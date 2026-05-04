Varga Barnabás kimaradt helyzetét is kiemelte az AEK Athén vezetőedzője

– Emberelőnyben játszottunk, ellenfelünk visszahúzódott és meglehetősen mélyen védekezett, amire nem találtunk megoldást. Vargának volt egy óriási lehetősége, egy másik lövésünk a kapufán csattant és voltak más helyzeteink is, amelyekből nem sikerült betalálnunk. Egy pontot szereztünk, az előnyünk hatpontosra nőtt a bajnokság vége előtt három meccsel. Ez nem rossz – foglalta össze a látottakat Nikolics.
A vezetőedző hozzátette, beszélt játékosaival, talán túl nagy volt rajtuk a nyomás. Legközelebb is a Panathinaikosz ellen játszik az AEK.
A görög bajnokság állása (felsőház)
- AEK Athén 67 pont
- PAOK 61 pont
- Olimpiakosz 61 pont
- Panathinaikosz 49 pont
Az AEK akár már a következő fordulóban, május 10-én bajnok lehet, ha ezúttal hazai pályán legyőzi a Panathinaikoszt, miközben üldözői, az Olimpiakosz és PAOK összecsapásán döntetlen születik.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!