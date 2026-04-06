Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. április 6.

Katonai repülőterekre, drónösszeszerelő műhelyekre, valamint az ukrán fegyveres erők energia- és üzemanyag-ellátását biztosító létesítményekre mért légi-, drón- és tüzérségi csapást az orosz hadsereg – közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium. Az orosz–ukrán háború újabb napján a kelet-közép-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyei Nyikopolban egy ember meghalt, egy másik pedig súlyosan megsebesült vasárnap orosz dróntámadásban.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1215 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan – számol be róla az MTI. A tárca a megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel három harckocsit és 18 egyéb páncélozott harcjárművet, négy 155 milliméteres önjáró tarackot, öt irányított légibombát, továbbá 293 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást, valamint sebesülteket.

Az Azovi-tengeren dróntámadás következtében elsüllyedt egy búzaszállító teherhajó, a legénység két tagja életét vesztette. Nyolc embernek sikerült partot érnie.

A balti-tengeri Primorszk kikötőben megsérült egy üzemanyagtartály. Alekszandr Drozgyenko, Leningrád megye kormányzója valótlannak nevezte a közlést, miszerint olajvezetéket ért találat. A régió légterében az éjszaka folyamán 19 pilóta nélküli repülőszerkezetet lőtt le a légvédelem.

Orosz olajipari létesítményeket is támadtak az orosz–ukrán háború újabb napján

Nyizsnyij Novgorod régiójában kigyulladt két, a Lukoil-Nyizsogorodnyeftyeorgszintez tulajdonában lévő objektum – a lángokat sikerült elfojtani –, és becsapódó drónroncsok kárt okoztak egy hőerőműben, ami átmeneti zavart okozott a fűtés- és a melegvíz-szolgáltatásban. Belgorodban találat ért egy üzemet, Sztavropolban több kerület áram nélkül maradt.

Ukrán drónok csapódtak be a közép-oroszországi Nyizsnyij Novgorodban a NORSI vállalat kőolaj-finomítójába – közölte szombaton Robert Brvodi, az ukrán drónerők parancsnoka.

A parancsnok közölte, hogy más drónok a Transznyeft orosz szállítóvállalat által használt Primorszk balti-tengeri kikötőbe csapódtak be.

Nyizsnyij Novgorod terület kormányzója a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva megerősítette a kőolaj-finomító elleni támadást. Gleb Nyikityin, a Telegram üzenetküldő alkalmazásban közölte, hogy a támadásban egy erőmű és több ház is megrongálódott. Elődleges értesülések szerint nincsenek sebesültek – tette hozzá.