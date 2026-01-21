Menczer Tamás: Nincs mit megduplázni + videó

Magyar Péter hazudik a rezsicsökkentésről, a szociális tűzifáról, hazudik mindenről. Ha hiszel neki, pórul jársz és fizetni fogsz – írta a közösségi oldalán közzétett videójához Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója. A politikus a videóban azt a kérdést teszi fel:

Fejedre estél, Peti? Te beszélsz a rezsicsökkentésről? Te beszélsz arról, hogy te majd megduplázod a rezsicsökkentett áron igénybe vehető mennyiséget? Te? Hát szerinted a rezsicsökkentés egy humbug, Peti. Te eltörölnéd a rezsicsökkentést, Peti!

A videóban Menczer Tamás be is mutat egy olyan felvételt, ahol Magyar Péter valóban azt mondja, hogy a rezsicsökkenés egy humbug.

A kommunikációs igazgató szerint az is érthetetlen, hogy Magyar Péter beszél arról, hogy megduplázná a szociális tűzifa keretet.

Peti, gyere közelebb, elárulok egy titkot. A szociális tűzifa keret felülről nyitott, nincs mit megduplázni. Mindenki kap tűzifát, aki szociálisan rászoruló. Az a helyzet, Peti, hogy tegnap a gazdák zavartak el, április 12-én pedig minden magyar elzavar majd. Addig is, jó vergődést!

– mondta Menczer Tamás.

Aki szerint a rezsicsökkentés nem jó

A Tisza Párt részéről folyamatosan a támadások középpontjában van a rezsicsökkentés.

A rezsicsökkentés egy humbug

– vélekedett Magyar Péter arról, hogy hazánkban a legalacsonyabbak az energiaszámlák. De nem csak a pártvezér, hanem a tiszás szakértők egész sora támadta már a kormány intézkedését.

„A rezsicsökkentés valójában egy hazugság” – minősítette a kormány intézkedését Király Júlia volt jegybanki alelnök, aki a Tisza Párt gazdaságpolitikai köréhez köthető.

Kéri László, a Tisza szakértője szerint a rezsicsökkentés a világ blöffje. A párt képviselőjelöltje, Bódis Kriszta szerint a rezsicsökkentés tudatformálás, amely szerinte hamis elvárásokat alakít ki az emberekben az energiaárakkal kapcsolatban.

Gondold el, micsoda tudatformálás a rezsicsökkentés, arra ráállítani az embereket, hogy neked jogod van kevesebbet fizetni az energiáért, és hogyha te kevesebbet fizetsz, az egyenlő jó dolog. Pedig van, amikor ha többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb dolog

– így támadta a rezsicsökkentést Bódis Kriszta egy korábbi interjúban.