Varga Barnabás kimaradt helyzetét is kiemelte az AEK Athén vezetőedzője

Varga Barnabás hamarosan görög bajnok lehet. Bár az AEK Athén nem tudta legyőzni az emberhátrányban játszó Panathinaikoszt, az Olimpiakosz vereségének köszönhetően így is hat pontra nőtt az előnye három fordulóval a bajnokság vége előtt. Marco Nikolics, az athéniak vezetőedzője szerint túl nagy volt a nyomás a csapatán, Varga Barnabás kihagyott helyzete is szóba került.

2026. 05. 04. 10:24
Varga Barnabás és az AEK a következő fordulóban megnyerheti a bajnoki aranyérmet Forrás: Facebook / AEK Athén
– Emberelőnyben játszottunk, ellenfelünk visszahúzódott és meglehetősen mélyen védekezett, amire nem találtunk megoldást. Vargának volt egy óriási lehetősége, egy másik lövésünk a kapufán csattant és voltak más helyzeteink is, amelyekből nem sikerült betalálnunk. Egy pontot szereztünk, az előnyünk hatpontosra nőtt a bajnokság vége előtt három meccsel. Ez nem rossz – foglalta össze a látottakat Nikolics.

Marko Nikolics, az AEK Athén vezetőedzője úgy véli, csapata behúzza a bajnoki címet a hátralévő három fordulóban. Fotó: Belga via AFP/Bruno Fahy

A vezetőedző hozzátette, beszélt játékosaival, talán túl nagy volt rajtuk a nyomás. Legközelebb is a Panathinaikosz ellen játszik az AEK.

A görög bajnokság állása (felsőház)

  1. AEK Athén 67 pont
  2. PAOK 61 pont
  3. Olimpiakosz 61 pont
  4. Panathinaikosz 49 pont

Az AEK akár már a következő fordulóban, május 10-én bajnok lehet, ha ezúttal hazai pályán legyőzi a Panathinaikoszt, miközben üldözői, az Olimpiakosz és PAOK összecsapásán döntetlen születik.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
