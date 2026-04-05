Megrendítő egyéni beszámolók világítanak rá arra, hogy az ukrajnai konfliktus milyen rombolást okoz nemcsak a harctéren, hanem a családok mindennapjaiban is. A frontról visszatérő férfiak gyakran megváltozva érkeznek haza: a feldolgozatlan traumák indulatosságban, szorongásban és kiszámíthatatlan reakciókban jelennek meg és szeretteik szenvedik a következményeket. Az ukrán nők történetei szolgálnak intő jelként, hogy a háború okozta sebek sokszor a lélekben teszik a legnagyobb kárt – tovább élnek a hétköznapokban, széthullott családokban, özvegyen maradt anyákban és olyan gyermekekben, akik már csak emlékeikből ismerik apjukat – számolt be cikkében az Origo.
Tragédiák Magyarország szomszédságában: Ukrajna olyan vörös vonalat lépett át, amiből talán sohasem épül fel
Hazánk jelenleg is a béke szigete. A magyar kormány következetes politikájával gondoskodik arról, hogy ez így is maradjon. Nyíregyházától pár száz kilométerre viszont egy teljesen más valóság tárul elénk. Ukrajnában a háború tízezrek életét követelte már, de emellett ott vannak azok az anyák, feleségek, gyermekek, akik szeretteik elvesztése miatt talán sose fogják túltenni magukat a háború borzalmain. Személyes emberi tragédiák mutatják be, milyen árat fizet egy ország a háború oltárán.
A férfi, aki visszatért, már nem a férje volt
Okszana férje az orosz teljes körű invázió kezdetén az elsők között lépett be az ukrán hadseregbe, mivel tapasztalt katona volt – már a 2014-es donbaszi háborúban is harcolt. 2022 májusában az általa irányított egységet orosz erők vették körül Donyeck térségében, és öt napon át folytattak élet-halál harcot. A front után hazatérve a férfi viselkedése egyre erőszakosabbá vált. Egy éjjel a nő arra riadt fel, hogy férje a torkát szorítja, máskor késsel támadt rá.
A tizenhat éves házasság ellenére előfordult, hogy a férfi nem ismerte fel a feleségét, és részletesen beszélt arról, hogyan fogja megölni, mert ellenségnek nézi.
Okszana segítséget próbált kérni, de mindenhol elutasításba ütközött. A hadsereg nem vette vissza a férfit: „Nem tudjuk, mit kezdjünk vele, kárt okozna a katonáinknak.” A kórházak és katonai intézmények szintén elzárkóztak, arra hivatkozva, hogy ilyen ellátást csak a háború befejezése után tudnak biztosítani. A rendőrség ezt tanácsolta:
Hívjon, ha valami igazán súlyos történik. Ez nem nagy ügy. Legyen türelmes – ő hős.
Okszana végül két kisebb gyermekével elmenekült, és Lviv közelében egy női menedékhelyen kapott ideiglenes szállást. Legidősebb fiát kénytelen volt hátrahagyni. „A mi családunk meghalt” – összegezte.
Két gyermeke már sohasem fogja ismerni az apját
Tetyána Kijev egyik elővárosi részén élt férjével és két lányával, amikor 2022-ben elindult a teljes körű orosz támadás. Férje azonnal bevonult, és búcsúzáskor így szólt: „Az én feladatom a városunk megmentése, a tiéd a gyermekeink megmentése.” Egy ismerőse segítségével Tetyána két gyermekével Spanyolországba menekült.
A tengerparton sétálva ürességet érzett, mert férje nem jelentkezett, amikor kellett volna – majd hajnali fél négykor telefonhívást kapott, amelyben közölték vele, hogy a férje meghalt.
Később visszatért Ukrajnába, és önkéntesként ellátmányt vitt a frontra, miközben súlyos érzelmi terhet cipelt – saját elmondása szerint erről nem tud beszélni anélkül, hogy sírva ne fakadna.
További Külföld híreink
Néha elfelejti, hogy férje nincs többé
Daria férje, Artem, egy liszichanszki tüzérségi becsapódás következtében vesztette életét. Daria és gyermekei hónapokon át orosz megszállás alatt maradtak, mivel a férfi kitüntetéseit nem merték ellenőrzőpontokon keresztülvinni. Végül komoly kockázatot vállalva jutottak el a szabad ukrán területre, majd a férj sírjához.
A gyerekek apa nélkül maradtak. Azt akarom, hogy felnőve tudják, milyen ember volt az apjuk
– mondta Daria. A legnehezebb pillanatok számára azok, amikor megfeledkezik a férje haláláról, és úgy él, mint korábban – ám a valóság mindig utoléri.
Senki sem veszi el tőlem a fájdalmat, a keserűséget, a dühöt. Soha nem felejtem el, ki tette ezt. Ki lopta el az álmaimat és pusztította el az életemet
– mondta keserűen a megözvegyült nő.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
Orosz–ukrán háború
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!