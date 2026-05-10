Az AEK Athén teljes összeomlása után Görögországban a klub öngyilkosságáról írnak

RaiQuan Gray (balra) kilenc pontja sem volt elég a Bajnokok Ligája-győzelemhez (Fotó: Anadolu/AFP/Burak Akbulut)

A főszereplők mellett a görög sajtó sem leplezte csalódottságát: az Oraspor a klub öngyilkosságáról írt, míg a Gazzetta áramszünethez hasonlította a történteket. A Sport24 eközben kiemelte, hogy a finálé elvesztésével hatszázezer eurót is bukott az AEK Athén, hiszen az ezüstéremhez négyszázezer euró jár, a trófea mellé viszont egymillió eurót kapott a Rytas.

Varga Barnabás vasárnap görög bajnok lehet

A döntő után az AEK Athén szurkolói közül mintegy ötvenen a csapat badalonai szállodája elé vonultak, ahol támogatásukról biztosították a kosárlabdázókat. A klub hangulatát a futballcsapat is hamar feljavíthatja, Varga Barnabás és társai ugyanis már vasárnap este bebiztosíthatják a görög bajnoki címet. Ez megtörténik, ha legyőzik a vendég Panathinaikoszt, miközben az ezzel egy időben sorra kerülő Olimpiakosz–PAOK mérkőzés döntetlennel zárul. Marko Nikolics vezetőedző együttese pillanatnyilag hatpontos előnnyel vezet a tabella élén, és a vasárnapival együtt három forduló van még hátra a felsőházi rájátszásból.