Így nő fel egy generáció a háború árnyékában, Magyarország szomszédjában

Amikor Kijevben megszólal a légiriadó, a gyerekek az iskola pincéjébe vonulnak, és ott folytatják az órát. Rövid idő alatt megtelnek az óvóhelyek: egyesek írni gyakorolnak, mások olvasnak, miközben odakint rakétatámadás fenyeget.

A tanárok szerint a gyerekek az elmúlt években megtanultak alkalmazkodni a háborúhoz. Míg korábban sokan sírtak a szirénák hangjára, ma már fegyelmezetten vonulnak le a pincébe. Ez az alkalmazkodás azonban komoly lelki terhekkel jár. Egyre több gyerek küzd szorongással, és egyre többen szorulnak pszichológiai segítségre.

A háború hatása a rajzaikban is megjelenik. Korábban tankokat, repülőket és robbanásokat rajzoltak, ma viszont egyre gyakrabban napot, szivárványt és virágokat. A képekben a béke, a nyugalom és a biztonság utáni vágy jelenik meg.