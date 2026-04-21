varga barnabásmario iliopuloszöltözőathénbeszéd

Csak úgy harsogott az öltözőben az AEK tulajdonosa, Varga Barnabásék megszólalni sem tudtak

Sok mindent lehet mondani az AEK Athén tulajdonosáról, Mario Iliopuloszról, csak azt nem, hogy szokványos módon irányítaná a görög bajnoki cím legnagyobb várományosát. A klubvezér ezúttal a csapat öltözőjében mondott gyújtó hangú beszédet, amit Varga Barnabás és valamennyi játékostársa néma csendben hallgatott. Ezúttal szó sem volt pénzbüntetésről, harcosoknak nevezte a játékosokat, akik a PAOK kiütésével hálálták meg az elnök szavait.

Magyar Nemzet
2026. 04. 21. 9:38
Mariosz Iliopulosz, az AEK Athén elnöke harcosnak nevezte játékosait, köztük Varga Barnabást
Kiszivárgott egy videó Mario Iliopulosz beszédéről, amit még a Rayo Vallecano elleni Konferencialiga-mérkőzés után, de a PAOK ellen megnyert bajnoki rájátszásmeccs előtt mondott el az AEK Athén öltözőjében. Varga Barnabás és csapattársai néma csendben hallgatták végig a klubtulajdonos szavait. Ezúttal szó sem volt pénzbüntetésről, harcosoknak nevezte a játékosokat a Bors cikke szerint.

Mario Iliopulosz ezúttal nem büntette, hanem dicsérte Varga Barnabást és az AEK játékosait.

Varga Barnabás főnöke nagyon büszke a csapatára

Amikor Mario Iliopulosz megjelent az AEK Athén öltözőjében, a játékosok gyomra egy perc alatt összeugrott, hiszen a meglehetősen szangvinikus klubtulajdonosnál sosem lehet tudni, éppen mit tervez. Nos, most a jobbik arcát mutatta, és öltözői beszédében nem győzte dicsérni saját csapatát.

– Nem foglak többet „srácoknak” hívni titeket, ahogy eddig. Mától „harcosaimnak” foglak hívni titeket. A teljesítményeteket látva nem érdemeltétek meg, hogy kiessetek a Rayo Vallecano ellen a Konferencialigából, de ilyen az élet. Csak annyit szeretnék mondani, hogy amikor majdnem két évvel ezelőtt átvettem a klubot, az első dolog, amit mondtam, többek között az volt: 

az AEK hamarosan olyat csinál Európában, hogy mindenki a szemét fogja dörzsölni. És ez megtörtént. Az AEK megmutatta, milyen eredményeket tud elérni.

Hatalmas előrelépést értünk el Európában, amire büszkék lehetünk. Van valaki, akinek más a véleménye, hogy nem tud győzni? Nem. Menj és csináld – idézte a Gazzetta.gr az AEK Athén tulajdonosának szavait, aki kiemelte: a játékosoknak a harci szellemet kell megtartaniuk a bajnoki rájátszásra.

Mario Iliopulosz beszédét előbb néma csend, majd hatalmas tapsvihar, végül tettek követték. Varga Barnabás és csapattársai ugyanis vasárnap 3-0-ra legyőzték a PAOK-ot, amivel első helyen állnak a bajnoki címért folytatott rájátszásban. Legközelebb pedig csak jövő hét vasárnap, a Panathinaikosz ellen lépnek pályára (20.00).

A görög bajnokság élmezőnyének állása:

  1. AEK Athén 28 20 6 2 53-17 66 pont
  2. Olympiakosz 28 18 7 3 47-12 61 pont
  3. PAOK 28 17 7 4 52-20 58 pont
  4. Panathinaikosz 28 14 8 6 44-28 50 pont

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

