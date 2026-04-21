Varga Barnabás meglepő szerepben tért vissza a Fradihoz, Robbie Keane is reagált

Varga Barnabás idén januárban hagyta el a Ferencvárost, és szerződött a görög AEK Athénhoz, amelynek színeiben azóta 17 mérkőzésen hatszor volt eredményes. A 31 éves, 28-szoros magyar válogatott csatár azonban nem felejtette el korábbi sikerei helyszínét, és kihasználva a görög bajnoki szünetet, meglátogatta egykori FTC-s csapattársait.

Varga Barnabás meglátogatta korábbi ferencvárosi csapattársait Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

Én csak felszolgáltam nekik a kávékat, nem én álltam a cechet hál’ istennek

– reagált a játékos arra, hogy meghívta volt társait az étteremben egy kör kávéra. – Nagyon jó volt újra találkozni a srácokkal, amikor aláírtam a görögökhöz, akkor nem is igazán tudtam elköszönni a Fraditól úgy, ahogy akartam. Öröm volt visszatérni egy kicsit, csütörtökig most Magyarországon leszek.

Varga a magyar és a görög bajnokság közötti különbségről is beszélt: – Őszintén szólva, olyan számottevő különbséget én nem érzékeltem, de a játék azért minden szegmensében kicsit technikásabb, intenzitásban és fizikális oldalról nézve picit más a játék. Több topcsapat van, öt-hat hasonló erősségű klub küzd egymással, ennyiben jobb a bajnokság, mert itt, Magyarországon csak a Fradi van, és talán most már az ETO.

Robbie Keane üzent Varga Barnabásnak

A gólgyárossal nemcsak a futballisták, hanem Robbie Keane vezetőedző is összefutott, aki egy üzenetet is átadott egykori játékosának.

– Nagyszerű volt újra látni Barnit, ő egy kiváló ember minden téren. Megköszöntem neki mindazt, amit értünk tett, és a legjobbakat kívántuk egymásnak. Mondtam neki, hogy csak folytassa ugyanígy a görögöknél is, lőjön minél több gólt, érezze jól magát – idézi a trénert a Fradi.hu.

Varga 2023 és 2026 között 113 tétmérkőzésen 70 gólt és 22 gólpasszt jegyzett ferencvárosi színekben, ezen időszak alatt kétszer nyert bajnoki címet a csapattal.