelepíted a migránsokat, vagy kőkemény pénzeket fizetsz. Ez a brüsszeli választás” – írja legújabb bejegyzésében Rétvári Bence országgyűlési képviselő, államtitkár.
Erőből akarják érvényesíteni az akaratukat. Ők akarják megmondani, hogy kikkel kell együtt élnünk: migránsokkal. Kvóták szerint osztanák szét a migránsokat a tagállamok között. Aki ellenáll, az pénzbüntetést kap. Ez nem együttműködés, hanem erőből végrehajtott politikai akarat! Mi ebből nem kérünk! Hozzánk nem fognak betelepíteni senkit! A magyar emberek egyáltalán nem akarnak migránsokkal élni
– hangsúlyozza.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!