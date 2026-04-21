Erre nem kellett sokat várni Magyar Péteréknek: Brüsszel bírósága elkaszálta a magyar gyermekvédelmi törvényt

Varga Barnabás meglepő szerepben tért vissza a Fradihoz, Robbie Keane is reagált

Ismerős arc tűnt fel a Népligetben, ráadásul egy teljesen új szerepkörben. Az immár a görög AEK Athénban futballozó Varga Barnabás meglátogatta korábbi csapattársait a Fradinál, és ha már ott volt, ki is szolgálta őket.

2026. 04. 21. 14:12
Az AEK Athén támadója, Varga Barnabás ismét feltűnt a Népligetben
Az AEK Athén támadója ismét feltűnt a Népligetben
Varga Barnabás idén januárban hagyta el a Ferencvárost, és szerződött a görög AEK Athénhoz, amelynek színeiben azóta 17 mérkőzésen hatszor volt eredményes. A 31 éves, 28-szoros magyar válogatott csatár azonban nem felejtette el korábbi sikerei helyszínét, és kihasználva a görög bajnoki szünetet, meglátogatta egykori FTC-s csapattársait.

Varga Barnabás meglátogatta korábbi ferencvárosi csapattársait

Én csak felszolgáltam nekik a kávékat, nem én álltam a cechet hál’ istennek

– reagált a játékos arra, hogy meghívta volt társait az étteremben egy kör kávéra. – Nagyon jó volt újra találkozni a srácokkal, amikor aláírtam a görögökhöz, akkor nem is igazán tudtam elköszönni a Fraditól úgy, ahogy akartam. Öröm volt visszatérni egy kicsit, csütörtökig most Magyarországon leszek.

Varga a magyar és a görög bajnokság közötti különbségről is beszélt: – Őszintén szólva, olyan számottevő különbséget én nem érzékeltem, de a játék azért minden szegmensében kicsit technikásabb, intenzitásban és fizikális oldalról nézve picit más a játék. Több topcsapat van, öt-hat hasonló erősségű klub küzd egymással, ennyiben jobb a bajnokság, mert itt, Magyarországon csak a Fradi van, és talán most már az ETO.

A gólgyárossal nemcsak a futballisták, hanem Robbie Keane vezetőedző is összefutott, aki egy üzenetet is átadott egykori játékosának.

– Nagyszerű volt újra látni Barnit, ő egy kiváló ember minden téren. Megköszöntem neki mindazt, amit értünk tett, és a legjobbakat kívántuk egymásnak. Mondtam neki, hogy csak folytassa ugyanígy a görögöknél is, lőjön minél több gólt, érezze jól magát – idézi a trénert a Fradi.hu.

Varga 2023 és 2026 között 113 tétmérkőzésen 70 gólt és 22 gólpasszt jegyzett ferencvárosi színekben, ezen időszak alatt kétszer nyert bajnoki címet a csapattal.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
