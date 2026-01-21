Rétvári Bence: Tiszás jelölt ilyen gyorsan még nem semmisült meg + videó

Ilyen gyorsan tiszás jelölt még nem semmisült meg, mint Szimon Renáta, akit a Fidesz–KDNP a sorozatos botrányai miatt lemondásra szólított fel. Körülötte elfogyott a levegő, bizottsági tagságáról való lemondása pedig beismerő vallomás is egyben – írta Facebook-oldalán közzétett videójához Rétvári Bence. Az államtitkár a videóban arról beszélt: Szimon Renáta, a Tisza Párt váci képviselőjelöltje kénytelen volt lemondani az önkormányzat lakásügyi bizottságában betöltött külső tagságáról, miután az elmúlt hetekben két súlyos botrány is kirobbant a nevéhez köthetően.

Az államtitkár felidézte:

az első eset akkor történt, amikor helyi újságírók kérdéseket tettek fel a jelöltnek, aki válaszadás helyett eltakarta a kamerát, és agresszívan lépett fel a sajtó munkatársával szemben. A második botrány Rádon történt, amikor azt állították, hogy a jelöltet standolás közben megtámadták.

Rétvári Bence szerint később kiderült, hogy támadás nem történt, a kiszivárgott rendőrségi jegyzőkönyv alapján maga a jelölt is elismerte, hogy senki nem szidalmazta és nem bántalmazta. A történtek után a váci Fidesz–KDNP felszólította Szimon Renátát a lemondásra, amelyet követően a helyzete tarthatatlanná vált.

A politikus hangsúlyozta:

a bizottsági tagságnak azért is volt jelentősége, mert ebben a testületben Szimon Renáta korábban a váci lakbérek emelését javasolta, valamint azért, mert MSZP-s, DK-s és momentumos képviselők szavazataival került be, és fegyelmezetten támogatta a baloldali frakciók döntéseit.

Rétvári Bence kitért arra is: Magyar Péter nem vállalta a felelősséget a nyilvánosság előtt elhangzott, szerinte valótlan állításokért, hanem a felelősséget a jelöltre hárította. Úgy fogalmazott: a bizottsági tagságról való lemondás csupán látszatmegoldás, a történtek teljes körű politikai felelősségvállalást igényelnének.

Véleménye szerint

egy olyan jelölt, aki már a kampány előtt félrevezette és alaptalanul megvádolta saját választóit, nem lehetne országgyűlési képviselőjelölt.

Mint mondta, a döntés a Tisza Párt kezében van.