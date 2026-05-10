Az AEK Athén teljes összeomlása után Görögországban a klub öngyilkosságáról írnak

Szombat este lezárult a férfikosárlabda Bajnokok Ligája 2025–26-os idénye. Bár a badalonai négyes döntő fináléjában a görög AEK Athén szinte végig vezetett, végül a litván Rytas nyerte meg a sorozatot, méghozzá története során először. Görögországban hatalmas a csalódottság, de Varga Barnabásék hamar segíthetnek feledtetni a történteket.

Magyar Nemzet
2026. 05. 10. 9:42
Az AEK Athén ezüstérmes lett a kosárlabda BL-ben Fotó: Anadolu via AFP/Burak Akbulut
RaiQuan Gray (balra) kilenc pontja sem volt elég a Bajnokok Ligája-győzelemhez (Fotó: Anadolu/AFP/Burak Akbulut)

A főszereplők mellett a görög sajtó sem leplezte csalódottságát: az Oraspor a klub öngyilkosságáról írt, míg a Gazzetta áramszünethez hasonlította a történteket. A Sport24 eközben kiemelte, hogy a finálé elvesztésével hatszázezer eurót is bukott az AEK Athén, hiszen az ezüstéremhez négyszázezer euró jár, a trófea mellé viszont egymillió eurót kapott a Rytas.

Varga Barnabás vasárnap görög bajnok lehet

A döntő után az AEK Athén szurkolói közül mintegy ötvenen a csapat badalonai szállodája elé vonultak, ahol támogatásukról biztosították a kosárlabdázókat. A klub hangulatát a futballcsapat is hamar feljavíthatja, Varga Barnabás és társai ugyanis már vasárnap este bebiztosíthatják a görög bajnoki címet. Ez megtörténik, ha legyőzik a vendég Panathinaikoszt, miközben az ezzel egy időben sorra kerülő Olimpiakosz–PAOK mérkőzés döntetlennel zárul. Marko Nikolics vezetőedző együttese pillanatnyilag hatpontos előnnyel vezet a tabella élén, és a vasárnapival együtt három forduló van még hátra a felsőházi rájátszásból.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
