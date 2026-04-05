Tragédiák Magyarország szomszédságában: Ukrajna olyan vörös vonalat lépett át, amiből talán sohasem épül fel

A férfi, aki visszatért, már nem a férje volt

Okszana férje az orosz teljes körű invázió kezdetén az elsők között lépett be az ukrán hadseregbe, mivel tapasztalt katona volt – már a 2014-es donbaszi háborúban is harcolt. 2022 májusában az általa irányított egységet orosz erők vették körül Donyeck térségében, és öt napon át folytattak élet-halál harcot. A front után hazatérve a férfi viselkedése egyre erőszakosabbá vált. Egy éjjel a nő arra riadt fel, hogy férje a torkát szorítja, máskor késsel támadt rá.

A tizenhat éves házasság ellenére előfordult, hogy a férfi nem ismerte fel a feleségét, és részletesen beszélt arról, hogyan fogja megölni, mert ellenségnek nézi.

Okszana segítséget próbált kérni, de mindenhol elutasításba ütközött. A hadsereg nem vette vissza a férfit: „Nem tudjuk, mit kezdjünk vele, kárt okozna a katonáinknak.” A kórházak és katonai intézmények szintén elzárkóztak, arra hivatkozva, hogy ilyen ellátást csak a háború befejezése után tudnak biztosítani. A rendőrség ezt tanácsolta:

Hívjon, ha valami igazán súlyos történik. Ez nem nagy ügy. Legyen türelmes – ő hős.

Okszana végül két kisebb gyermekével elmenekült, és Lviv közelében egy női menedékhelyen kapott ideiglenes szállást. Legidősebb fiát kénytelen volt hátrahagyni. „A mi családunk meghalt” – összegezte.

Két gyermeke már sohasem fogja ismerni az apját

Tetyána Kijev egyik elővárosi részén élt férjével és két lányával, amikor 2022-ben elindult a teljes körű orosz támadás. Férje azonnal bevonult, és búcsúzáskor így szólt: „Az én feladatom a városunk megmentése, a tiéd a gyermekeink megmentése.” Egy ismerőse segítségével Tetyána két gyermekével Spanyolországba menekült.

A tengerparton sétálva ürességet érzett, mert férje nem jelentkezett, amikor kellett volna – majd hajnali fél négykor telefonhívást kapott, amelyben közölték vele, hogy a férje meghalt.

Később visszatért Ukrajnába, és önkéntesként ellátmányt vitt a frontra, miközben súlyos érzelmi terhet cipelt – saját elmondása szerint erről nem tud beszélni anélkül, hogy sírva ne fakadna.