Varga Barnabás kimaradt helyzetét is kiemelte az AEK Athén vezetőedzője

– Emberelőnyben játszottunk, ellenfelünk visszahúzódott és meglehetősen mélyen védekezett, amire nem találtunk megoldást. Vargának volt egy óriási lehetősége, egy másik lövésünk a kapufán csattant és voltak más helyzeteink is, amelyekből nem sikerült betalálnunk. Egy pontot szereztünk, az előnyünk hatpontosra nőtt a bajnokság vége előtt három meccsel. Ez nem rossz – foglalta össze a látottakat Nikolics.

Marko Nikolics, az AEK Athén vezetőedzője úgy véli, csapata behúzza a bajnoki címet a hátralévő három fordulóban. Fotó: Belga via AFP/Bruno Fahy

A vezetőedző hozzátette, beszélt játékosaival, talán túl nagy volt rajtuk a nyomás. Legközelebb is a Panathinaikosz ellen játszik az AEK.

A görög bajnokság állása (felsőház)

AEK Athén 67 pont PAOK 61 pont Olimpiakosz 61 pont Panathinaikosz 49 pont

Az AEK akár már a következő fordulóban, május 10-én bajnok lehet, ha ezúttal hazai pályán legyőzi a Panathinaikoszt, miközben üldözői, az Olimpiakosz és PAOK összecsapásán döntetlen születik.