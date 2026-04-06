Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. április 6.

Az orosz és az ukrán fél egyaránt súlyos támadásokat indított az elmúlt 24 órában. Mutatjuk az orosz–ukrán háború legfrissebb fejleményeit.

Munkatársunktól
2026. 04. 06. 6:15
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
Katonai repülőterekre, drónösszeszerelő műhelyekre, valamint az ukrán fegyveres erők energia- és üzemanyag-ellátását biztosító létesítményekre mért légi-, drón- és tüzérségi csapást az orosz hadsereg – közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium. Az orosz–ukrán háború újabb napján a kelet-közép-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyei Nyikopolban egy ember meghalt, egy másik pedig súlyosan megsebesült vasárnap orosz dróntámadásban.

Újabb súlyos károkat okozott az orosz–ukrán háború (Illusztráció, forrás: AFP)

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1215 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan – számol be róla az MTI. A tárca a megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel három harckocsit és 18 egyéb páncélozott harcjárművet, négy 155 milliméteres önjáró tarackot, öt irányított légibombát, továbbá 293 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást, valamint sebesülteket.

Az Azovi-tengeren dróntámadás következtében elsüllyedt egy búzaszállító teherhajó, a legénység két tagja életét vesztette. Nyolc embernek sikerült partot érnie.

A balti-tengeri Primorszk kikötőben megsérült egy üzemanyagtartály. Alekszandr Drozgyenko, Leningrád megye kormányzója valótlannak nevezte a közlést, miszerint olajvezetéket ért találat. A régió légterében az éjszaka folyamán 19 pilóta nélküli repülőszerkezetet lőtt le a légvédelem.

Orosz olajipari létesítményeket is támadtak az orosz–ukrán háború újabb napján

Nyizsnyij Novgorod régiójában kigyulladt két, a Lukoil-Nyizsogorodnyeftyeorgszintez tulajdonában lévő objektum – a lángokat sikerült elfojtani –, és becsapódó drónroncsok kárt okoztak egy hőerőműben, ami átmeneti zavart okozott a fűtés- és a melegvíz-szolgáltatásban. Belgorodban találat ért egy üzemet, Sztavropolban több kerület áram nélkül maradt.

Ukrán drónok csapódtak be a közép-oroszországi Nyizsnyij Novgorodban a NORSI vállalat kőolaj-finomítójába – közölte szombaton Robert Brvodi, az ukrán drónerők parancsnoka.

A parancsnok közölte, hogy más drónok a Transznyeft orosz szállítóvállalat által használt Primorszk balti-tengeri kikötőbe csapódtak be.

Nyizsnyij Novgorod terület kormányzója a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva megerősítette a kőolaj-finomító elleni támadást. Gleb Nyikityin, a Telegram üzenetküldő alkalmazásban közölte, hogy a támadásban egy erőmű és több ház is megrongálódott. Elődleges értesülések szerint nincsenek sebesültek – tette hozzá.

A kelet-közép-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyei Nyikopolban egy ember meghalt, egy másik pedig súlyosan megsebesült vasárnap orosz dróntámadásban – közölte Olekszandr Hanja, a megyei katonai közigazgatás vezetője, akit az Ukrinform ukrán hírügynökség idézett.

Olekszandr Hanja a Telegram üzenetküldő alkalmazásban közölte, hogy a hatvanéves sebesült nő állapota rendkívül súlyos. A támadásban egy gépkocsi megrongálódott.

Szombaton a nyikopoli piacot ért orosz dróntámadásban legkevesebb öt ember meghalt és huszonhatan megsebesültek.

Magyar Péter ukrán vezetőkkel egyeztet

Magyar Péter 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.

A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.

Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, ahol Volodimir Zelenszkij szintén részt vett. Bár hivatalos találkozóról nem számoltak be, azt egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.

