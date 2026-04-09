Légiriadó idején az iskolapad helyett óvóhelyre mennek a gyerekek Ukrajnában, ahol a tanulás a háború közepette is folytatódik. A mindennapok részévé vált fenyegetés azonban súlyos lelki terhet jelent: egyre több kiskorú szorul pszichológiai segítségre – írja a BOON.
Így nő fel egy generáció a háború árnyékában, Magyarország szomszédjában
Az orosz–ukrán háború nemcsak a frontvonalakon zajlik, hanem a mindennapokban is jelen van: családok életét írta át, és egy egész generáció nő fel a bizonytalanság árnyékában. A harcok mindössze néhány órányira zajlanak Kisvárdától, miközben Ukrajnában a gyerekek számára a légiriadó és az óvóhely már a hétköznapok része lett, a háború nyomai pedig nemcsak a városokon, hanem az ő lelkükön is ott maradnak.
Amikor Kijevben megszólal a légiriadó, a gyerekek az iskola pincéjébe vonulnak, és ott folytatják az órát. Rövid idő alatt megtelnek az óvóhelyek: egyesek írni gyakorolnak, mások olvasnak, miközben odakint rakétatámadás fenyeget.
A tanárok szerint a gyerekek az elmúlt években megtanultak alkalmazkodni a háborúhoz. Míg korábban sokan sírtak a szirénák hangjára, ma már fegyelmezetten vonulnak le a pincébe. Ez az alkalmazkodás azonban komoly lelki terhekkel jár. Egyre több gyerek küzd szorongással, és egyre többen szorulnak pszichológiai segítségre.
A háború hatása a rajzaikban is megjelenik. Korábban tankokat, repülőket és robbanásokat rajzoltak, ma viszont egyre gyakrabban napot, szivárványt és virágokat. A képekben a béke, a nyugalom és a biztonság utáni vágy jelenik meg.
Sok gyerek számára a félelem továbbra is a mindennapok része. Egyesek légiriadó idején a szobájukba zárkóznak, mások a lakás legvédettebb pontján húzódnak meg testvéreikkel.
A front közelében élők helyzete még nehezebb: sokan egyáltalán nem járnak iskolába, és ritkán találkoznak társaikkal. Szakértők szerint egy egész generáció nőhet fel úgy, hogy kimaradnak az alapvető közösségi élményekből, miközben a háború lelki következményei hosszú távon is velük maradhatnak.
Közben Magyar Péter Kijevvel egyeztet
Miközben a szomszédos országban továbbra is intenzív harcok zajlanak, és a konfliktus súlyos emberi áldozatokat követel, az Európai Unió változatlanul pénzeli az ukrajnai háborút.
Magyar Péter az elmúlt időszakban több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. A 2024-es kijevi látogatása során folytatott tárgyalások részletei nem ismertek, ugyanakkor értesülések szerint kapcsolatba lépett az ukrán hivatalos szervekkel, valamint Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is.
A politikus részvétele a müncheni biztonsági konferencia idei rendezvényén szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt. Magyar Péter Ukrajna melletti kiállásának egyik szimbolikus momentuma a 2024. július 11-i kijevi útja volt.
