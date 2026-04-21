Csak úgy harsogott az öltözőben az AEK tulajdonosa, Varga Barnabásék megszólalni sem tudtak

Kiszivárgott egy videó Mario Iliopulosz beszédéről, amit még a Rayo Vallecano elleni Konferencialiga-mérkőzés után, de a PAOK ellen megnyert bajnoki rájátszásmeccs előtt mondott el az AEK Athén öltözőjében. Varga Barnabás és csapattársai néma csendben hallgatták végig a klubtulajdonos szavait. Ezúttal szó sem volt pénzbüntetésről, harcosoknak nevezte a játékosokat a Bors cikke szerint.

Mario Iliopulosz ezúttal nem büntette, hanem dicsérte Varga Barnabást és az AEK játékosait. Forrás: Gazetta.gr

Amikor Mario Iliopulosz megjelent az AEK Athén öltözőjében, a játékosok gyomra egy perc alatt összeugrott, hiszen a meglehetősen szangvinikus klubtulajdonosnál sosem lehet tudni, éppen mit tervez. Nos, most a jobbik arcát mutatta, és öltözői beszédében nem győzte dicsérni saját csapatát.

– Nem foglak többet „srácoknak” hívni titeket, ahogy eddig. Mától „harcosaimnak” foglak hívni titeket. A teljesítményeteket látva nem érdemeltétek meg, hogy kiessetek a Rayo Vallecano ellen a Konferencialigából, de ilyen az élet. Csak annyit szeretnék mondani, hogy amikor majdnem két évvel ezelőtt átvettem a klubot, az első dolog, amit mondtam, többek között az volt:

az AEK hamarosan olyat csinál Európában, hogy mindenki a szemét fogja dörzsölni. És ez megtörtént. Az AEK megmutatta, milyen eredményeket tud elérni.

Hatalmas előrelépést értünk el Európában, amire büszkék lehetünk. Van valaki, akinek más a véleménye, hogy nem tud győzni? Nem. Menj és csináld – idézte a Gazzetta.gr az AEK Athén tulajdonosának szavait, aki kiemelte: a játékosoknak a harci szellemet kell megtartaniuk a bajnoki rájátszásra.

Mario Iliopulosz beszédét előbb néma csend, majd hatalmas tapsvihar, végül tettek követték. Varga Barnabás és csapattársai ugyanis vasárnap 3-0-ra legyőzték a PAOK-ot, amivel első helyen állnak a bajnoki címért folytatott rájátszásban. Legközelebb pedig csak jövő hét vasárnap, a Panathinaikosz ellen lépnek pályára (20.00).

