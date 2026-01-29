Rétvári Bence: Brüsszel erőből hajtja végre a migrációs paktumot

„Magyarország eddig ellenállt, és a jövőben sem hagyjuk, hogy mások mondják meg, kiket kell beengednünk az országba. A Tisza Párt nem tud nemet mondani Brüsszelnek. Ők kimondták: nem lesznek bot a küllők között. Azaz ők mindenben együtt mennek a többi tagállammal. A migráció területén is. És így is szavaztak az Európai Parlamentben. Megszavazták a többletforrásokat a migrációs paktum végrehajtására, megszavazták Magyarország elítélését a kerítés miatt. Egy bábkormány soha nem vitatkozna, nem harcolna, hanem csendben aláírna mindent. Ez a Tisza Párt – teszi hozzá.

Áprilisban arról is döntünk, hogy tovább lázadunk-e a brüsszeli migrációs tervekkel szemben. Magyarország nem lesz bevándorlóország, amíg ez a kormány van! A Fidesz–KDNP a biztos választás

– zárja Rétvári Bence.